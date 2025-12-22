Horóscopo de Navidad de Niño Prodigio: rituales para cada signo del 22 al 28 de diciembre

Víctor Florencio, el famoso astrólogo conocido como Niño Prodigio, reveló qué le depara a los signos del zodíaco del 22 al 28 de diciembre. Esta semana se considera especial, ya que se celebra Nochebuena y Navidad, por lo que cada signo deberá realizar una acción especial.

Las predicciones de Niño Prodigio del 22 al 28 de diciembre

Niño Prodigio, publicó en su cuenta oficial de YouTube las predicciones para cada signo del zodíaco. El psíquico develó una práctica especial para que la Nochebuena sea con unión, gratitud, luz y armonía.

Signos de Fuego

Aries (21 de marzo al 19 de abril): antes de cena es necesario ofrecer un brindis para agradecer todo lo bueno que llegó este año . El astrólogo señala que esa acción será la mejor manera de unir a todos y traer una buena energía a la mesa. Estas fiestas los arianos deben celebrar con fe en unión con la familia.

Leo (23 de julio al 22 de agosto): en la Nochebuena deben sorprender con un halago a quienes consideren importantes . Niño Prodigio señala que no es necesario brindar un regalo, solo con una frase bonita se puede conmover el corazón.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): se debe elegir un momento especial para encender una vela y orar por los que ya no están físicamente. El astrólogo indica que la conexión con los ancestros abrirá un puente de amor con quienes habitan en el corazón y en la memoria.

Desde encender una vela hasta abrazar a alguien, estas acciones permitirán un clima navideño cálido y lleno de bendiciones (YouTube/Niño Prodigio)

Signos de Tierra

Tauro (20 de abril al 20 de mayo): Niño Prodigio aconseja preparar un platillo, hecho a mano, no importa si es sencillo. El tarotista aseguró que el sabor de la cocina será algo que todos recordarán en estas fiestas.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): para que la Nochebuena sea mágica, las personas de virgo deberán soltar la perfección . El astrólogo indicó que hay que soltar el control y confiar en el fluir natural del Universo , ya que en la confianza hay amor.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): Niño Prodigio advierte que será necesario llevar una foto familiar y colocarla en un espacio visible o en el centro de la mesa. Esta será la manera de honrar la tradición y servirá también para mantener viva las raíces que los sostienen.

El astrólogo brindó una práctica sencilla para lograr buena armonía y unión familiar en la mesa de Nochebuena y Navidad (YouTube/Niño Prodigio)

Signos de Aire

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): en medio de la reunión deben motivar a las personas para que digan algo por lo que se sienten felices y afortunados. Niño Prodigio indica que esta práctica traerá alegría y reflexión, y permitirá unir a todos en la mesa.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero): deben sorprender a alguien en Nochebuena con un detalle que venga desde el corazón . Niño Prodigio señaló que puede ser una playlist con canciones favoritas o un mensaje escrito a mano, que será un toque original y especial para esa persona que necesita de ti.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): deben abrir un espacio para la reconciliación. No es necesario un gran discurso, basta con un gesto amable que los acerque en esa noche.

Niño Prodigio indicó que esta semana es el momento ideal para perdonar cargas del pasado y avanzar con claridad desde la reconciliación (Facebook/@VictorFlorencio Niño Prodigio)

Signos de Agua

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): la práctica que deben ejecutar es colocar en la mesa un objeto de protección . El astrólogo indica que puede ser un lazo rojo, una rama de romero, una estampita del arcángel Miguel o algo que actúe como un escudo invisible de protección para toda la familia.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre): momento hacer un acto secreto de perdón . Niño Prodigio aconseja pensar en alguien que generó una herida y soltarlo. Esta práctica se debe hacer desde el corazón y resultará liberadora.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): deberán dar un abrazo largo y duradero a alguien que lo necesite. El astrólogo reveló que ese contacto físico será la medicina para otra persona en la Nochebuena.

En cuanto a la Copa de la Suerte, Niño Prodigio reveló los siguientes números 58, 18, 31, 90, 3 y 15. El astrólogo cerró su mensaje con la afirmación “con Dios todo, sin él nada”.