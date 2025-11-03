Horóscopo semanal de Niño Prodigio: las predicciones del 3 al 9 de noviembre 2025

Víctor Florencio, nombre real del astrólogo conocido como Niño Prodigio, compartió sus predicciones para la primera semana de noviembre. El famoso vidente advirtió que del día 3 al 9 de este mes las energías estarán fuertes debido a la Superluna de Castor, lo que puede ayudar a los signos del zodiaco.

Predicciones de Niño Prodigio para la primera semana de noviembre

El 5 de noviembre tendrá lugar la última luna llena del otoño en el hemisferio norte, ideal para hacer limpiezas energéticas y renovaciones profundas. Además, el 9 de noviembre inicia Mercurio Retrógrado en el signo de Sagitario, el último de 2025 y que recuerda la importancia de hacer las cosas con cautela.

Signos de Fuego

Aries (21 de marzo al 19 de abril): Niño Prodigio explica que es momento de dejar atrás todo lo que no le suma. La Superluna iluminará su camino y le ayudará a poner límites sanos.

Los signos de fuego, como Aries, tendrán cambios por la Superluna del Castor (Archivo) Canva

Signos de Tierra

Tauro (20 de abril al 20 de mayo): podrá pulir su círculo cercano, y dejar ir a ciertas personas a su vida. El Universo le ayudará a fluir y se dará cuenta de que todo lo que ocurre tiene un propósito .

Víctor Florencio, Niño Prodigio, trae las predicciones para la primera semana de noviembre 2025 (Archivo-X/ @NinoProdigio) (X/ @NinoProdigio)

Signos de Aire

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): la Superluna de Castor trae revelaciones impactantes en negocios , trabajos y amigos. Tiene que escuchar a su intuición, ya que esta le dará las respuestas que ha buscado todo este tiempo.

Géminis es uno de los tres signos de aire del zodíaco (Archivo-Pexels/Pavel Danilyuk)

Signos de Agua

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): la Superluna lo ayudará a enfocarse en los aspectos que requieren de su atención, especialmente en los dolores físicos, será un momento de cambios que restauren su energía vital .

Niño Prodigio comparte cuáles son los números de la suerte para los signos del zodíaco (YouTube/Niño Prodigio)

En cuanto a la Copa de la Suerte, Niño Prodigio dice que los números mágicos de esta semana serán el 37, 61, 90, 63, 20 y 56.