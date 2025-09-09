Honduras vs. Nicaragua, hoy: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo el partido de Eliminatorias Concacaf del Mundial 2026

Honduras y Nicaragua cerrarán la primera semana de actividades de la Ronda Final de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf, por sus siglas en español). Las dos selecciones buscarán su primera victoria dentro del clasificatorio que los acerque a la copa del mundo.

Hora y cómo ver en vivo Honduras vs. Nicaragua desde EE.UU.

Este 9 de septiembre, Honduras recibirá a Nicaragua en el Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa. El partido arrancará a las 22.00 (hora del Este de Estados Unidos), de acuerdo con el sitio de la Concacaf.

Honduras recibirá a Nicaragua en partido correspondiente al grupo C de la Ronda final de eliminatorias de Concacaf (X/@FFH_Honduras) (X/@FFH_Honduras)

Según Claro Sports, el partido estará disponible para los aficionados en Estados Unidos en Peacock, TeleXitos, Fubo Sports y Universo.

En la primera fecha, la escuadra catracha visitó el estadio Ergilio Hato para enfrentarse a su similar de Haití . Los visitantes intentaron abrir el marcador en diversas ocasiones, pero no fueron precisos al ataque ante una defensa que cerraba todos los espacios al frente. Honduras mantuvo el control del balón por mayor tiempo que sus contrincantes, pero no lograban generar jugadas de peligro que pusieran en aprietos al arquero haitiano Alexandre Pierre. Al final, ninguno de los dos equipos lograron poner anotaciones en el marcador y terminó 0-0 .

Nicaragua logró un empate valioso en casa ante la selección de Costa Rica. La escuadra local tenía bajo control los ataques de sus rivales, pero la expulsión de su mediocampista Jason Coronel al 54' cambio por completo la dinámica del partido. Después de la expulsión, los ticos tomaron el control de la pelota y al minuto 60' Alexis Gamboa logró la anotación que le daba la ventaja a los visitantes. No obstante, la selección nicaragüense no se dio por vencida. Al minuto 81', el árbitro del partido señaló el penal tras una falta en el área de Costa Rica, lo cual puso a todos los aficionados de pie. Byron Bonilla tomó el balón y lo mandó al fondo de las redes para poner el 1-1 definitivo en el marcador.

Cuál será el once inicial de Honduras y Nicaragua

Reinaldo Rueda, técnico de Honduras, llegará al partido con todos sus jugadores disponibles, ya que no tiene lesionados o suspendidos. Esto será una gran ventaja para los catrachos que buscarán sumar los primeros tres puntos en esta última etapa de clasificación al Mundial 2026.

Por otro lado, Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, seleccionador de Nicaragua, tendrá que mover una pieza en su mediocampo tras la expulsión de Jason Coronel, quien no podrá estar en el campo con sus compañeros. Esta sería el único cambio en la alineación, aunque podría haber otros cambios por decisión técnica.

Nicaragua empató en su primer partido de la Ronda Final en contra de Costa Rica (X/@LaAzulyBlanco) (X/@LaAzulyBlanco)

Honduras: Edrick Menjívar, Andy Najar, Julián Martínez, Getsel Montes, Joseph Rosales, Jorge Álvarez, Deybi Flores, Edwin Rodríguez, Luis Palma, Rommel Quioto, Jorge Beguché.

Edrick Menjívar, Andy Najar, Julián Martínez, Getsel Montes, Joseph Rosales, Jorge Álvarez, Deybi Flores, Edwin Rodríguez, Luis Palma, Rommel Quioto, Jorge Beguché. Nicaragua: Miguel Rodríguez, Josué Quijano, Henry Niño, Justin Cano, Oscar Acevedo, Ariel Arauz, Junior Arteaga, Marlon López, Emmanuel Gómez, Byron Bonilla, Ariagner Smith.

Historial de partidos de Nicaragua y Honduras

Honduras lleva ventaja en la serie de partidos en contra de Nicaragua con 18 triunfos, tres empates y una sola derrota, de acuerdo con Concacaf.

En dos ocasiones se enfrentaron en clasificatorias para la Copa Mundial: la primera de ellas para Corea-Japón 2002, en la jornada 1 del Grupo B de la Zona Centroamérica de la Ronda 1, con un triunfo de 3-0 para Honduras, la segunda ocasión fue una victoria 1-0 en esa misma eliminatoria.

La única victoria de los nicaragüenses se dio en la Fase Preliminar para el Campeonato de Naciones de Concacaf en 1965 con un marcador de 2-0. Dicho partido se llevó a cabo en el estadio Flor Blanca de San Salvador.

El partido entre Honduras y Nicaragua podría definir al líder del grupo C Final (X/@FFH_Honduras) (X/@FFH_Honduras)

Cabe resaltar que esta será la primera vez que ambas selecciones se enfrenten en la Ronda final de clasificatorios para una Copa del Mundo, según Concacaf.