Honduras vs. Costa Rica: hora de EE.UU. para ver el partido de eliminatorias Concacaf en octubre 2025

El camino de las eliminatorias mundialistas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf, por sus siglas en español) continúa, después de la primera ronda de partidos celebrada en septiembre. Ahora, el Grupo C se vuelve a ver las caras donde Honduras y Costa Rica pelearán para conseguir su pase al Mundial 2026.

La selección hondureña llega a este compromiso como líder del grupo, luego de derrotar 2-0 a Nicaragua en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera de Tegucigalpa.

en el de Tegucigalpa. Con ese resultado, los catrachos suman cuatro puntos y se colocan en la cima de la tabla, mientras que los nicaragüenses quedaron en el fondo con apenas una unidad.

Honduras y costa Rica se enfrentarán en octubre como parte de las eliminatorias mundialistas de Concacaf (Concacaf)

Dónde y a qué hora ver el partido de Honduras vs. Costa Rica

El duelo entre Honduras y Costa Rica se disputará el jueves 9 de octubre en el Estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula. El partido está programado para las 22.00 (tiempo del Este de EE.UU.), 21.00 (Centro) y 19.00 (Pacífico).

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir la transmisión en inglés a través de CBS Sports Network, Golazo y Paramount+. Para el público hispanohablante, el encuentro se verá en FOX Deportes, Golazo, Telemundo Deportes Ahora, Telemundo y Universo, según información oficial de la Concacaf.

Costa Rica se ubica en segundo lugar del Grupo C de las eliminatorias mundialistas de Concacaf (Concacaf)

Cómo llegan Honduras y Costa Rica al partido de eliminatorias

Los catrachos vienen de una buena actuación durante la primera ronda de eliminatorias mundialistas de Concacaf, al establecerse como el líder del Grupo C con cuatro puntos , dos unidades arriba de Costa Rica, que se mantiene en segundo puesto del grupo.

, dos unidades arriba de Costa Rica, que se mantiene en segundo puesto del grupo. Por su parte, Los Ticos vienen de un empate cerrado ante Haití por 3-3 en el Estadio Nacional de San José.

Costa Rica aún se encuentra en la lucha por un boleto al mundial (X/ @fedefutbolcrc) (X/ @fedefutbolcrc)

Alineaciones para el partido Honduras vs. Costa Rica

Aunque aún no se confirman las formaciones oficiales, estas podrían ser las alineaciones probables para el partido, con base en sus últimos encuentros:

Honduras: Edrick Menjívar; Andy Najar, Julián Martínez, Getsel Montes, Joseph Rosales; Jorge Álvarez, Deybi Flores, Edwin Rodríguez; Luis Palma, Romell Quioto y Jorge Benguché.

Costa Rica: Keylor Navas; Juan Pablo Vargas, Jeyland Mora, Aarón Gamboa, Julio Cascante, Carlos Mora; Josimar Alcócer, Orlando Galo; Kenneth Vargas, Manfred Ugalde y Alonso Martínez.