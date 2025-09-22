Horóscopos de Mhoni Vidente: qué le depara a Libra en su etapa y cuáles son los otros signos con más fortuna

La astróloga Mhoni Vidente dio a conocer sus predicciones para el período de Libra, el cual será del 21 de septiembre hasta el 20 de octubre. Esta etapa tendrá efectos positivos y negativos para las personas nacidas bajo este signo y otros signos de la rueda zodiacal, así como afectaciones en todo el mundo.

Qué sucederá en el mundo durante el período de Libra

La astróloga de origen cubano recordó que esta etapa coincide con el comienzo del otoño boreal y el eclipse solar parcial, los cuales también repercuten en lo que sucederá en los próximos días.

Las energías se comenzarán a movilizar en términos de geopolítica, principalmente en el "despertar de la conciencia humana", por lo que muchos de los gobernantes fuertes comenzarán a caer y aquellos que lucharon por un cambio social iniciarán su ascenso, según Mhoni Vidente.

Septiembre, el noveno mes del año, se distingue por ser una etapa de transformaciones intensas. En 2025, esas mutaciones se potencian con la llegada de un eclipse solar.

Qué le depara al signo de Libra en este nuevo ciclo

Mhoni Vidente señaló que el signo de Libra está en busca del verdadero amor, progreso y éxito en cuestiones de trabajo. A partir del 21 de septiembre vendrán cambios importantes en ese rubro. Incluso existe la posibilidad de abrir un negocio propio.

Para las personas que no tienen un estatus regular, ya sea en Estados Unidos o en el país en el que residan, comenzarán a arreglar todos los papeles pendientes para conseguir la residencia. En los estudios será el momento de terminar o volver a empezar la universidad para tener mejores oportunidades.

Este signo tendrá oportunidades en cuestiones laborales y académicas (Pixabay/@Darkmoon_Art) (Pixabay/@Darkmoon_Art)

Desde 21 de septiembre hasta el 20 de octubre será el momento ideal para contar con un patrimonio, ya sea una casa, departamento o un terreno. En lo personal, los nacidos bajo el signo de Libra tendrán que dejar atrás el pasado y tratar de vivir en el aquí y ahora para idealizar el futuro y lograr lo que se desea con constancia y prudencia.

La astróloga destacó que Libra es un signo completamente cabalístico, el cual sale de la carta de la rueda de la fortuna y el as de oros. Se trata de personas que son completamente metódicas, inteligentes, capaces de hacer cualquier trabajo, de reinventarse totalmente y capaces para sacar adelante a su familia.

Las personas nacidas bajo este signo son buenos en sus labores, ya sea en la política, legal, relaciones públicas o comunicación. Por otro lado, se caracterizan por estar viendo por los demás, aunque también cuentan con un lado oscuro al ser vengativos, de carácter fuerte y soberbios en algún punto.

El mes de septiembre está marcado por el eclipse solar que revela que los demonios estarán sueltos (Archivo)

La experta recordó que este signo es débil en cuestiones de brujería, por lo tanto, le suceden muchas cosas como dolores de nuca o insomnio. Ante esto, será importante protegerse con un listón rojo amarrado en el tobillo o la muñeca izquierda con tres nudos y dejarlo ahí hasta que se caiga.

La astróloga cubana también pidió que en esta temporada se use perfume de sándalo, pachuli o cuero, así como llevar consigo siempre algo de oro o de plata, lo que les dará fuerza. Comenzará con una etapa de cambios positivos y su camino se abrirá para poder ser feliz.

Los signos zodiacales que se beneficiarán de la era de Libra

Acuario, Aries, Géminis y Cáncer pasarán por una etapa de cambios positivos respecto a su vida laboral con el cierre de un contrato, mientras en el lado académico podrían recibir una oferta de una beca de estudios en el extranjero.

Acuario, Aries, Géminis y Cáncer se beneficiará con la llegada de la era de Libra (Pixabay/@Alexas_Fotos) (Pixabay/@Alexas_Fotos)

Al igual que Libra, vivirán un periodo en el que buscarán el amor verdadero que les brinde la estabilidad que tanto necesitan para poder ser felices. Con la llegada de esta nueva era, también vienen problemas comunes que afectan a los de Libra, como la retención de líquidos, dolores de espalda o de vista.

Es muy importante que en este mes no se confíe demasiado en todas las personas. Las buenas amistades son características del signo de Libra, pero no todas podrán ayudar a lograr lo que se propone, por eso hay que desconfiar de todo y de todos.

La combinación del eclipse solar le brindará fuerza a esta nuevo ciclo del zodíaco que se puede aprovechar para crecer en temas económicos. Este inicio de mes marcará el inicio de una etapa positiva para que los nacidos bajo el signo de Libra logren lo que se proponen.