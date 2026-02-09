Horóscopo semanal de Niño Prodigio: qué deben hacer los signos del 9 al 15 de febrero de 2026

Víctor Florencio, el famoso astrólogo conocido como Niño Prodigio, reveló qué acciones deben realizar los signos del zodíaco en la semana del 9 al 15 de febrero de 2026. Durante estos días, Venus entrará en Piscis el 10 de febrero y la celebración de San Valentín enfatizará la importancia del amor propio.

Niño Prodigio revela cómo le irá a signos del 9 al 15 de febrero de 2026

Niño Prodigio publicó en su cuenta oficial de YouTube las recomendaciones para cada signo del zodiaco. El psíquico develó algunos mensajes espirituales que ayudarán en estos días en los que el amor y la introspección serán la clave para vibrar en energía positiva.

Signos de fuego

Aries (21 de marzo al 19 de abril): las personas de este signo estarán más directas, expresivas y sinceras en el amor . El astrólogo aconseja activar la energía pasional a través de actividades como masajes tántricos o yoga guiada para la parte sexual, ya que eso dará mayor movimiento en esa área.

(21 de marzo al 19 de abril): las personas de este signo . El astrólogo aconseja a través de actividades como para la parte sexual, ya que eso dará mayor movimiento en esa área. Leo (23 de julio al 22 de agosto): este signo estará más cariñoso y tendrá mayor necesidad de contacto físico . Niño Prodigio aconseja incorporar perfumes místicos para potenciar la seducción .

(23 de julio al 22 de agosto): este signo estará y tendrá mayor necesidad de . Niño Prodigio aconseja para . Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): los sagitarianos sentirán y vivirán deseos intensos de compromiso esta semana. El astrólogo sugiere leer un libro de autoayuda para superar energías del pasado.

Niño Prodigio reveló que Venus en Piscis y la celebración de San Valentín, marcarán la importancia del amor propio en los signos del zodíaco (YouTube/Niño Prodigio)

Signos de Tierra

Tauro (20 de abril al 20 de mayo): momento de estabilizar las emociones y, para eso, se debe alejar lo que consume energía, sobre todo aquello que frena las ganas de seguir hacia adelante. Niño Prodigio aconseja dedicar tiempo a uno mismo y regalarse amor.

(20 de abril al 20 de mayo): y, para eso, se debe alejar lo que consume energía, sobre todo aquello que frena las ganas de seguir hacia adelante. Niño Prodigio aconseja Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): el amor sorprenderá esta semana , pero es momento de bajar las barreras y confiar más en el proceso . El astrólogo indicó que las personas de este signo deben soltar para darse nuevas oportunidades en el amor.

(23 de agosto al 22 de septiembre): el , pero es momento de . El astrólogo indicó que las personas de este signo Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): Niño Prodigio reveló que los capricornianos deberán decidir entre la pareja actual o buscar algo nuevo y duradero. El astrólogo aconseja meditar profundamente sobre lo que se quiere y seguir la intuición.

Niño Prodigio indicó que las energías de San Valentín traerán mayor confianza y alegría, tanto a los signos que están en pareja como para aquellos que están solteros (YouTube/Niño Prodigio)

Signos de Aire

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): la mente irá rápido , pero no se puede pretender que los demás sigan el mismo ritmo. Niño Prodigio aconseja relajarse y tener paciencia.

(21 de mayo al 21 de junio): , pero no se puede pretender que los demás sigan el mismo ritmo. Niño Prodigio aconseja Acuario (20 de enero al 18 de febrero): en estos días, los acuarianos pueden sentirse más emocionales o melancólicos de lo normal . Niño Prodigio aconseja realizar actividades que ayuden a desconectar de la rutina y despejar la mente.

(20 de enero al 18 de febrero): en estos días, los acuarianos pueden . Niño Prodigio aconseja realizar actividades que ayuden a Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): el astrólogo señala que el corazón está listo para perdonar y podrán reconciliarse con una situación que les hacía mucho daño. A modo de recomendación, se sugiere decorar el hogar con rosas rojas para atraer el amor.

Niño Prodigio indicó que la segunda semana de febrero es ideal para practicar el amor propio (YouTube/Niño Prodigio)

Signos de Agua

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): semana de celebración y felicidad . El astrólogo indicó que es necesario reunirse en el hogar con aquellas personas que realmente son importantes y que se nota que los quieren.

(21 de junio al 22 de julio): . El astrólogo indicó que es necesario y que se nota que los quieren. Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre): se augura una conexión espiritual intensa para aquellos que tienen pareja. Para los solteros, Niño Prodigio señala que deben mirarse frente al espejo y recordarse lo valioso que son para así reafirmar su valor .

(23 de octubre al 22 de noviembre): se augura una para aquellos que tienen pareja. Para los solteros, para así reafirmar su valor Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): llega una experiencia reveladora que aclarará cualquier confusión sentimental. El astrólogo reveló que, a partir de esta semana, habrá mayor claridad para este signo.

En cuanto a la Copa de la Suerte, Niño Prodigio reveló los siguientes números: 75, 83, 89, 8, 47 y 54. El astrólogo cerró su mensaje con la afirmación “con Dios todo, sin él nada”.