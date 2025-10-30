Niño Prodigio revela el ritual para atraer las buenas energías en la temporada de Escorpio y Halloween

Víctor Florencio, más conocido como Niño Prodigio, reveló el ritual para atraer las buenas energías en la era de Escorpio y Halloween. Con este procedimiento, el psíquico explicó que se pueden limpiar las malas energías y alcanzar aquello que tanto se desea.

El ritual de Niño Prodigio para atraer las buenas energías

La fase de Escorpio y la magia de Halloween son el momento ideal para renovar las energías. Por eso, Niño Prodigio compartió en su canal de YouTube un ritual para atraer todo lo que se desea.

“Este ritual es para dejar atrás lo viejo y atraer lo bueno, porque entra Escorpio, signo de la sensualidad, la imaginación y la espiritualidad; y también Mercurio en Sagitario. Estas energías traen cambio y favorecen la atracción de lo positivo”, expresó el psíquico.

Elementos necesarios para el ritual

Papel papiro

Una vela

Aceite de clavo de olor

Aceite de eucalipto

Aceite de menta

Un hilo rojo

Procedimiento

El primer paso consiste en escribir en el papel papiro el nombre, la fecha de nacimiento y los aspectos que se desean transformar, como ser una mejor persona o tener más disciplina.

Luego, se mezclan los aceites en un recipiente hasta lograr una textura uniforme. El paso siguiente es untar la vela blanca con esa mezcla mientras se manifiestan las intenciones escritas en la carta.

Después, se envuelve el papel papiro alrededor de la vela y se ata con el hilo rojo. La vela se coloca en un plato junto con un poco más de la mezcla y se enciende para pedir nuevamente las intenciones ya escritas.

Este ritual permite atraer lo que se desea y eliminar las malas energías (Captura/YouTubeNiñoProdigio)

“Durante 21 días se debe orar frente a la vela y pedir lo que tanto se desea. Al finalizar cada jornada, hay que apagar la llama con la mano. Este ritual debe repetirse durante 21 días”, explicó Niño Prodigio en su video.

El consejero espiritual sostiene que este ritual ayuda a atraer lo bueno, avanzar con claridad y vivir en plenitud.

Cuándo es la temporada de Escorpio

La temporada de Escorpio ocurre aproximadamente entre el 22 o 23 de octubre y el 21 o 22 de noviembre. En 2025 será del 22 de octubre al 21 de noviembre, informó Us Weekly.

El recorrido del Sol por Escorpio favorece la unión con los seres queridos y una vibra mística y profunda que estimula la imaginación. Además, este signo de agua impulsa a tomar el control de la vida. Escorpio enciende la motivación y permite enfocar la energía para alcanzar las metas.

Em 2025, la fase de Escorpio será del 22 de octubre al 21 de noviembre (Pixabay/Archivo) (Pixabay)

En 2025, Escorpio tendrá un efecto especialmente fuerte: Plutón activará el subconsciente, sacará a la superficie deseos y miedos ocultos y promoverá una limpieza emocional intensa, pero purificadora, destacó Glamour.

Según este portal, los signos que sentirán mayores repercusiones durante la fase de Escorpio serán Tauro, Leo y Acuario.

Tauro: cuestiones como el control, la posesión y la cercanía estarán en primer plano, lo que generará una tensión entre estabilidad y cambio. Se recomienda dejar ir para abrir nuevas oportunidades.

cuestiones como el control, la posesión y la cercanía estarán en primer plano, lo que generará una tensión entre estabilidad y cambio. Se recomienda dejar ir para abrir nuevas oportunidades. Leo: la energía de Escorpio impulsa la reflexión para sanar y avanzar con éxito.

la energía de Escorpio impulsa la reflexión para sanar y avanzar con éxito. Acuario: se prevén transformaciones profundas en la carrera y la autoimagen. El esfuerzo invertido facilitará la liberación personal.

La conexión de Escorpio con Halloween

Astrológicamente, Halloween coincide con el ingreso del Sol en Escorpio, signo asociado con la muerte, la transformación y el renacimiento. Escorpio invita a mirar las sombras sin temor, a renacer desde lo profundo y a reconocer que la oscuridad forma parte del proceso vital, señala El Diario NY.

Escorpio coincide astrológicamente con la festividad de Halloween (Pixabay/ @Alexas_Fotos) (Pixabay/ @Alexas_Fotos)

Este año, el cielo del 31 de octubre de 2025 mostrará una combinación de tránsitos poderosos que refuerzan ese simbolismo de purificación y cambio. El Sol y Marte en Escorpio iluminarán el mundo emocional y favorecerán la liberación de lo reprimido para transformar el dolor en fuerza.

Estos días son propicios para realizar rituales de cierre, escribir lo que ya no se necesita y quemarlo de manera simbólica, según aconseja Niño Prodigio.