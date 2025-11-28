Buenas noticias en California: Newsom celebra un contrato millonario para su ambicioso proyecto de transporte y trabajo

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció un nuevo avance en la iniciativa del Tren de Alta Velocidad en California, luego de meses de disputas legales con la administración del presidente Donald Trump. En un aviso reciente, las autoridades comunicaron la convocatoria de un contrato por US$3500 millones para construir las primeras vías y rieles del proyecto.

California High-Speed Rail: el contrato de US$3500 millones que impulsa la construcción

A través de un comunicado difundido en su página web oficial, la Autoridad de Ferrocarriles de Alta Velocidad de California (Chsra, por sus siglas en inglés) anunció el miércoles uno de los contratos de infraestructura ferroviaria más grandes del país norteamericano. Esto corresponde a una Solicitud de Propuestas por US$3500 millones que fue aprobada por la Junta Directiva la semana pasada.

California anunció un contrato por US$3500 millones para la construcción del sistema ferroviario AP/ Rich Pedroncelli

Según la Autoridad, esta convocatoria marca un importante avance hacia la instalación de vías el próximo año en el Valle Central de California. El Contrato de Construcción de Vías y Sistemas transformará las obras civiles en construcción en una línea ferroviaria de alta velocidad operativa.

El comunicado indica que la licitación incluye las 118 millas (191 kilómetros) en construcción hasta las extensiones de Merced y Bakersfield.

Además, implica el desarrollo de las vías, la catenaria, el control ferroviario, las comunicaciones y las pruebas y las certificaciones de seguridad necesarias para el servicio.

El contrato busca compañías interesadas para iniciar las construcciones del sistema. El 19 de diciembre se llevará a cabo en Sacramento una conferencia de prensa y un taller para pequeñas empresas. Posteriormente, tendrán tiempo para presentar las propuestas hasta el 2 de marzo de 2026.

En qué etapa está el tren de alta velocidad de California: avances, obras y plazos

Desde que comenzó su plan en 2008 hasta la actualidad, el proyecto atravesó diversos inconvenientes. Se esperaba que estuviera completo para 2020, pero los retrasos demoraron la fecha de finalización.

Actualmente están en diseño y construcción 275 kilómetros desde Merced hasta Bakersfield TYPSA - TYPSA

Los diseñadores del proyecto esperan que el sistema ferroviario de alta velocidad conecte San Francisco con Los Ángeles con una extensión de 494 millas. Del total, actualmente 463 millas del sistema están despejadas ambientalmente y listas para la construcción.

Sobre el final del texto, remarcan que, desde su inicio, la construcción creó más de 16.100 empleos bien remunerados, la mayoría de ellos ocupados por residentes del Valle Central. Hasta 1700 trabajadores acuden diariamente a las obras del tren de alta velocidad.

La batalla legal entre Newsom y la administración Trump por los fondos del tren de alta velocidad

En junio de 2025, la agencia Federal Railroad Administration (FRA) emitió un informe en el que afirmaba que el proyecto no cumplió con varios requisitos, entre los que se destacaban:

Retrasos sustanciales en las obras previstas.

en las obras previstas. Un desfasaje presupuestario de aproximadamente US$100 mil millones con relación al costo original de US$33.000 millones.

de aproximadamente US$100 mil millones con relación al costo original de US$33.000 millones. Falta de avance en la construcción de tramos fuera del Valle Central.

en la construcción de tramos fuera del Valle Central. Proyecciones infladas sobre la cantidad de pasajeros diarios.

Un mes después, la administración Trump anunció la cancelación de unos US$4000 millones en subsidios como consecuencia. El gobernador del Estado Dorado no se quedó de brazos cruzados y, junto con la Chsra, presentó una demanda contra el gobierno federal, según comunicó en su sitio web.

El tren de alta velocidad de California fue motivo de una disputa legal entre Gavin Newsom y Donald Trump Imagen compuesta

Pese a la disputa judicial, Newsom consiguió en septiembre que la legislatura estatal aprobara fondos por varios años. Esto, de acuerdo con la Chsra, incluye la asignación de US$1500 millones anuales al proyecto hasta 2045.

Aunque la disputa legal no terminó aún, la asignación de los fondos estatales, según la agencia, cubrirá los costes de construcción del tramo Merced-Bakersfield en el Valle Central, lo que “cierra cualquier déficit de financiación”.