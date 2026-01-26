Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones del 26 al 31 de enero

La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente reveló las predicciones del tarot para todos los signos del zodiaco. En ellas, advirtió los cambios y puntos débiles de cada integrante de la rueda zodiacal, así como los golpes de suerte y colores que los beneficiarán en la semana del 26 al 31 de enero de 2026.

Las predicciones de Mhoni Vidente del 26 al 31 de enero

Según compartió la pitonisa en su canal de YouTube, cada signo zodiacal se verá influenciado por la energía de una carta del tarot, lo que definirá su fortuna y las acciones que debe tomar durante la semana para mejorar su vida en los próximos días.

Aries

La carta de El Diablo le pide abrir bien los ojos y cuidarse de las personas malintencionadas. La pitonisa recomienda no prestar dinero, mantenerse a la defensiva y alejarse de la gente conflictiva y el caos. Su mejor día será el jueves y su punto débil, los riñones.

Números mágicos: 05, 19 y 22.

Colores: rosa mexicano y rojo.

Tauro

La carta de El Mago indica que será una semana mágica, en la cual todo lo que desea se materializará. Es mejor que aprendan a administrarse y se den un tiempo para descansar. Su punto débil serán los problemas de inflamación, estrés y el pensar demasiado. Su mejor día será el martes.

Números mágicos: 02, 07 y 34.

Colores: Azul y blanco.

Géminis

La carta de La Estrella indica que seguirán con su brillo natural y no tendrán grandes problemas. Mhoni Vidente les pide “no sabotearse a ellos mismos”, y no confiar en las personas malintencionadas que están cerca de su vida. Su punto débil son los problemas de estrés.

Números mágicos: 15, 24 y 30.

Colores: rojo y naranja.

Géminis tendrá una semana de mucho trabajo y su punto débil será la mente (ARCHIVO/Pixabay)

Cáncer

La carta de La Rueda de la Fortuna indica que les toca estar arriba. Deben aprender a crecer y deshacerse de las responsabilidades que no son de ellos, ya que sufren mucho de perfeccionismo y de querer hacerlo todo. Su punto débil son los problemas de estrés y hormonales. Su mejor día será el miércoles.

Números mágicos: 03, 09 y 37.

Colores: blanco y negro.

Leo

La carta de El As de Oros dice que es su momento de estabilidad y crecimiento. Mhoni Vidente le advierte tener cuidado con “hablar de más”. Su mejor día será el martes. Están en el mejor momento para cambiar de casa. Su punto débil serán los problemas de columna vertebral.

Números mágicos: 18, 25 y 29.

Colores: azul fuerte y amarillo.

Virgo

La carta de El Loco habla de que necesitan actuar rápido y ser consistentes con temas de negocios. Su mejor día será el viernes. Es momento de volver a estudiar y buscar su felicidad, sin importar nada ni nadie.

Números mágicos: 01, 10 y 31.

Colores: amarillo y verde.

Mhoni Vidente le recomienda a Virgo manifestar para tener todo lo que le desea (ARCHIVO-Freepick/Allexxandar) (Freepick/Allexxandar)

Libra

La carta de El carruaje les pide no detenerse y seguir adelante con sus decisiones y sus ideas. Mhoni Vidente les pide buscar una estabilidad a futuro y prepararse para una semana de mucho trabajo. Su mejor día será el jueves.

Números mágicos: 11, 17 y 21.

Colores: blanco y azul fuerte.

Escorpio

La carta de La Torre habla de que necesitan controlar sus sentimientos de ira y desesperación. La pitonisa explica que su temperamento muchas veces opaca sus cualidades. Su punto débil será la depresión y la angustia. Será una semana de mucho trabajo y de pedir un aumento de sueldo.

Números mágicos: 12, 27 y 28.

Colores: amarillo y naranja.

Sagitario

La carta de La Templanza dice que serán personas grandes y determinantes durante los próximos días. Su mejor día será el martes y será una semana de retomar sus hábitos positivos, ya que su punto débil es el exceso de peso.

Números mágicos: 23, 44 y 45.

Colores: blanco y rojo.

Mhoni Vidente revela sus predicciones para Sagitario y comparte sus puntos débiles (Archivo)

Capricornio

La carta de El Emperador describe sus cualidades. Son uno de los signos con mayor suerte en todo 2026, según la vidente. Será una semana de pagar deudas y planear viajes a futuro. Están en el mejor momento para fomentar la riqueza y crecer económicamente.

Números mágicos: 04, 06 y 35.

Colores: azul y rojo.

Acuario

La carta de El Sol indica que están en su temporada y tienen todo para triunfar. Su mejor día será el jueves, y durante la semana recibirán gratificaciones económicas. Se les recomienda volver a estudiar artes, comunicación, diseño o ventas de inmuebles.

Números mágicos: 08, 26 y 40.

Colores: amarillo y rojo.

Piscis

La carta de El Mundo indica que su mejor día será el lunes y que será una semana de trabajo, estabilidad económica y crecimiento. Su punto débil pueden ser problemas de migrañas o virus.

Números mágicos: 13, 14 y 20.

Colores: azul intenso y blanco.