Horóscopo semanal de Niño Prodigio: las predicciones del 27 de octubre al 2 de noviembre
El astrólogo y vidente reveló qué pasará en estos días llenos de “señales del más allá” con Halloween, el Día de todos los Santos y el Día de Muertos en Estados Unidos; qué le espera a cada uno de los signos zodiacales
Niño Prodigio, reconocido vidente y astrólogo, compartió sus predicciones para todos los signos del zodíaco durante la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre. Aclaró que será una temporada mágica y cargada de símbolos, gracias a las conexiones entre el más allá y el mundo de los vivos.
Predicciones de Niño prodigio para la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre
La celebración de Halloween, Día de Todos los Santos y Día de Muertos, marcan una temporada importante del año en todo el mundo. El tarotista nacido en República Dominicana aclaró que el “velo entre el mundo de los muertos y los vivos” se corre en estas fechas y trae una energía importante para el zodíaco.
A partir del 27 de octubre y hasta el 2 de noviembre, será tiempo de que los signos conecten con su lado espiritual, además de dar a conocer lo que les depara las estrellas a nivel astrológico.
Signos de Fuego
- Aries (21 de marzo al 19 de abril): será una semana en la que el Universo les enviará muchas señales. Niño Prodigio recomienda prestar atención a sus sueños porque existe un mensaje importante de parte de uno de sus muertos.
- Leo (23 de julio al 22 de agosto): es una semana espiritual en la que deberán conectar con su “yo” interior y comenzar a ver qué es lo que vale la pena. El astrólogo explica que un viaje interno hacia su mente los sanará.
- Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): tendrán la claridad para soltar aquellas cosas que ya no van con él. Todo lo que les estorba deberá salir de su camino para que puedan avanzar.
Signos de Tierra
- Tauro (20 de abril al 20 de mayo): sus sentidos estarán muy agudos y podrán notar señales que otros no ven. Tienen que hacerle caso a su intuición en temas relacionados con la familia, existe alguien cerca de ellos que necesita ayuda.
- Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): algunos recuerdos de su pasado volverán, pero el propósito es que se deshagan de cargas. Niño Prodigio recomienda realizar rituales con una vela blanca para poder soltar y liberarse de su pasado.
- Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): podrán explorar su lado esotérico y espiritual. Si escriben todo lo que sueñan, temen y no desean, verán el poder de su energía.
Signos de Aire
- Géminis (21 de mayo al 21 de junio): alguien de su pasado volverá. La noticia que reciban les removerá algo en su interior, aunque también les ayudará a cerrar ciclos. Niño Prodigio les recuerda que en la vida “todo pasa por algo”.
- Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): tendrán una gran energía creativa que les despertará ideas nuevas. Si hacen caso a sus corazonadas verán que se les abrirán puertas y un camino nuevo.
- Acuario (20 de enero al 18 de febrero): Víctor Florencio adelantó que estarán más sensibles de lo normal, por lo que deberán cuidarse de absorber energías negativas, soltar y alejarse de ciertas personas, limpiar su campo energético.
Signos de Agua
- Cáncer (21 de junio al 22 de julio): será una semana en la que conectarán con sus muertos, y tienen que hacer caso de sus señales, aunque aparentemente sea un sentimiento nostálgico. Les ayudará poner un altar y pedir luz para su espíritu.
- Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre): el Universo les pide cerrar un ciclo que les pesa en el presente. Deben aprender a comenzar de nuevo, sin miedo a la transformación y con mucha sabiduría.
- Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): comenzarán a atraer energía positiva a su vida, aunque pueden sabotearse. Deben alejarse de las personas superficiales, agradecer y aprovechar la energía espiritual que les pertenece.
