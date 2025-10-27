Horóscopo semanal de Niño Prodigio: las predicciones del 27 de octubre al 2 de noviembre

Niño Prodigio, reconocido vidente y astrólogo, compartió sus predicciones para todos los signos del zodíaco durante la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre. Aclaró que será una temporada mágica y cargada de símbolos, gracias a las conexiones entre el más allá y el mundo de los vivos.

Predicciones de Niño prodigio para la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre

La celebración de Halloween, Día de Todos los Santos y Día de Muertos, marcan una temporada importante del año en todo el mundo. El tarotista nacido en República Dominicana aclaró que el “velo entre el mundo de los muertos y los vivos” se corre en estas fechas y trae una energía importante para el zodíaco.

A partir del 27 de octubre y hasta el 2 de noviembre, será tiempo de que los signos conecten con su lado espiritual, además de dar a conocer lo que les depara las estrellas a nivel astrológico.

Signos de Fuego

Aries (21 de marzo al 19 de abril): será una semana en la que el Universo les enviará muchas señales. Niño Prodigio recomienda prestar atención a sus sueños porque existe un mensaje importante de parte de uno de sus muertos .

(21 de marzo al 19 de abril): será una semana en la que el Universo les enviará muchas señales. recomienda prestar atención a sus sueños porque existe un . Leo (23 de julio al 22 de agosto): es una semana espiritual en la que deberán conectar con su “yo” interior y comenzar a ver qué es lo que vale la pena. El astrólogo explica que un viaje interno hacia su mente los sanará .

(23 de julio al 22 de agosto): es una en la que deberán conectar con su “yo” interior y comenzar a ver qué es lo que vale la pena. El astrólogo explica que un . Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): tendrán la claridad para soltar aquellas cosas que ya no van con él. Todo lo que les estorba deberá salir de su camino para que puedan avanzar.

Víctor Florencio, conocido como Niño Prodigio, astrólogo y vidente de República Dominicana (Archivo) x1250

Signos de Tierra

Tauro (20 de abril al 20 de mayo): sus sentidos estarán muy agudos y podrán notar señales que otros no ven . Tienen que hacerle caso a su intuición en temas relacionados con la familia, existe alguien cerca de ellos que necesita ayuda.

(20 de abril al 20 de mayo): sus sentidos estarán muy agudos y . Tienen que hacerle caso a su intuición en temas relacionados con la familia, existe alguien cerca de ellos que necesita ayuda. Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): algunos recuerdos de su pasado volverán, pero el propósito es que se deshagan de cargas. Niño Prodigio recomienda realizar rituales con una vela blanca para poder soltar y liberarse de su pasado.

(23 de agosto al 22 de septiembre): algunos recuerdos de su pasado volverán, pero el propósito es que se deshagan de cargas. recomienda de su pasado. Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): podrán explorar su lado esotérico y espiritual. Si escriben todo lo que sueñan, temen y no desean, verán el poder de su energía.

Tauro es uno de los tres signos de Tierra del zodíaco (Archivo) Canva

Signos de Aire

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): alguien de su pasado volverá. La noticia que reciban les removerá algo en su interior, aunque también les ayudará a cerrar ciclos. Niño Prodigio les recuerda que en la vida “todo pasa por algo” .

(21 de mayo al 21 de junio): La noticia que reciban les removerá algo en su interior, aunque también les ayudará a cerrar ciclos. les recuerda que en la vida . Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): tendrán una gran energía creativa que les despertará ideas nuevas. Si hacen caso a sus corazonadas verán que se les abrirán puertas y un camino nuevo.

(23 de septiembre al 22 de octubre): tendrán una que les despertará ideas nuevas. Si hacen caso a sus corazonadas verán que Acuario (20 de enero al 18 de febrero): Víctor Florencio adelantó que estarán más sensibles de lo normal, por lo que deberán cuidarse de absorber energías negativas, soltar y alejarse de ciertas personas, limpiar su campo energético.

Niño Prodigio, astrólogo latino, recomienda a los signos del zodíaco liberarse del pasado y soltar (Archivo) @ninoprodigio vía Instagram

Signos de Agua