Historias reales: ganaron un millón de dólares en Survivor y lo perdieron, lo donaron o lo utilizaron en una cadera

Survivor, la serie de televisión estadounidense en la que un grupo de personas quedan aisladas en un lugar remoto y tienen la misión de sobrevivir y superar diversos desafíos, llegó a su temporada 50. Estas son algunas historias de los ganadores pasados que se llevaron un millón de dólares.

Utilizó el premio de Survivor para abrir una tienda y terminó endeudado

En la temporada 12 de Survivor, de acuerdo con CNN, Aras Baskauskas resultó ganador tras 39 días frente a las costas de Panamá, pero no supo qué hacer con el dinero a sus 24 años. De acuerdo con el medio, decidió fundar un negocio de sombreros que, cinco años después de su victoria, terminó por dejarle una deuda de 50.000. dólares.

Baskauskas dijo que cuando tuvo suficiente perspectiva como para empezar a disfrutar realmente de la riqueza, ya no le quedaba nada. Ahora comparte esa lección aprendida con otros jugadores.

Aras Baskauskas invirtió su dinero en un negocio que fracasó Gentileza IMDb

Utilizó miles de dólares en una cadera para su perro y le salvó la vida

La ganadora de la temporada 11, Danni Boatwright, aseguró a CNN que, tras su triunfo en Survivor Guatemala, decidió utilizar US$10.000 en una prótesis de cadera para su perro. De hecho, dijo que esa fue su motivación para superar el último desafío.

El procedimiento lo realizó en la Universidad Estatal de Kansas y gracias a ello su mascota vivió 14 años, por lo que le salvó la vida.

Gastó mucho dinero en un yo-yo que perdió

Otro caso que destaca CNN es el de John Cochran, ganador de la temporada 26, quien compartió que pasó por una fase de fascinación por los yo-yos, por lo que decidió gastar una cantidad desmesurada de dinero (no reveló cuánto) en uno de edición limitada.

Lo más llamativo es que, dijo, lo perdió en menos de una semana, pero al menos le sirvió para ser más precavido con sus finanzas.

Los ganadores de Survivor que decidieron ayudar a otros con su premio

Aunque algunos no tuvieron suerte con su dinero e inversiones y la mayoría gastó el premio en viajes, casas, educación y deudas, otros decidieron donar parte de sus premios.

Earl Cole de la temporada 14 destinó parte de sus ganancias a fundar Perthes Kids, una organización que ayuda a niños que tienen la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, un trastorno degenerativo del hueso de la cadera.

destinó parte de sus ganancias a fundar Perthes Kids, una organización que ayuda a niños que tienen la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, un trastorno degenerativo del hueso de la cadera. Mike Gabler de la temporada 43 donó la totalidad de su premio a 25 organizaciones que brindan ayuda a veteranos y a personal de primera respuesta.

donó la totalidad de su premio a 25 organizaciones que brindan ayuda a veteranos y a personal de primera respuesta. Ethan Zohn, ganador de la temporada tres, fundó una organización benéfica que a lo largo de las últimas décadas ha ayudado a educar a adolescentes de todo el mundo sobre temas como la prevención del VIH y la salud mental a través del deporte.

Después de Survivor la vida de muchos concursantes se transformó Getty Images

La temporada 50 de Survivor entregará un premio mucho más grande

La temporada 50 de Survivor concluyó el 20 de mayo y entregó un premio mayor al habitual. Aunque el programa suele otorgar US$1 millón al ganador, esta edición duplicó el monto a US$2 millones mediante un giro vinculado con MrBeast. La ganadora fue Aubry Bracco, quien se impuso en la final y se llevó el premio récord.

Incluso quienes no llegan a la final reciben dinero. De acuerdo con E! News, para evitar filtraciones, los concursantes eliminados deben permanecer en el lugar de grabación mientras dure el programa con todos los gastos pagados.

Además, cada uno recibe US$10.000 por la grabación de la final en directo y la reunión cuando concluye la temporada.