Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones del 15 al 19 de diciembre

Mhoni Vidente, la reconocida astróloga cubana, compartió lo que le depara a cada signo del zodíaco para la semana del 15 al 19 de diciembre de 2025, con sus golpes de suerte y el premio mayor que podrían recibir durante la temporada de posadas y fiesta.

Las predicciones de Mhoni Vidente del 15 al 19 de septiembre

La pitonisa compartió en su canal de YouTube un video con todas las predicciones para cada integrante de la rueda zodiacal, y las cartas del tarot que dominarán la energía de los signos.

Aries

La carta de El Emperador habla de triunfo y éxito. Su mejor día será el martes y tendrá mejoras económicas, podría invertir en inmuebles o en un automóvil, es fundamental que comience a construir su patrimonio.

Números de la suerte: 14, 33 y 65.

Color: rojo y negro.

Signos compatibles: Libra, Leo y Capricornio.

Tauro

La carta de El Loco habla de abundancia económica, premios grandes en las fiestas y en las posadas (tradición navideña mexicana). Será una semana de muchos eventos sociales y deberán lucirse en los intercambios de regalos.

Números de la suerte: 01, 20 y 62.

Color: amarillo y rojo.

Signos compatibles: Escorpio, Virgo y Acuario.

Géminis

La carta de El Ermitaño habla de encontrar la solución a sus problemas. Estarán mejor, aunque es importante que solucionen todos sus problemas y no cargar con coraje o rencores.

Números de la suerte: 17, 19 y 23.

Color: verde y amarillo.

Signos compatibles: Leo, Libra y Capricornio.

Mhoni Vidente revela las predicciones para el signo de Géminis en la semana del 15 al 19 de diciembre de 2025 (Pexels/Mariia Sabadash)

Cáncer

La carta de El Juicio habla de una semana mágica en la que podrán arreglar todos sus asuntos legales, deshacerse de pensamientos negativos y enfocarse en mejorar.

Números de la suerte: 25, 30 y 61.

Color: verde y blanco.

Signos compatibles: Sagitario, Piscis y Aries.

Leo

La carta de El Sol habla de riqueza, estabilidad y crecimiento. Será una semana mágica en la que podrán mejorar en todos los aspectos de su vida, solo deben ser más discretos y no hablar de más.

Números de la suerte: 11, 22 y 29.

Color: azul y blanco.

Signos compatibles: Sagitario, Acuario y Tauro.

Virgo

La carta de La Templanza habla de paz, tranquilidad y serenidad en momentos de crisis. Podrán encontrar soluciones a los problemas graves, y podrían invertir su dinero en un automóvil o una moto.

Números de la suerte: 03, 04 y 08.

Color: blanco y naranja.

Signos compatibles: Tauro, Aries y Capricornio.

Las predicciones de Mhoni Vidente revelan los números de la suerte de los signos del zodíaco (Pexels/Goszton)

Libra

La carta de El As de Bastos habla de poder, determinación y crecimiento. Podrán vivir una semana mágica con grandes sorpresas y buenos momentos. Deben dejar atrás situaciones del pasado, especialmente los problemas legales.

Números de la suerte: 12, 16 y 27.

Color: verde y rojo.

Signos compatibles: Géminis, Aries y Acuario.

Escorpio

La carta de El Mundo habla de viajes, romanticismo y abundancia económica. Mhoni Vidente recomienda realizar un inventario con todo lo positivo y lo negativo que se vivió durante el año.

Números de la suerte: 05, 10 y 63.

Color: azul y amarillo.

Signos compatibles: Cáncer, Tauro y Piscis.

Sagitario

La carta de El Diablo habla de suerte en cuestiones de lotería, posadas, abundancia y estabilidad. Su mejor día será el miércoles, tendrán compromisos, regalos que no esperaban y estabilidad amorosa.

Números de la suerte: 09, 45 y 66.

Color: blanco y rojo.

Signos compatibles: Leo, Cáncer y Aries.

Las predicciones de Mhoni Vidente revelan los consejos del tarot para cada integrante del zodíaco (Pexels/ Paoko)

Capricornio

La carta de El As de Oros habla de premios grandes en todos los sentidos, especialmente en posadas. Será una semana de mucho trabajo y eventos, pero también de estabilidad y riqueza.

Números de la suerte: 06, 13 y 24.

Color: rojo y blanco.

Signos compatibles: Aries, Tauro y Virgo.

Acuario

La carta de El Carruaje pide no detenerse y continuar con su camino hacia el éxito, pueden adelantar sus propósitos y enfocarse en progresar en cuestiones laborales. Será una semana de trabajo extra.

Números de la suerte: 15, 21 y 31.

Color: azul y amarillo.

Signos compatibles: Géminis, Leo y Libra.

Piscis

La carta de El Mago dice “pide que se te va a dar”, es un momento de felicidad en donde encontrarán estabilidad económica, amor propio, fiestas, y eventos sociales.

Números de la suerte: 07, 40 y 68.

Color: azul y rojo.

Signos compatibles: Cáncer, Virgo y Escorpio.