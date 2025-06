La predicción de Niño Prodigio sobre Estados Unidos en medio del conflicto Irán e Israel

En medio del conflicto armado entre Irán e Israel, en el que Estados Unidos también participó con bombardeos contra instalaciones vinculadas a las armas nucleares del país persa, el Niño Prodigio pidió a sus seguidores que oren mucho y tengan calma, aunque teme por las consecuencias.

Niño Prodigio y el riesgo por el conflicto entre Irán e Israel

Después del ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán el pasado fin de semana, y la respuesta contra la mayor base militar estadounidense en Qatar, Víctor Florencio, más conocido como el Niño Prodigio, reveló que la nación norteamericana afronta grandes riesgos.

A través de su canal de YouTube, el astrólogo dijo: “No me gusta hablar de esas cosas, no me gusta decir esas cosas. Pero a todas las personas que vean este video, les pido que si ven algo sospechoso, que si sienten algo sospechoso, que hablen, especialmente en Nueva York”, comentó.

Agregó que presiente algo raro y malo, sobre todo en lugares como Washington, Chicago, California y Texas. “Yo creo que todos en Estados Unidos debemos estar en oración fuertemente, para que haya paz en el mundo”.

“Siento que no solo pasará en Estados Unidos, sino en todo el mundo, hay como una revolución y tiene mucho que ver con la inmigración, gente que reclama, que se quiere apoderar de cosas que no son de ellas. Hace falta la parte humana en estos momentos”, agregó el Niño Prodigio.

Qué pasará en Estados Unidos según la revelación del Niño Prodigio

En su publicación, Víctor Florencio augura que los peligros pueden estar vinculados a personas que “tienen la mente dañada”.

“Es por eso que les pido que si ven algo sospechoso, o sienten algo sospechoso, mejor llamen a la policía para que investigue; si ven gente extraña díganlo, porque yo veo que va a pasar algo así”, aclaró.

Trump pidió el alto al fuego a Irán e Israel

El presidente Donald Trump confirmó que negoció un alto al fuego entre Israel e Irán en medio de las tensiones.

Ataques de Irán contra bases estadounidenses en Catar. Explosiones en Doha, Qatar

Después de las 20 en Tel Aviv, el Comando del Frente Nacional del ejército israelí anunció un paulatino regreso a la normalidad, el levantamiento de todas las restricciones de emergencia en Israel y la reanudación de la actividad en todas las zonas. En tanto, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, anunció “el fin de la guerra de los 12 días impuesta” a su país.