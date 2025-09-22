Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo del 22 al 26 de septiembre de 2025

La astróloga cubana Mhoni Vidente compartió sus predicciones para todos los signos del zodíaco del 22 al 26 de septiembre. Además, reveló cuáles serán sus golpes y números de la suerte, así como las acciones que conviene llevar a cabo para cambiar el destino y estar mejor.

Las predicciones de Mhoni Vidente del 22 al 26 de septiembre

Para la cuarta semana de septiembre, la astróloga recomienda evitar conflictos mayores y continuar con los estudios o las proyecciones laborales. Este mes trae cambios positivos y particularidades para todos los signos.

Qué le depara esta semana a los signos del zodíaco

Aries

La carta de El Mundo indica que será una semana positiva, con muchos cambios y trabajo necesarios para alcanzar el éxito. Se predice la firma de un contrato y recompensas financieras. El mejor día será el jueves y se aconseja poner todo en orden y tomar cursos de idiomas.

Números mágicos: 10, 19 y 48.

Colores de la suerte: blanco y negro.

Tauro

La carta de El Juicio aconseja arreglar todos los asuntos pendientes para atraer nuevas oportunidades laborales. El mejor día será el lunes. Se recomienda hacer cosas positivas para estar mejor en todos los aspectos. Se anuncia una mudanza y nuevos proyectos, con estabilidad y crecimiento.

Números mágicos: 8, 17 y 29.

Colores de la suerte: rojo y blanco.

Géminis

La carta de El Emperador indica que es necesario enfocarse en la constancia y evitar pensamientos negativos. El mejor día será el miércoles. Se aconseja disfrutar la vida y buscar personas compatibles. Esta semana debe ser tomada como un “tiempo para decidir”.

Números mágicos: 13, 24 y 38.

Colores de la suerte: amarillo y rojo.

Mhoni Vidente indicó que los geminianos deberán evitar pensamientos negativos (YouTube/Mhoni Vidente)

Cáncer

La carta de El Carruaje indica que hay que avanzar en cuestiones de patrimonio. Se recomienda cuidarse de las envidias y comprar cosas nuevas. El mejor día será el martes. Llega un reconocimiento laboral y nuevos puestos de trabajo.

Números mágicos: 21, 22 y 36.

Colores de la suerte: amarillo y verde.

Leo

La carta del As de Oros indica triunfo, determinación y buena suerte. Será una buena semana para hacer cambios y resolver asuntos del pasado. Los leoninos experimentarán oportunidades laborales, pero deberán cuidar sus espaldas. El mejor día será el miércoles. Es necesario planificar mejor los gastos. La vidente anuncia fuerza y poder para estos días.

Números mágicos: 1, 15 y 29.

Colores de la suerte: verde y blanco.

Virgo

La carta de La Rueda de la Fortuna señala regalos inesperados y nuevas oportunidades de trabajo en áreas como la construcción o el liderazgo. El mejor día será el viernes. Es un momento ideal para cambiar patrones de comportamiento como levantarse más temprano o alimentarse mejor. Se anuncia abundancia: llegará dinero a manos llenas.

Números mágicos: 5, 12 y 31.

Colores de la suerte: blanco y rojo.

Mhoni Vidente anunció que el signo Virgo tendrá abundancia económica (MhoniVidente/Archivo)

Libra

La carta de El Sol indica brillo, cambios y optimismo. No hay que temer a las transformaciones porque ayudan a progresar. Se recomienda cuidarse de las malas vibras y alejarse de las personas tóxicas. El mejor día será el lunes. Llegan regalos, dinero extra y buenas noticias.

Números mágicos: 17, 30 y 33.

Colores de la suerte: amarillo y azul.

Escorpio

La carta de El Diablo indica que hay que cuidarse de las malas energías y de personas que no permiten ser feliz. El mejor día será el martes. Se recomienda alinear las energías en cuestiones de salud y estudiar más. Esta semana llegarán nuevos ingresos y viajes.

Números mágicos: 11, 16 y 35.

Colores de la suerte: verde y rojo.

Sagitario

La carta de El Mago señala que todo se dará. Se aconseja buscar constancia en los proyectos y cuidar la salud. El mejor día será el miércoles. Será una semana de mucho estrés y emociones encontradas. Llegará dinero extra y decisiones laborales importantes. No hay que precipitarse al tomar decisiones.

Números mágicos: 1, 23 y 49.

Colores de la suerte: amarillo y rojo.

La astróloga Mhoni Vidente aconseja al signo de Sagitario no tomar decisiones apresuradamente (YouTube/Mhoni Vidente)

Capricornio

La carta del As de Espadas señala triunfo y determinación. Se aconseja cortar con lo negativo y evitar ayudar a personas que no lo valoran. El mejor día será el jueves. Es tiempo de crecer y realizar cambios. Buen momento para hacer mejoras estéticas y para mantener la confianza en uno mismo. Llegará un nuevo trabajo.

Números mágicos: 3, 30 y 32.

Colores de la suerte: blanco y rojo.

Acuario

La carta de El Loco indica triunfo y crecimiento. Se recomienda avanzar y entrar en un período de reinvención. Será una semana de muchos cambios. El mejor día será el lunes. Llegarán recompensas económicas y profesionales. Habrá ingresos extra, pero conviene evitar gastos innecesarios.

Números mágicos: 2, 4 y 25.

Colores de la suerte: blanco y rojo.

Piscis

La carta del As de Bastos indica fuerza, determinación y estabilidad amorosa. Es necesario tomar decisiones rápidas y prácticas. Se aconseja enfocarse en el crecimiento profesional y personal. El mejor día será el martes. Es un buen momento para pagar deudas y aceptar propuestas de progreso. Se recomienda no prestar dinero.

Números mágicos: 18, 26 y 27.

Colores de la suerte: naranja y rojo.