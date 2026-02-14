“Tres veces tres”: Mhoni Vidente muestra cómo hacer el ritual de las riquezas para atraer dinero en 2026

Mhoni Vidente explicó paso a paso cómo realizar el ritual llamado “Tres veces tres”, el cual ayudará a atraer abundancia y dejar atrás preocupaciones. Este conjuro es ideal para aquellas personas que no logran ponerles fin a sus deudas o que viven con muchas limitaciones económicas.

El ritual de Mhoni Vidente para atraer dinero en 2026

Este ritual también es ideal para quienes planean comprar una casa o un auto este año, así como para quienes están por iniciar un nuevo trabajo o cerrar algún negocio. Los resultados comenzarán a notarse durante las siguientes dos semanas, explica la astróloga cubana en un video de su canal de Youtube.

El ritual sirve para manifestar bienes materiales como casas o autos (YouTube/Mhoni Vidente Oficial)

Ingredientes necesarios:

Jarra llena de agua

Copa de vidrio

Bebida alcohólica (tequila, ron o mezcal)

Tres velas amarillas

Plato forrado con papel aluminio

Tres monedas del mismo valor

Tres billetes de la misma denominación

Incienso de sándalo

Cerillos de madera

Loción Siete Machos

Perfume personal

Perfume del pájaro macuá

Canela en polvo

Paso a paso del ritual “Tres veces tres” para atraer la riqueza

La vidente señala que no existe un día específico para realizar el ritual, aunque recomienda hacerlo cuando la persona se sienta más agobiada por la falta de dinero. También sugiere llevarlo a cabo en una habitación con luz tenue y en silencio, para evitar distracciones y mantener la concentración en todo momento.

Se tiene que encender una vela amarilla durante tres días (YouTube/Mhoni Vidente)

Se toman los tres billetes y se rociarán con el perfume personal y el perfume del pájaro macuá.

Se pasarán los billetes por todo el cuerpo tres veces mientras se reza un Padre Nuestro y un Ave María. Después, se le pide al arcángel Uriel dinero, riqueza y estabilidad.

Posteriormente, los billetes se sumergen en la jarra con agua. Según la astróloga, la aparición de pequeñas burbujas indica que el ritual funciona.

A las velas amarillas y a las monedas también se les aplica el perfume personal y el del pájaro macuá.

Las velas se pasan por el cuerpo mientras se repiten las oraciones y se le pide al arcángel Uriel que elimine energías negativas, obstáculos y personas tóxicas.

El siguiente paso consiste en colocar una moneda sobre el plato forrado con papel aluminio y poner la vela encima.

Se espolvorea abundante canela alrededor de la vela y sobre el plato.

Se llena la copa con la bebida alcohólica elegida (tequila, ron o mezcal).

Se enciende la vela y se rezan nuevamente el Padre Nuestro y el Ave María mientras se visualiza el objetivo deseado.

La vela debe permanecer encendida hasta consumirse. Cuando esto ocurra, las monedas cubiertas de cera se guardan en la cartera.

Mhoni Vidente indica que el proceso debe repetirse durante tres días consecutivos. Al cuarto día, el agua se desechará, preferentemente fuera de la casa o en el inodoro.

Con la loción Siete Machos se tiene que trapear la casa por tres días seguidos (YouTube/Mhoni Vidente)

Finalmente, recomienda utilizar los billetes empleados en el ritual para comprar boletos de lotería, realizar inversiones o pagar deudas. La loción Siete Machos se usará para trapear la casa durante tres días seguidos, mientras que el incienso de sándalo se enciende a diario junto con cada vela para favorecer el progreso económico.