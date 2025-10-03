Predicciones de Niño Prodigio para octubre 2025: “Un mes que llegó para sacudir las energías”

Víctor Florencio, astrólogo popularmente conocido como el Niño Prodigio, compartió sus predicciones para octubre de 2025, un mes que, según adelantó, estará marcado por intensos movimientos de energía. Será un periodo decisivo, en el que muchas personas deberán tomar importantes determinaciones y enfrentarse a los fantasmas del pasado para poder avanzar con mayor claridad hacia el futuro.

Qué dice el tarot del Niño Prodigio para octubre de 2025

Para el décimo mes del año, el astrólogo indicó que será tiempo de ver hacia dentro, con unas semanas en las que la energía se moverá y habrá que tomar decisiones que ya no se pueden postergar para todos los signos del zodiaco.

Aries

La Carta del Sol no viene sola, sino en pareja. Si había algo que inició como amistad, se concretará y si ya tienes pareja, será tiempo de unión. A partir del día 26, debes tener seguridad para enfrentar algo que sucederá, por lo que es importante que hables con la verdad.

Tauro

Para este mes, será un buen momento para las relaciones, no solo amorosas, sino con la familia y personas cercanas, por lo que es tiempo de reforzarlas. En cambio, si hay alguna relación de trabajo o negocios con un familiar, es mejor dejar las cosas claras para tener un balance. Después del día 20, el Coche de la Victoria marca un triunfo.

Géminis

Es un mes cargado con mucha fuerza, pero también con ilusiones. Date una oportunidad en el amor. Hay alguien que traerá una buena noticia referente a los negocios, al dinero, al comenzar algo nuevo. Hacia final de mes, se abrirán las puertas del trabajo, pero si ya tienes uno, habrá chismes y gente que quiere culparte de errores.

Octubre será un mes que moverá energías (YouTube Niño Prodigio)

Cáncer

Debe haber un equilibrio, ya que no hay balance en estos momentos. No debes esperar a que las cosas lleguen a ti, debes tomar la iniciativa y buscar la fortuna. Algo relacionado con el número siete será de buena suerte, debes poner atención.

Leo

Este mes de los brujos habrá nuevas oportunidades, no las dejes escapar. Puede ser con el amor, con las relaciones. Habrá satisfacciones en el trabajo, progreso y dinero, incluso una casa nueva. A final de mes vas a romper con unos estigmas que tenías con algo que te estaba bloqueando.

Virgo

La sacerdotisa dice que habrá muchas acciones sobre el karma y dharma, de acuerdo con lo que hagas en octubre. Habrá alegría, cosas nuevas; para los solteros llegará algo en el amor. Para final de mes, habrá un cambio emocional positivo.

Libra

Debes prepararte para algo bueno que llegará. Debes llenarte de fuerza y de energía para atraer la luz. Cierra este mes con amor, con celebración. Tienes que verte diferente.

Escorpio

Sentirás que al inicio de este mes pasarán de forma rara o negativa. Viene una transformación, por lo que debes depurarte, alejarte de las cosas malas como vicios o cosas que te destruyen. Recuperarás todas las cosas que has perdido. A fin de mes se reflejarán todos estos cambios y se abrirán caminos.

Octubre de 2025 será una temporada de tomar decisiones (YouTube Niño Prodigio)

Sagitario

Este mes es de riqueza, todo lo que tiene que ver con dinero y en lo emocional. Debes ser agradecido con todo lo que llegará a tus manos. Se percibe una traición o un enredo por parte de alguien más, o incluso tú mismo quien lo provoque. A fin de mes llegará la resolución de unos documentos.

Capricornio

Se van a presentar muchas oportunidades, por lo que debes pensar bien qué decidir, incluso en el extranjero. Cuidado que hay brujería contra ti, por lo que debes pedirle a Dios que te ayude; pon un vaso al revés con sal. Habrá abundancia en cierre de mes con una herencia o un regalo.

Acuario

Será un buen mes con la carta de la Estrella. Debes cambiar y ser más positivo, tener más fuerza mental. Para final de mes, todo lo referente a reuniones familiares se realizará, verás gente que hace tiempo que no veías.

Piscis

El tarot dice que tengas cuidado con una persona cercana que no tiene buenas intenciones. Habrá una evolución personal y en el hogar. Habrá algo que ver con un juicio, por lo que será tiempo de demostrar la fuerza. Se espera abundancia y buena suerte durante este mes.