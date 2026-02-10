Para migrantes mexicanos en Texas: dónde estará el camión del consulado en Houston del 10 al 13 de febrero

Los migrantes mexicanos que residen en Texas podrán realizar trámites consulares sin tener que desplazarse largas distancias, ya que el consulado de México sobre ruedas ofrecerá servicios en el área de Houston durante la segunda semana de febrero de 2026, facilitando el acceso a documentos oficiales como el pasaporte y la credencial para votar (INE).

Dónde estará el camión del consulado sobre ruedas de México en Houston

El Consulado General de México en Houston informó, a través de sus redes sociales, que el camión del consulado móvil brindará atención a la comunidad mexicana del 10 al 13 de febrero de 2026, con el objetivo de acercar los servicios consulares a los connacionales que viven en el área de Alvin, Texas.

Consulado móvil dará servicio en Houston del 10 al 13 de febrero de 2026 (X @ConsulMexHou)

De acuerdo con la dependencia, el consulado sobre ruedas estará ubicado en Emmanuel Worship Center, en la dirección 2417 FM 528 Rd., Alvin, donde se podrán realizar trámites como la expedición de pasaporte mexicano, matrícula consular, copias certificadas de actas de nacimiento y la credencial para votar (INE).

Qué se necesita para ser atendido en el consulado móvil en Texas

Las autoridades consulares señalaron que es obligatorio contar con una cita previa para poder ser atendido en el consulado sobre ruedas durante su estancia en Houston.

El Consulado Mexicano sobre ruedas estará en Houston, Texas y permitirá trámites de pasaporte, y otros (Pexels/Edgar Rodrigo)

Las citas pueden agendarse de las siguientes maneras:

A través del sitio oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) , iniciando sesión con Llave MX o con correo electrónico y contraseña.

, iniciando sesión con o con correo electrónico y contraseña. Mediante el número oficial de WhatsApp habilitado por el consulado.

habilitado por el consulado. Vía telefónica, llamando al 1 (424) 309-0009.

El consulado advirtió a los connacionales que las citas son gratuitas, personales e intransferibles, por lo que pidió no confiar en intermediarios o terceros que ofrezcan gestionar espacios, ya que podrían cometer fraude o poner en riesgo los datos personales. En caso de detectar estas prácticas, solicitó denunciarlas.

Cuál es el costo y los requisitos para tramitar el INE y pasaporte mexicano en 2026

La Cancillería mexicana explicó que, para realizar trámites consulares desde Estados Unidos en 2026, los ciudadanos deben acreditar su nacionalidad mexicana y cumplir con los requisitos específicos de cada documento.

Costo del pasaporte mexicano en 2026 (Unsplash)

Trámite de la credencial para votar (INE)

El trámite de la credencial para votar es gratuito y requiere:

Contar con una cita previa .

. Presentar un documento que acredite la nacionalidad mexicana , una identificación oficial con fotografía vigente y un comprobante de domicilio .

, una y un . Esperar la validación del trámite para recibir la credencial en el domicilio registrado.

Confirmar la recepción para que la credencial quede activa y pueda utilizarse como identificación oficial y para votar.

Requisitos y costos del pasaporte mexicano

Para tramitar el pasaporte, los solicitantes deben:

Acreditar la nacionalidad mexicana mediante acta de nacimiento , certificado de nacionalidad o carta de naturalización .

, o . Presentar una identificación oficial vigente, como INE , cartilla del servicio militar , cédula profesional o título profesional .

, , o . Cubrir el pago correspondiente según la vigencia solicitada.

Las tarifas consulares para 2026 son: