Mhoni Vidente revela cómo afectará la llegada del eclipse solar: lo que se espera para el 21 de septiembre

La llegada del eclipse solar del próximo 21 de septiembre, traerá consigo una fuerte energía que afectará a diversos países latinos y a Estados Unidos. Mhoni Vidente reveló que el movimiento astral va a afectar al mundo entero con cambios en el clima y hasta la llegada de fenómenos naturales, por lo que será necesario mantenerse alertas y protegidos. Este mes también estará cargado con la entrada de libra a su ciclo de cumpleaños.

Mhoni Vidente predice cómo afectará la llegada del eclipse solar en el mundo

Mhoni Vidente, la astróloga cubana, alertó a México sobre incidentes que podrían ocurrir en los próximos días, y aseguró que las inundaciones, así como la tragedia por la explosión de una pipa de gas, fueron tan solo el precedente de lo que sucederá después del movimiento astral.

Dentro de sus predicciones, la vidente anticipó la llegada de un sismo fuerte en Ciudad de México entre el 19 y 21 de septiembre, momento en el que se manifiesta completamente el eclipse solar. Asimismo, alertó sobre cambios en Venezuela, Colombia y parte de Estados Unidos.

Por último, destacó que el día 21 ha sido clave este año debido a que esa fecha sucedieron los siguientes eventos:

21 de junio : comenzó la guerra entre Irán y Estados Unidos

Este día, que coincide con el eclipse solar, dará la explosión total de energías negativas en el mundo que pueden traer otros eventos trágicos, violencia, huracanes, inundaciones o cualquier evento alrededor del mundo.

La astróloga cubana destacó que habrá una explosión de energías negativas tras el eclipse (Freepick/@starline) (Freepick/@starline)

Cómo cuidarse de las energías negativas

Mhoni Vidente destacó que la mejor manera de quitarse las energías oscuras que se presentarán durante el eclipse solar parcial y bajo la carta del emperador será rezar a la Virgen de Guadalupe. Además, prender una vela el día 19, 20 o 21 de septiembre en honor del arcángel Miguel y sobre todo estar completamente en unión.

De igual manera, recomendó a las personas usar un listón amarrado en el tobillo izquierdo con tres nudos o en la muñeca, llevar algo de plata, usar mucho perfume y tener una veladora roja para alejar las malas energías.

Qué es y dónde se podrá ver el eclipse solar de septiembre

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), este tipo de eclipse se da cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, lo que deriva en que una parte del Sol parezca cubierta y se observe como una media luna.

Este fenómeno astronómico será visible en Nueva Zelanda, una parte de la costa este de Australia, algunas islas del Pacífico y partes de la Antártida, de acuerdo con Time and Date.

El próximo eclipse solar parcial será el 14 de enero de 2029 (Frepick/@starline) (Frepick/@starline)

No obstante, se espera que algunas regiones puedan verlo al amanecer del siguiente día, es decir, el 22 de septiembre. El eclipse no podrá ser visto en diversas regiones, así como en los Estados Unidos.

Time and date ya prepara una transmisión en vivo para que los ciudadanos estadounidenses puedan seguir el fenómeno astronómico desde su canal de YouTube que mostrará el movimiento de los astros de forma segura.