Horóscopo mensual de Niño Prodigio: las predicciones de diciembre para todos los signos

Víctor Florencio, el famoso astrólogo conocido como Niño Prodigio, reveló qué les depara a los signos zodiacales el último mes del año. El psíquico advirtió que en esta etapa se debe mirar atrás y agradecer por lo que se aprendió, ya que es momento de preparar el terreno para todo lo nuevo que está por llegar.

Las predicciones de Niño Prodigio para el mes de diciembre

Niño Prodigio, publicó en su cuenta oficial de YouTube las predicciones para cada signo del zodiaco. El astrólogo develó que este mes comienza con una Superluna llena en Géminis, que ayudará a poner en palabras todo lo que se calla.

Signos de Fuego

Aries (21 de marzo al 19 de abril): es un mes para olvidar y agradecer. El Universo pondrá a las personas adecuadas en el momento perfecto. El astrólogo predice para diciembre claridad y unidad . Los conflictos se van y recordar a los seres queridos que ya no están.

(21 de marzo al 19 de abril): es un mes para El Universo pondrá a las personas adecuadas en el momento perfecto. El astrólogo predice para diciembre . Los conflictos se van y recordar a los seres queridos que ya no están. Leo (23 de julio al 22 de agosto): Niño Prodigio aconseja pensar en los logros de este año . Se debe tener fuerza, poder y sobre todo esperanza. El astrólogo recomienda guiarse desde lo que siente el corazón. Llegan nuevas experiencias que deben generar ilusión, felicidad o motivación , si eso no pasa es mejor dejarlas ir.

(23 de julio al 22 de agosto): Niño Prodigio aconseja . Se debe tener fuerza, poder y sobre todo esperanza. El astrólogo recomienda guiarse desde lo que siente el corazón. , si eso no pasa es mejor dejarlas ir. Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): momento de libertad, llega mucho dinero, pero también compromisos. El astrólogo aconseja recordar que menos, es más. Nuevos comienzos y esperanzas, el 2026 traerá sorpresas.

El astrólogo reveló qué le deparará a los signos del zodíaco durante diciembre de 2025, mes de cierres y balances (YouTube/Niño Prodigio)

Signos de Tierra

Tauro (20 de abril al 20 de mayo): Niño Prodigio aconseja tener mayor responsabilidad en este último mes del año . El tarotista recomendó hacer lo que el corazón dicte y llegará estabilidad económica con un dinero extra. No mezclar pasión con emoción en los temas del corazón. A final de mes llega un reconocimiento y se cerrará el año con mucho éxito y celebración.

(20 de abril al 20 de mayo): Niño Prodigio . El tarotista recomendó hacer lo que el corazón dicte y con un dinero extra. No mezclar pasión con emoción en los temas del corazón. A final de mes llega un reconocimiento y Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): el tarot habla de pasión para el último mes del año . Este signo necesita más amor, ya que hay muchos enredos o envidias que generan preocupación . Se deben hacer las cosas una a una y comunicar lo que siente. Mes de unión con otras personas y nuevas energías para el comienzo del 2026.

(23 de agosto al 22 de septiembre): el tarot habla . Este signo . Se deben hacer las cosas una a una y comunicar lo que siente. Mes de unión con otras personas y nuevas energías para el comienzo del 2026. Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): Niño Prodigio señala que se cierra diciembre con aventuras, pero también con mayor estructura y planificación. Buen momento económico y de trabajo. Dedicarse de lleno a los negocios propios que prosperarán este año. Algo nuevo llega para otorgar sabiduría, fuerza y coraje.

Niño Prodigio indicó que en general los signos atravesaran un buen cierre de 2025, con muchas sorpresas para el siguiente año (Captura/YouTubeNiñoProdigio)

Signos de Aire

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): el 2025 fue un año de crecimiento en todos los ámbitos de la vida. Niño Prodigio aseguró que este año se cerrará con un balance de lo vivido. Se debe agradecer a las personas que estuvieron presentes. Las dificultades se fueron, pero se aconseja tener paciencia y estar alerta a las oportunidades.

(21 de mayo al 21 de junio): el 2025 fue un año de crecimiento en todos los ámbitos de la vida. Niño Prodigio aseguró que este año Las dificultades se fueron, pero se aconseja tener paciencia y estar alerta a las oportunidades. Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): se aconseja tener fe en diciembre. La rueda de la fortuna favorece este signo. Es necesario buscar a los amigos que se alejaron y tener cuidado con los impulsos. El astrólogo recomienda vigilar la salud.

(23 de septiembre al 22 de octubre): se aconseja tener fe en diciembre. Es necesario buscar a los amigos que se alejaron y tener cuidado con los impulsos. El astrólogo recomienda vigilar la salud. Acuario (20 de enero al 18 de febrero): se termina el mes con felicidad. Niño Prodigio aconseja pedir al Universo todos los deseos. Todo lo que pasa tiene razón de ser y traerá felicidad.

Niño Prodigio señaló diciembre es un buen momento de analizar lo pasado y enfocar nuevas metas hacia 2026 (YouTube/AlRojoVivo)

Signos de Agua

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): se eliminan las barreras y llegan nuevas oportunidades. El psíquico advierte suerte y empoderamiento para el próximo año. Llegan noticias nuevas y se cierra diciembre con fuerza, que traerá fluidez económica.

(21 de junio al 22 de julio): El psíquico advierte suerte y empoderamiento para el próximo año. Llegan noticias nuevas y se cierra diciembre con fuerza, que Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre): momento de madurar. Niño Prodigio recomienda determinación para este último mes del año. En el cierre de diciembre se visualiza renacimiento y se augura un buen comienzo para 2026.

(23 de octubre al 22 de noviembre): Niño Prodigio recomienda determinación para este último mes del año. En el cierre de diciembre Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): éxitos y felicidad. El astrólogo indica que se deben contemplar las cosas que no se lograron este año, para poner toda la energía en realizarlas en 2026. Este mes trae regalos y sorpresas al final.

En cuanto a la Copa de la Suerte, Niño Prodigio reveló los últimos números del año, que son los siguientes: 7, 09, 91, 17, 15 y 31. El astrólogo cerró su mensaje con la afirmación “con Dios todo, sin él nada”.