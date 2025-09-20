Licencia de conducir suspendida: los conductores que serán castigados con las nuevas leyes de Nueva York en 2025
La gobernadora del estado, Kathy Hochul, firmó un paquete de legislaciones para proteger las carreteras del estado; ya entraron en vigor
- 4 minutos de lectura'
A fines de 2024 entraron en vigor importantes actualizaciones a las leyes de tráfico de Nueva York, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y agilizar la gestión de las infracciones de tránsito. En 2025, hay conductores que podrían ver suspendida su licencia de conducir.
Nuevas leyes de tráfico de Nueva York en 2025
En octubre del año pasado, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó un paquete de leyes destinado a aumentar la seguridad vial.
Las normas están relacionadas con la ampliación o implantación de cámaras de luz roja y otras medidas para mantener seguros a los estudiantes y responsabilizar a los conductores imprudentes.
Una cámara de luz roja es un sistema automatizado para detectar y fotografiar a los conductores que se saltan un semáforo en rojo, lo que ayuda a mejorar la seguridad en las intersecciones. Estos dispositivos suelen utilizar sensores terrestres o radar para identificar los automóviles que cruzan la línea de parada.
“La legislación S2812A/A5259A extiende la autorización para el programa de cámaras de luz roja existente de la ciudad de Nueva York hasta 2027 y aumenta el número máximo de intersecciones con una cámara de luz roja de 150 a 600″, explican en un comunicado. Otras ciudades y condados también ampliaron la medida.
Además, el paquete incluyó la firma de la legislación S9504A/A.3120, que aumenta las multas por adelantar y rebasar un autobús escolar. Específicamente, la sanción para una tercera o subsiguiente violación dentro de tres años que pasará de 1000 a 1500 dólares.
Mientras que la ley S9361/A8557 requiere que todos los pasajeros de autobuses chárter mayores de ocho años utilicen los cinturones de seguridad provistos.
Con el objetivo de proteger a los estudiantes, la gobernadora también aprobó la legislación S.8607A/A.9359A que autoriza a la ciudad de Kingston a establecer un programa de cámaras de velocidad para hasta tres zonas escolares.
Por último, la S760B/A402B amplía la normativa sobre conducción temeraria para incluir los estacionamientos. Estos espacios se definirán como propiedades privadas con capacidad para cuatro o más vehículos, contiguas a un inmueble y a una vía pública.
La Ley Angélica y las nuevas reglas para proteger a los neoyorquinos
En noviembre de 2024 entró en vigor la Ley Angélica, con el objetivo de mantener a los conductores de alto riesgo fuera de la carretera al reducir el número de suspensiones de licencia previas que pueden resultar en cargos por delitos graves por conducir sin un permiso válido.
Bajo esta legislación, cualquier conductor que opere un vehículo con cinco o más suspensiones por infracciones de tránsito puede enfrentar un cargo por delito grave.
Para enero de este 2025, el Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés), anunció nuevas reglas para los conductores que acumulen sanciones por maniobrar un vehículo bajo los efectos de drogas o alcohol, quienes perderán permanentemente su licencia tras cuatro condenas o incidentes.
Además, indicó que ahora puede denegar una solicitud de renovación de la licencia durante dos años si el solicitante tiene tres condenas por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y ninguna infracción grave de conducción.
Ley de Sammy: qué cambió en la ciudad de Nueva York
Hace unos meses, la comisionada del Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York (NYC DOT, por sus siglas en inglés), Ydanis Rodríguez, anunció la implementación de Zonas Regionales de Velocidad Lenta en el Bronx, Queens, Brooklyn y Staten Island. Estas se refieren a un área geográfica específica donde el límite de velocidad se establecerá en 32 kilómetros por hora.
Estas reducciones se producen tras la aprobación de la Ley de Sammy, una ley estatal que otorga a la ciudad mayor autoridad para reducir los límites de velocidad.
Las modificaciones en diversas áreas comenzaron en 2024, y se prevé que para fines de 2025, el NYC DOT reducirá los límites de velocidad en 250 ubicaciones, con prioridad áreas como escuelas, calles abiertas y calles compartidas.
