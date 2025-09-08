Horóscopos de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo del 8 al 12 de septiembre

La astróloga cubana Mhoni Vidente compartió sus predicciones para todos los signos del zodíaco del 8 al 12 de septiembre. Además, reveló cuáles serán sus golpes y números de la suerte en cuestiones de lotería, así como los consejos para que atraer las buenas energías durante esta semana del mes nueve.

Las predicciones de Mhoni Vidente del 8 al 12 de septiembre

Septiembre es conocido como “el mes del principio y el final”, por lo que trae consigo diferentes cambios importantes, incluidos el cierre de ciclos y el inicio de nuevos comienzos en todos los aspectos de la vida.

Qué le depara la segunda semana de septiembre para todos los signos

Aries

La carta de El Mago indica “pide que se te va a dar”, además de hablar de una buena racha. La pitonisa que reside en México recomienda que no platiquen sus planes, pues podrían ser víctimas de envidias. Será una semana de juntas laborales, su mejor día será el martes y les llegará un dinero extra.

Números de la suerte: 06, 17 y 35.

Tauro

La carta de El Emperador habla de crecimiento, será una semana de mucho estrés y energías encontradas, pero podrá reinventarse para retomar su camino, su mejor día será el miércoles. Mhoni Vidente recomienda que visiten al médico y cuiden su alimentación.

Números de la suerte: 01, 15 y 49.

Géminis

La carta de El Juicio habla de un regalo o una compensación que no esperaban. Deberán administrar su tiempo y dejar atrás las presiones para poder desarrollarse en el mundo profesional. Su mejor día será el lunes y tendrán muchas juntas laborales, así como posibles cambios en su empresa.

Números de la suerte: 07, 14 y 31.

Cáncer

La carta de El Ermitaño habla de la llegada de papeles importantes en cuestiones de viajes y también la solución de asuntos pendientes en el ámbito laboral. La vidente les recomienda no cargar con problemas de los demás, aprender a soltar y a poner límites, su mejor día será el jueves.

Números de la suerte: 10, 17 y 33.

Mhoni Vidente comparte las predicciones para Cáncer a través de la carta de El Ermitaño (YouTube/Mhoni Vidente)

Leo

La carta de El Loco indica tiempos de madurez, además de dinero rápido y fácil. La astróloga cubana recomienda no insistir y aprender a tener más dignidad y orgullo, además de aprender a administrar su tiempo. Su mejor día será el miércoles y será una semana de recompensas en cuestiones laborales.

Números de la suerte: 11, 12 y 25.

Virgo

La carta de El As de Oros habla de felicidad e ilusiones. Continúa en su temporada, tiene mayor estabilidad y está dejando el pasado atrás. Mhoni Vidente les recomienda dejar de sobre pensar, juntarse con personas que los quieren y festejarse. Su mejor día será el lunes y será una semana de sacar adelante sus pendientes.

Números de la suerte: 08, 20 y 23.

Libra

La carta de El Mundo indica viajes y movimientos para crecer, deben dejar de estancarse y reinventarse. La astróloga les recomienda que soliciten incentivos o aumentos de sueldo, su mejor día será el jueves, aunque tendrán problemas de huesos y articulaciones durante la semana.

Números de la suerte: 06, 21 y 32.

Mhoni Vidente recomienda a Libra salir de su estancamiento con la carta de El Mundo (YouTube/Mhoni Vidente)

Escorpio

La carta de El Sol indica buena suerte en todo lo que hagan. Su mejor día será el martes y será una semana de buena vibra y salud. Tendrán muchas juntas laborales para contratación o nuevos proyectos de trabajo, además están en el momento perfecto para invertir en ellos mismos.

Números de la suerte: 04, 08 y 26.

Sagitario

La carta de La Templanza indica que el Arcángel Miguel estará con ellos, Mhoni Vidente aconseja que le pidan quitarles brujerías y males de ojo. Será una semana de juntas laborales, su mejor día será el viernes y recibirán invitaciones a un evento social.

Números de la suerte: 09, 18 y 77.

Capricornio

La carta de La Torre habla de arreglos dentro del hogar o en ámbitos importantes en su vida, como documentación o pago de deudas. La astróloga recomienda sanar cosas del pasado, advierte que será una semana de mucho trabajo y que su mejor día será el viernes, pues recibirá invitaciones para salir de viaje y propuestas de empleo en el extranjero.

Números de la suerte: 03, 22 y 30.

Acuario

La carta de El Carruaje les pide seguir adelante y firmes con sus ideas. Será una semana de recuperar aquello que perdieron y regresará alguien de su pasado para solucionar y cerrar el ciclo, su mejor día será el miércoles y la vidente aconseja liberarse del estrés, hacer ejercicio y comer saludable.

Números de la suerte: 04, 07 y 34.

Mhoni Vidente revela las predicciones para Acuario y otros signos del zodíaco (YouTube/Mhoni Vidente)

Piscis

La carta de La Rueda de la Fortuna habla de crecimiento económico y mejoras en todos los sentidos. Su mejor día será el jueves y será una semana de resolver situaciones del pasado. La vidente recomienda tener todo en orden, pues recibirán una propuesta laboral del extranjero.

Números de la suerte: 09, 18 y 36.