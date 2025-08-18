El horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo, del 18 al 22 de agosto: todas sus predicciones

La reconocida astróloga y tarotista Mhoni Vidente compartió sus últimas predicciones para la semana del 18 al 22 de agosto de 2025. El tarot reveló los golpes de suerte para cada signo del zodíaco en la última semana de la temporada de Leo.

Las predicciones de Mhoni Vidente del 18 al 22 de agosto

La pitonisa que reside en México advierte que en los próximos días algunos signos podrían sufrir situaciones negativas, por lo que comparte consejos para deshacerse de las malas energías y atrapar todas las vibras positivas.

Aries

La carta de El Ermitaño dice que encontrarán la luz al final del túnel. Podrán solucionar problemas y avanzarán económicamente y en el área profesional. Su mejor día será el martes 19 de agosto y podrían recibir una propuesta de un nuevo proyecto laboral.

Números de la suerte: 09, 10 y 15.

Tauro

La carta de la Rueda de la Fortuna habla de momentos de buena suerte, aunque deberán dejar atrás aquello que les hacía daño. Su mejor día será el lunes 18 de agosto, será una semana de mucho trabajo, pero tienen un buen estado de ánimo para enfrentar lo que está por llegar.

Números de la suerte: 17, 32 y 35.

Géminis

La carta de El Loco habla de la búsqueda de seguridad, estabilidad y madures. Mhoni Vidente advierte que este signo está distraído, por lo que debe deshacerse de pensamientos negativos y encontrar la espiritualidad. Su mejor día será el jueves 21 de agosto.

Números de la suerte: 04, 08 y 16.

La astróloga cubana Mhoni Vidente comparte su lectura del tarot con las predicciones para el zodíaco (Archivo)

Cáncer

La carta de La Torre habla de crecer, madurar y deshacerse de la victimización. La vidente aconseja enfocarse en su trabajo, en su salud y en proyectos positivos. Su mejor día será el miércoles 20 de agosto y será una semana de mucho trabajo, pago de deudas y buscar un tiempo solo para ellos.

Números de la suerte: 11, 14 y 30

Leo

La carta de El Sol habla de abundancia, estabilidad y crecimiento. Tendrán una buena racha por su temporada de cumpleaños, deben continuar lejos de los problemas y de las situaciones negativas. Su mejor día será el jueves 21 y tendrán que aprender a descansar.

Números de la suerte: 02, 05 y 26.

Virgo

La carta de El Carruaje indica no detenerse, seguir adelante y estar preparados para el inicio de su era. Mhoni Vidente recomienda pagar deudas y arreglar situaciones legales y familiares. Su mejor día será el viernes 22 de agosto.

Números de la suerte: 01, 24 y 35.

Mhoni Vidente comparte consejos y predicciones para el zodíaco durante agosto 2025 (Archivo) Captura de pantalla YouTube Mhoni Vidente

Libra

La carta del As de Oros indica triunfo, éxito y determinación. Será una semana de mucho trabajo, su mejor día será el martes 19 y tendrán que aprender a administrar su tiempo y su dinero. Con decisiones claras y autoconfianza podrán tener crecimiento y atraer lo positivo.

Números de la suerte: 11, 34 y 59.

Escorpio

La carta del As de Espadas habla de alejar lo negativo. La astróloga le recomienda continuar con sus estudios y con el cuidado de su salud. Su mejor día será el jueves 21 y deberán arreglar sus problemas financieros, además de que no deben volver con amores del pasado.

Números de la suerte: 10, 40 y 77.

Sagitario

La carta de El Emperador habla de fuerza, carisma, generosidad y dominación. Tendrán que deshacerse de malas amistades y ser discretos con su vida y sus planes. Su mejor día será el lunes 18 y será una semana de cierre en cuestiones laborales.

Números de la suerte: 12, 18 y 41.

Sagitario deberá evitar los gastos innecesarios, según las predicciones de Mhoni Vidente (YouTube/Mhoni Vidente)

Capricornio

La carta de El Mago indica “pide que se te va a dar”, podrán pagar sus deudas y visualizar hacia el futuro, con crecimiento y abundancia. Su mejor día será el martes 19 y tendrán muchas actividades deportivas y profesionales, deben pensar positivo y controlar su mal humor.

Números de la suerte: 06, 13 y 30.

Acuario

La carta de El Juicio habla de crecer, tomar decisiones importantes y sabias. El jueves 21 será su mejor día y recibirán recompensas financieras. Deben gastar más en ellos mismos y ser auténticos.

Números de la suerte: 01, 15 y 49.

Piscis

La carta de El Mundo indica buen humor, deshacerse de las malas vibras y un viaje en puerta. Su mejor día será el miércoles 21 y recibirán bendiciones en todos los sentidos, así como una propuesta de amor verdadero y estabilidad.

Números de la suerte: 07, 08 y 21.