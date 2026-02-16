Horóscopos de Mhoni Vidente: las predicciones del 16 al 22 de febrero

Mhoni Vidente brinda una lectura especial del tarot y revela los golpes de suerte, predicciones y consejos especiales para cada signo. En sus horóscopos del 16 al 22 de febrero también comparte los colores y los números que les darán buena fortuna a los integrantes del zodíaco.

Las predicciones de Mhoni Vidente del 16 al 22 de febrero

A través de su canal de YouTube, la pitonisa cubana explicó que algunos signos del zodíaco tendrán días cabalísticos y de cambios importantes durante esta penúltima semana de febrero de 2026.

Aries

La carta de la Rueda de la Fortuna indica que son momentos de estar arriba y crecer. La vidente les pide no confiar de más y enfocarse en ellos mismos. Su mejor día será el martes, cuando se alineen las energías positivas y llegue una nueva oferta de trabajo. Se les recomienda pagar deudas y sanar completamente a nivel financiero.

Números mágicos: 04, 25 y 78.

Colores: amarillo y naranja.

Tauro

La carta de La Torre indica que deben construir cosas positivas en sus vidas y una base para su desarrollo. Se les recomienda abrir más los ojos para no caer en fraudes ni en mentiras. Mhoni Vidente les pide enfocarse en un patrimonio y volver a estudiar para tener más ingresos. Su mejor día será el 18 de febrero.

Números mágicos: 10, 37 y 71.

Colores: blanco y rojo.

Las cartas del tarot de Mhoni Vidente revela los golpes de suerte y las recomendaciones para cada signo zodiacal (Pexels/vPavel Danilyuk)

Géminis

La carta de El Loco indica crecimiento y pide entender que deben desarrollarse en cuestiones personales y laborales. Se les pide dejar el pasado atrás y abrir bien los ojos. Su mejor día será el 19 de febrero, porque encontrarán una nueva propuesta laboral en el extranjero.

Números mágicos: 22, 41 y 66.

Colores: azul intenso y rojo.

Cáncer

La carta de La Estrella indica: “pide que se te va a dar”. Mhoni Vidente les recomienda tener cuidado con la gente malintencionada y las envidias, ya que tienen todo para estar bien en diferentes ámbitos de su vida. Esta semana tendrán un reconocimiento especial en su trabajo y también podrían iniciar con la compra de un patrimonio.

Números mágicos: 08, 17 y 76.

Colores: azul fuerte y amarillo.

Leo

La carta de El Mundo les dice que son fuertes, dinámicos e inteligentes. Últimamente, se han inundado de violencia y ego, por lo que deben someterse a una limpia espiritual y enfocarse en perdonar. Mhoni advierte que esta semana comenzarán desde cero, tendrán la oportunidad de crecer en su trabajo y que su mejor día será el 20 de febrero.

Números mágicos: 02, 48 y 56.

Colores: amarillo y naranja.

Cada semana, Mhoni Vidente comparte las predicciones del tarot para todos los signos zodiacales, con golpes de suerte y consejos de los astros (Facebook/Mhoni Vidente)

Virgo

La carta de El Juicio habla de crecimiento, entendimiento y madurez. Se les recomienda arreglar las situaciones que arrastraban desde tiempo atrás. Si toman decisiones, podrán vivir mejor y estar más estables. La vidente les pide cuidar su dinero, pagar deudas y enfocarse en su paz mental y espiritual.

Números mágicos: 04, 15 y 47.

Colores: azul fuerte y blanco.

Libra

La carta de El Sol les pide no dejar de brillar, desarrollarse y desenvolverse en cuestiones profesionales. Se les pide tener una capacitación y continuar con sus estudios. La pitonisa advierte que será una semana de mucho trabajo, pero tendrán una oferta de aumento de sueldo.

Números mágicos: 12, 36 y 67.

Colores: naranja y rojo.

Escorpio

La carta de El Carruaje les pide avanzar sin miedo. La vidente les asegura que traen consigo a la buena suerte; solo deben dejar de complacer a los demás para comenzar a ver el éxito en sus vidas. También deben tener cuidado con la envidia y las ideas falsas.

Números mágicos: 06, 15 y 50.

Colores: rosa mexicano y rojo.

El signo de Escorpio debe protegerse de lasw energías negativas y de las personas que le tienen envidia (Archivo/PIXABAY)

Sagitario

La carta de El Diablo indica dinero rápido y fácil que puede llegar con juegos de lotería o negocios importantes. Deben tener cuidado con la envidia, las malas vibras y el mal de ojo. El 20 de febrero deben prender una veladora blanca o roja, además de usar otros amuletos para cortar con las energías negativas de los demás.

Números mágicos: 11, 19 y 68.

Colores: blanco y azul intenso.

Capricornio

La carta de El As de Oros indica viajes, nuevos trabajos, estabilidad, buen humor, magnetismo y riqueza. La pitonisa les advierte que deben alejarse de las personas que envidian su buena fortuna. Además de lanzar su negocio propio sin esperar a los demás. Su punto débil serán los problemas del intestino y el estómago.

Números mágicos: 13, 21 y 30.

Colores: blanco y negro.

Acuario

La carta de El Emperador les dará fortaleza, dinamismo y poder. Durante los próximos días tendrán buena suerte y actitud, pero deben dejar atrás el pasado, ya que han dedicado demasiada energía a pensar en lo que ya quedó atrás. La pitonisa recomienda volver a estudiar algo relacionado con idiomas, ventas, deportes o ingeniería en sistemas.

Números mágicos: 01, 09 y 52.

Colores: verde y blanco.

El mejor día de Piscis será el 19 de febrero; se les pide encender una veladora roja o blanca (Pexels/Alisa Skripina)

Piscis

La carta de La Templanza pide tener calma, que todo pasará. Viene un desarrollo importante a nivel laboral y económico; solo deben cuidarse de las personas envidiosas que no quieren verles felices. La pitonisa explica que tendrán una propuesta de amor verdadero, relación estable o matrimonio.

Números mágicos: 01, 17 y 88.

Colores: rojo y blanco.