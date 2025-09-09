El ritual de Mhoni Vidente para pedir protección a San Benito contra la brujería y envidia: “Así será”

Mhoni Vidente compartió uno de los rituales más poderosos para deshacerse de las malas energías presentes en el hogar, como las brujerías o la envidia. Se trata de un conjuro a San Benito de Palermo, quien se encargará de proteger a la familia y al hogar de todos los demonios, así como cortar con lo negativo, que no permite avanzar.

El ritual a San Benito de Mhoni Vidente para la protección

La reconocida tarotista indicó que este es el ritual que deben realizar las personas que sientan una energía de “pesadez” dentro de su casa y sospechen sobre envidias o trabajos de mal de ojo que bloquean lo positivo en sus vidas.

Los ingredientes y elementos necesarios para encomendarse a San Benito son:

Una veladora roja

Dos platos forrados con papel aluminio

Una medalla o escapulario de San Benito de Palermo

Copa de vidrio llena de agua

Incienso de sándalo

Listón rojo

Tres limones verdes

Una copa de vidrio vacía

Tequila, ron o mezcal

Perfume “corta brujerías”

Perfume personal

Sal en grano

Tres billetes de US$1

Canela molida

Mhoni Vidente explicó que este ritual a San Benito puede realizarse cualquier día de la semana, especialmente cuando la energía esté cargada de pesadez y la persona sienta la necesidad de proteger a su familia y a su hogar.

El ritual de Mhoni Vidente a San Benito de Palermo para alejar las malas energías (YouTube/Mhoni Vidente)

Cómo hacer el ritual de Mhoni Vidente a San Benito

Los tres limones verdes deben ser rociados con el perfume personal y después se pasarán tres veces por todo el cuerpo mientras se reza un Padre Nuestro o un Ave María y se pide que las energías negativas se vayan, así como la llegada de San Benito de Palermo al hogar y brinde protección en contra de las envidias, el mal de ojo y los problemas graves.

Posteriormente, en uno de los platos se colocará sal en grano, y arriba se colocarán los tres limones. El plato deberá ponerse debajo de la cama, en la sala o en la alacena y permanecerán ahí por al menos 31 días para después tirarse lejos.

Después, se tomarán los billetes de US$1 y se rociarán con el perfume personal y el “corta brujerías”, mientras se reza y se pide la llegada de San Benito al hogar, además de atraer la riqueza y la abundancia, para posteriormente sumergirlos dentro de la copa con agua.

Los tres billetes de US$1 se colocan dentro de la copa de cristal con agua (YouTube/Mhoni Vidente)

El listón rojo, que puede o no tener una medalla de plata de San Benito, tiene que rociarse con perfume y colocarse en el tobillo o en la muñeca izquierda, amarrado con tres nudos hasta que se caiga solo.

Después, con la medalla de San Benito de Palermo, se hará una oración para invocarlo, esto luego de rociarla con perfume y colocarla entre las manos: “Invoco a San Benito de Palermo, le pido con todas las fuerzas que me proteja y que no entre ni un demonio, ni una salación”, explicó Mhoni Vidente.

La astróloga cubana también pide colocar canela alrededor de la veladora roja, que también tendrá que rociarse con perfume personal, mientras que la otra copa se llenará con tequila, ron o mezcal.

Los inciensos se deberán prender uno al día durante un mes y después de encenderlo se prenderá la veladora y se tomará con las dos manos para continuar con oraciones dedicadas a San Benito y finalizar con la afirmación: “Así sea, así será”.

Tras encender un incienso se encenderá una veladora de color rojo en honor a San Benito (YouTube/Mhoni Vidente)

Qué hacer después del ritual a San Benito, según Mhoni Vidente

Algunas de las recomendaciones de la tarotista son realizar el conjuro al menos una vez al mes y que, cuando se consuma la veladora roja, la medalla de San Benito sea colocada detrás de la puerta principal de la casa.

Tras acabarse la veladora roja también deberán sacarse los billetes de US$1 de la copa con agua, secarse y colocarse en la cartera para que corten la mala energía y multipliquen la riqueza.

El tequila, ron o mezcal también deberá tirarse lejos de la casa, al igual que los tres limones verdes que permanecieron escondidos, absorbiendo la energía negativa.