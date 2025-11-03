Horóscopo semanal de Niño Prodigio: las predicciones del 3 al 9 de noviembre 2025
El astrólogo latino compartió que las energías serán fuertes y los signos serán afectados por un fenómeno astronómico
Víctor Florencio, nombre real del astrólogo conocido como Niño Prodigio, compartió sus predicciones para la primera semana de noviembre. El famoso vidente advirtió que del día 3 al 9 de este mes las energías estarán fuertes debido a la Superluna de Castor, lo que puede ayudar a los signos del zodiaco.
Predicciones de Niño Prodigio para la primera semana de noviembre
El 5 de noviembre tendrá lugar la última luna llena del otoño en el hemisferio norte, ideal para hacer limpiezas energéticas y renovaciones profundas. Además, el 9 de noviembre inicia Mercurio Retrógrado en el signo de Sagitario, el último de 2025 y que recuerda la importancia de hacer las cosas con cautela.
Signos de Fuego
- Aries (21 de marzo al 19 de abril): Niño Prodigio explica que es momento de dejar atrás todo lo que no le suma. La Superluna iluminará su camino y le ayudará a poner límites sanos.
- Leo (23 de julio al 22 de agosto): a partir del 5 de noviembre podrá deshacerse de las emociones negativas, aunque tendrá que hablarlo todo para poder mejorar en todos los aspectos de su vida.
- Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): la energía lunar lo llenará de valentía y cerrarán un capítulo que tenían detenido en el tiempo. Deberá dejar que todo lo bueno llegue a sus vidas. Niño Prodigio pide no tener miedo, se merecen crecer.
Signos de Tierra
- Tauro (20 de abril al 20 de mayo): podrá pulir su círculo cercano, y dejar ir a ciertas personas a su vida. El Universo le ayudará a fluir y se dará cuenta de que todo lo que ocurre tiene un propósito.
- Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): verá con mayor claridad, gracias a la Superluna del Castor, se dará cuenta de cuáles son los hábitos que debe arrancar de su vida, ya que afectan su energía. Niño Prodigio recomienda cambiar y trabajar en él mismos.
- Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): será una semana de quitarse responsabilidades que no son de él, aprender a soltar es su prioridad. Niño Prodigo indica que este signo debe aprender a ponerse en primer lugar siempre.
Signos de Aire
- Géminis (21 de mayo al 21 de junio): la Superluna de Castor trae revelaciones impactantes en negocios, trabajos y amigos. Tiene que escuchar a su intuición, ya que esta le dará las respuestas que ha buscado todo este tiempo.
- Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): la buena suerte está de su lado. Niño Prodigio recomienda cerrar las cuentas pendientes y hacer espacio para que la economía de la abundancia se haga presente, además de decretar su buena fortuna.
- Acuario (20 de enero al 18 de febrero): las ideas que lleguen a su mente serán revolucionarias, deben prestar atención y fluir con los consejos que el Universo tiene para él, sin ir en contra de la corriente, así tendrán muchas bendiciones.
Signos de Agua
- Cáncer (21 de junio al 22 de julio): la Superluna lo ayudará a enfocarse en los aspectos que requieren de su atención, especialmente en los dolores físicos, será un momento de cambios que restauren su energía vital.
- Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre): Niño Prodigio advierte que en los próximos días habrá diferencia de opiniones con sus familiares y personas cercanas. Si es paciente y mantiene la calma verán que el tiempo siempre le dará la razón o le enseñará una lección.
- Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): la Superluna podría afectar su ciclo de sueño, es mejor si empiezan con una rutina diaria que les permita descansar por las noches y desconectarse de todo lo que hicieron durante el día.
En cuanto a la Copa de la Suerte, Niño Prodigio dice que los números mágicos de esta semana serán el 37, 61, 90, 63, 20 y 56.
