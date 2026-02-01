El poderoso ritual de Mhoni Vidente para realizar el 1° de febrero y eliminar las malas energías en 2026

El primer día de cada mes es un momento clave para realizar rituales de limpieza energética, que atraigan cosas positivas. La astróloga cubana Mhoni Vidente reveló el paso a paso que debe llevarse a cabo el día 1° de febrero y que tendrá efectos positivos durante todo el 2026 si se realiza correctamente.

El ritual de Mhoni Vidente para el 1° de febrero

Mhoni Vidente compartió un ritual poderoso para cortar con la mala energía y atraer cosas positivas, un conjuro fundamental para afianzar la prosperidad y la abundancia, a través de su canal de YouTube.

La astróloga cubana explicó que este proceso también ayuda para atraer la estabilidad económica y personal, es importante realizarlo el 1° de febrero y los ingredientes necesarios son:

Incienso de sándalo

Listón rojo

Escapulario rojo

Jabón neutro

Dos limones verdes

Tres billetes de diferente denominación

Veladora de siete colores o roja

Copa de cristal con agua

Copa de cristal vacía

Tequila, ron o mezcal

Perfume personal

Perfume del pájaro macúa

Perfume atrayente, de abundancia o de “dame más dinero”

Rama de canela entera

Los ingredientes del ritual de Mhoni Vidente pueden conseguirse en tiendas de esoterismo (YouTube/Mhoni Vidente Oficial)

Una vez listos los ingredientes, se procederá con el ritual, el cual debe programarse para realizar el domingo 1° de febrero. La astróloga adelantó que algunos materiales, como el jabón neutro, deberán emplearse durante todo el mes.

“Es muy bueno porque quita malestares,”salación", mal de ojo y ayuda mucho a progresar”, declaró Mhoni Vidente, antes de compartir el procedimiento del ritual.

Paso a paso del ritual del 1° de febrero de Mhoni Vidente

La astróloga recomienda realizar el ritual con mucha fe, especialmente porque el 2026 es el año del loco, y se advierten dificultades financieras que podrán contrarrestarse si se hace lo siguiente:

Los limones verdes se rociarán con los perfumes y se frotarán tres veces por todo el cuerpo (YouTube/Mhoni Vidente)

Tomar los dos limones verdes y ponerles perfume personal, del pájaro macúa y atrayente de dinero.

personal, del pájaro macúa y atrayente de dinero. Se pasarán los limones por todo el cuerpo tres veces mientras se reza un Padre Nuestro y un Ave María y se pide que todas las energías negativas se vayan, incluidas las brujerías, envidias y enfermedades. Además de pedir por la bendición de Dios.

tres veces mientras se reza un Padre Nuestro y un Ave María y se pide que todas las energías negativas se vayan, incluidas las brujerías, envidias y enfermedades. Además de pedir por la bendición de Dios. Después se colocarán los limones verdes en la copa de cristal con agua. Los que se vayan para abajo indican que la energía está baja. Y si se colocan arriba es porque los ángeles y la energía positiva están de su lado.

con agua. Los que se vayan para abajo indican que la energía está baja. Y si se colocan arriba es porque los ángeles y la energía positiva están de su lado. Se tomarán los tres billetes de diferente denominación y también se rociarán con las fragancias anteriores.

de diferente denominación y también se rociarán con las fragancias anteriores. Se frotarán entre las manos y después se pasarán por todo el cuerpo tres veces, mientras se hacen oraciones para pedir abundancia y cosas materiales.

Estos billetes también se colocarán dentro de la copa de cristal con agua.

En el ritual primero debe encenderse el incienso , y posteriormente la vela de siete colores para atraer la prosperidad (YouTube/Mhoni Vidente)

El escapulario rojo se colocará y se usará todos los días de febrero. Mientras que el listón rojo se amarrará en el tobillo izquierdo con tres nudos, hasta que se caiga solo.

se colocará y se usará todos los días de febrero. Mientras que el se amarrará en el tobillo izquierdo con tres nudos, hasta que se caiga solo. Se tomará la segunda copa de cristal y se llenará con tequila, ron o mezcal.

y se llenará con tequila, ron o mezcal. La veladora de siete colores se rodeará con trozos de canela entera para potenciar la energía positiva y cortar con todas las envidias. Después se le colocarán los diferentes perfumes

entera para potenciar la energía positiva y cortar con todas las envidias. Después se le colocarán los diferentes perfumes Posteriormente, se encenderá el incienso de sándalo y posteriormente se prenderá la veladora mientras se reza un Padre Nuestro y un Ave María.

y posteriormente se prenderá la veladora mientras se reza un Padre Nuestro y un Ave María. El jabón neutro se usará para bañarse durante todo el mes.

Una vez terminada la veladora y el cirio, el ritual terminará. El tequila, ron o mezcal debe tirarse fuera de la casa, mientras que el resto de los materiales se guardará.

Una vez transcurrido el mes de febrero, los limones que se habían colocado en la copa de cristal deberán tirarse lejos de la casa. Finalmente, los billetes de diferentes denominaciones tendrán que gastarse en comida, para así atraer la abundancia.