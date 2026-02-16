Horóscopos de Mhoni Vidente: las predicciones del 16 al 22 de febrero
La pitonisa reveló los golpes de suerte y consejos para cada signo zodiacal
- 5 minutos de lectura'
Mhoni Vidente brinda una lectura especial del tarot y revela los golpes de suerte, predicciones y consejos especiales para cada signo. En sus horóscopos del 16 al 22 de febrero también comparte los colores y los números que les darán buena fortuna a los integrantes del zodíaco.
Las predicciones de Mhoni Vidente del 16 al 22 de febrero
A través de su canal de YouTube, la pitonisa cubana explicó que algunos signos del zodíaco tendrán días cabalísticos y de cambios importantes durante esta penúltima semana de febrero de 2026.
Aries
La carta de la Rueda de la Fortuna indica que son momentos de estar arriba y crecer. La vidente les pide no confiar de más y enfocarse en ellos mismos. Su mejor día será el martes, cuando se alineen las energías positivas y llegue una nueva oferta de trabajo. Se les recomienda pagar deudas y sanar completamente a nivel financiero.
Números mágicos: 04, 25 y 78.
Colores: amarillo y naranja.
Tauro
La carta de La Torre indica que deben construir cosas positivas en sus vidas y una base para su desarrollo. Se les recomienda abrir más los ojos para no caer en fraudes ni en mentiras. Mhoni Vidente les pide enfocarse en un patrimonio y volver a estudiar para tener más ingresos. Su mejor día será el 18 de febrero.
Números mágicos: 10, 37 y 71.
Colores: blanco y rojo.
Géminis
La carta de El Loco indica crecimiento y pide entender que deben desarrollarse en cuestiones personales y laborales. Se les pide dejar el pasado atrás y abrir bien los ojos. Su mejor día será el 19 de febrero, porque encontrarán una nueva propuesta laboral en el extranjero.
Números mágicos: 22, 41 y 66.
Colores: azul intenso y rojo.
Cáncer
La carta de La Estrella indica: “pide que se te va a dar”. Mhoni Vidente les recomienda tener cuidado con la gente malintencionada y las envidias, ya que tienen todo para estar bien en diferentes ámbitos de su vida. Esta semana tendrán un reconocimiento especial en su trabajo y también podrían iniciar con la compra de un patrimonio.
Números mágicos: 08, 17 y 76.
Colores: azul fuerte y amarillo.
Leo
La carta de El Mundo les dice que son fuertes, dinámicos e inteligentes. Últimamente, se han inundado de violencia y ego, por lo que deben someterse a una limpia espiritual y enfocarse en perdonar. Mhoni advierte que esta semana comenzarán desde cero, tendrán la oportunidad de crecer en su trabajo y que su mejor día será el 20 de febrero.
Números mágicos: 02, 48 y 56.
Colores: amarillo y naranja.
Virgo
La carta de El Juicio habla de crecimiento, entendimiento y madurez. Se les recomienda arreglar las situaciones que arrastraban desde tiempo atrás. Si toman decisiones, podrán vivir mejor y estar más estables. La vidente les pide cuidar su dinero, pagar deudas y enfocarse en su paz mental y espiritual.
Números mágicos: 04, 15 y 47.
Colores: azul fuerte y blanco.
Libra
La carta de El Sol les pide no dejar de brillar, desarrollarse y desenvolverse en cuestiones profesionales. Se les pide tener una capacitación y continuar con sus estudios. La pitonisa advierte que será una semana de mucho trabajo, pero tendrán una oferta de aumento de sueldo.
Números mágicos: 12, 36 y 67.
Colores: naranja y rojo.
Escorpio
La carta de El Carruaje les pide avanzar sin miedo. La vidente les asegura que traen consigo a la buena suerte; solo deben dejar de complacer a los demás para comenzar a ver el éxito en sus vidas. También deben tener cuidado con la envidia y las ideas falsas.
Números mágicos: 06, 15 y 50.
Colores: rosa mexicano y rojo.
Sagitario
La carta de El Diablo indica dinero rápido y fácil que puede llegar con juegos de lotería o negocios importantes. Deben tener cuidado con la envidia, las malas vibras y el mal de ojo. El 20 de febrero deben prender una veladora blanca o roja, además de usar otros amuletos para cortar con las energías negativas de los demás.
Números mágicos: 11, 19 y 68.
Colores: blanco y azul intenso.
Capricornio
La carta de El As de Oros indica viajes, nuevos trabajos, estabilidad, buen humor, magnetismo y riqueza. La pitonisa les advierte que deben alejarse de las personas que envidian su buena fortuna. Además de lanzar su negocio propio sin esperar a los demás. Su punto débil serán los problemas del intestino y el estómago.
Números mágicos: 13, 21 y 30.
Colores: blanco y negro.
Acuario
La carta de El Emperador les dará fortaleza, dinamismo y poder. Durante los próximos días tendrán buena suerte y actitud, pero deben dejar atrás el pasado, ya que han dedicado demasiada energía a pensar en lo que ya quedó atrás. La pitonisa recomienda volver a estudiar algo relacionado con idiomas, ventas, deportes o ingeniería en sistemas.
Números mágicos: 01, 09 y 52.
Colores: verde y blanco.
Piscis
La carta de La Templanza pide tener calma, que todo pasará. Viene un desarrollo importante a nivel laboral y económico; solo deben cuidarse de las personas envidiosas que no quieren verles felices. La pitonisa explica que tendrán una propuesta de amor verdadero, relación estable o matrimonio.
Números mágicos: 01, 17 y 88.
Colores: rojo y blanco.
Otras noticias de Agenda EEUU
Nueva York. Desde hoy rigen nuevos puntos por infracciones de tránsito en el estado
Comicios. Abbott apunta contra los inmigrantes en medio de su campaña de reelección y habla del muro
"Escuelas cómplices". Rebelión de los estudiantes de Texas vs. Abbott: no cesan protestas por el ICE pese a las amenazas
- 1
La Cancillería contrató a una asociación que dirige la esposa de Sturzenegger para dar cursos de inglés
- 2
Errores para revivir a una oposición moribunda
- 3
El caso $LIBRA: el misterio del jubilado sin domicilio que apareció en la ruta del dinero
- 4
Solo en off: se fue el embajador en Italia y ya suenan dos “viejos conocidos” para reemplazarlo