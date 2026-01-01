Las predicciones de Niño Prodigio para 2026: cómo le irá a cada signo del zodiaco

Víctor Florencio, el famoso astrólogo conocido como Niño Prodigio, reveló sus predicciones los signos del zodiaco durante el 2026 y detalló los eventos astrológicos que se esperan para este nuevo año que comienza.

Las predicciones de Niño Prodigio para 2026

Niño Prodigio, publicó en su cuenta oficial de YouTube las predicciones para cada signo en el año que comienza hoy. El pitoniso afirmó que el 2026 llega con mucha energía, fuerza y una evolución espiritual muy especial para todos.

Las predicciones para los signos son las siguientes:

Aries

Año para aprender a decir “no” a lo que no suma y enfocarse en proyectos individuales. El planeta Marte ayudará a mejorar a nivel de estrés y será un año muy positivo. El tarot indica el final de relaciones antiguas para que llegue gente nueva (posiblemente del extranjero). Se augura triunfo y éxito.

Se debe cuidar la salud, en especial a la glucosa, los huesos y los dientes. La piedra de Aries será la Amatista para tomar decisiones con serenidad, y los números de suerte son 2, 35, 47.

Tauro

Llega un avance en temas legales y estudios. Desde mayo la Luna permitirá que se sientan más poderosos y sensuales. Se renueva la parte económica y de salud. El tarot indica que será un año de mucha abundancia y ganancias; la clave es ahorrar. Posible expansión familiar o espera de un bebé.

La piedra de este signo es la Sodalita, y los números de la suerte son: 7, 22, 54. La palabra clave de este año será “Menos es más”. Llegan nuevas oportunidades y cosas a favor.

Géminis

Urano trae renovación y llega nuevo dinero, es importante enfocarse en lo que se desea hacer. El tarot indica que habrá muchos ojos puestos en ti (carisma y envidias). Gran activación económica en la primera mitad del año. Niño Prodigio recomendó no hablar de los planes hasta que se concreten.

Será un año muy sacrificado, con gente mala, por lo que se debe invocar al arcángel Miguel para poder avanzar y salir adelante. La piedra es el Cuarzo verde, y los números son: 1, 13, 29.

Niño Prodigio reveló lo que le deparan los astros a todos los signos del Zodíaco para el año que está por comenzar (Archivo) Niño Prodigio/Facebook

Cáncer

Energía de bonanza y prosperidad. A partir de mayo, Venus traerá belleza y poder. Llegan cosas nuevas, pero es fundamental estar decidido y tener constancia. Habrá decisiones fuertes en la parte del amor.

Se augura riqueza y felicidad para el 2026. La piedra es el Citrino, que ayudará a abrir caminos y los números de la suerte son el 15, 39, 68.

Leo

Habrá sueños reveladores y será un gran año. Júpiter entra en Leo el 30 de junio y traerá optimismo, suerte extrema en dinero y amor. Posibilidad de compromiso o boda.

El tarot habla de muchos viajes, suerte, prosperidad y éxito. La piedra de Leo es el Ojo de tigre, que protege y da energía; y los números son: 8, 43, 71.

Virgo

Mercurio estará retrógrado en signos que complementan con Virgo. Revolución profesional y laboral, ya que lloverán muchas oportunidades. El tarot indica que se debe luchar por lo que les pertenece y no tener miedo al cambio. Cuidado con chismes y malas influencias.

Puede que este año se derrumbe algo, pero es importante saber levantarse, como el ave Fénix. La piedra es el Jaspe rojo y los números: 11, 58, 73.

Niño Prodigio indicó que el Año Nuevo traerá amor, estabilidad económica y buenos proyectos para los signos (Archivo) @ninoprodigio vía Instagram

Libra

El 13 de febrero Saturno ingresa en Aries, el signo opuesto. Habrá situaciones exigentes que obligan a marcar límites. En el amor, llega seguridad y estabilidad con personas que se esperaban. Niño Prodigio aconseja cuidar la salud emocional y realizar meditaciones.

El tarot indica que la sabiduría se une con el amor. Será un año de siembra silenciosa; donde se deben mantener las inversiones en secreto. La piedra es el Cuarzo cristal y los números: 2, 55, 80.

Escorpio

Año crucial para superar crisis emocionales. Gran armonía a partir de mayo gracias a la Luna. El cansancio y estrés pueden pasar factura, por lo que es momento de tranquilizarse.

El tarot indica realización en el amor, alegría y cambios emocionales. Llega alguien “casi perfecto” para este 2026. También, habrá resolución de papeles legales y decisiones importantes en cuanto al trabajo. La piedra de Escorpio es el Cuarzo rosa y los números de la suerte son el 9, 37, 71.

Sagitario

Los primeros meses del año serán emotivos, melancólicos y perfectos para conectar con las raíces, por lo que se recomienda perdonar. El segundo trimestre del año está relacionado con la salud y se aconseja hacer revisiones.

El tarot indica alegría, muchos viajes y oportunidades de éxito en nuevos negocios. Se debe implementar la autoconfianza. La piedra es la Hematita y los números: 3, 18, 42.

Niño Prodigio también compratió cómo será el contexto astrológico general en 2026 (Facebook/Niño Prodigio)

Capricornio

Comienzo de año muy fuerte con cinco planetas alineados en el ciclo de Capricornio. Enfocarse en la parte económica que será muy buena y llegan nuevas noticias en la parte del amor. En lo que respecta a la salud hay que tener en cuenta el tema de las articulaciones y una alimentación saludable.

El tarot asegura que será un año para emprender y recibir herencias o dinero por demandas. Todo lo que tiene que ver con temas del amor es muy vibrante y pueden llegar noticias de boda. La piedra será la piedra solar (Sunstone) y los números: 18, 50, 66.

Acuario

Será un año extraordinario y las cualidades creativas estarán en su punto más alto. Gran auge en temas creativos y tecnológicos. Niño Prodigio conseja revisar la parte laboral para ver nuevas oportunidades que no se deben desaprovechar.

El tarot señala un año con mucho amor y personas extranjeras. Cuidado con gente de doble cara, ya que descubrirán verdades ocultas. La piedra es la Rosa del desierto y los números: 5, 37, 76.

Piscis

Inicio de un capítulo totalmente nuevo. Llega una mejora económica importante y se esperan grandes ganancias. Un eclipse en marzo los hará ponerse en primer lugar (amor propio).

El tarot indica que los últimos serán los primeros. Nuevas personas traerán alegría y fuerza. La piedra es la Turmalina y los números de la suerte son el 21, 59, 94.

Cómo será el contexto astrológico general

De acuerdo con Niño Prodigio, el 2026 se presenta como un año de “reseteo energético” y cambios rápidos por varios eventos clave de la astrología científica, que marca que será un año muy distinto en la parte pensante y en la relación con los demás. Entre estos eventos destacan: