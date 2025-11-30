Mhoni Vidente revela el ritual que se debe hacer el 1° de diciembre para atraer la abundancia camino a 2026

La astróloga Mhoni Vidente compartió el paso a paso de uno de sus mejores rituales para atraer la abundancia en 2026. Este procedimiento debe realizarse con fe, el primer día del último mes del año y consta de unos sencillos pasos con elementos que se consiguen fácilmente.

El ritual de Mhoni Vidente para atraer la riqueza en el mes de diciembre

La famosa pitonisa aseguró que este ritual es perfecto “para sacarse el premio mayor” del 25 de diciembre, atraer dinero extra, el aguinaldo o incluso un bono. En su canal oficial de YouTube, Mhoni Vidente indicó que este se debe hacer el 1° de diciembre en cualquier horario.

Elementos para realizar el ritual

Para que el proceso funcione, Mhoni Vidente recomienda tener listos los siguientes elementos, que son fáciles de conseguir o que ya pueden estar disponibles en casa.

Una veladora blanca o un cirio blanco.

Un plato forrado en papel aluminio.

Un frasco lleno de agua.

Una copa de cristal.

Tequila, ron o mezcal.

Incienso de sándalo .

Cerillos de madera.

Tres limones verdes.

Cinco monedas de la misma cantidad.

Perfume que se usa todos los días.

Canela en polvo.

Perfume atrayente, doble suerte rápida o del pájaro Macua.

Perfume de “yo puedo más que tú” y perfume de “ven a mí” o “doble suerte rápida” (La pitonisa aseguró que en caso de no conseguir estos perfumes basta con colocar uno o dos perfumes de uso diario).

La astróloga pidió realizar el ritual con fe y visualizar el dinero (YouTube/MhoniVidente)

Paso a paso, cómo hacer el ritual para atraer dinero

El día 1° de diciembre, la experta aconseja tomar los tres limones y marcar una cruz en ellos, preferentemente con la uña. Luego, se les coloca el perfume que la persona use a diario y se frota por todo el cuerpo.

“Se debe frotar por todo el cuerpo mientras se reza un Padre Nuestro, un Ave María y se pide que todas las malas energías se vayan de nuestra vida. También se debe pedir que la buena suerte sea en el mes de diciembre y se debe visualizar el premio mayor, la riqueza, los bonos o el dinero”, indicó Mhoni Vidente en el video.

Los limones se deben pasar tres veces por todo el cuerpo, después de bañarse y luego, se deben meter al frasco con agua. En ese momento, los limones deben subir a la superficie, lo que significa que absorbieron la energía negativa. En caso de que no suban, al otro día se debe cambiar el agua, enjuagarlos y volver a colocarlos.

El siguiente paso es tomar la veladora blanca, colocarle perfume personal, perfume del pájaro Macua, doble suerte rápida o “ven dinero”, y el perfume atrayente “ven a mí” o yo puedo más que tú”.

Posteriormente, se debe colocar la veladora en el plato con aluminio. La astróloga recomienda agregar canela al plato y colocar las monedas.

“Al poner las monedas se debe visualizar un millón de dólares, un millón de pesos, un millón de euros, un millón de libras esterlinas y un millón de dólares otra vez”, indicó Vidente.

Mhoni Vidente aconseja hacer este procedimiento para generar riqueza, estabilidad y abundancia en diciembre (YouTube/MhoniVidente)

A continuación, se debe servir el tequila, ron o mezcal en la copa de cristal, asegurándose de que esté casi llena. Luego, se prende el incienso y con el incienso se prende la veladora.

“Se agarra la veladora con las dos manos y se pide al arcángel Uriel riqueza, estabilidad y crecimiento, sobre todo salud, unión y amor. Se debe visualizar lo que necesitas y rezar un Padre Nuestro”, expresó la astróloga.

La veladora debe quedar encendida hasta que se consuma por completo y se debe prender un incienso diario si la vela permanece prendida por varios días. Cuando se termine la vela, se guardan las monedas en la cartera.

El agua de los limones se tira en la calle, se lavan los frutos y se vuelven a colocar con agua. En cuanto al tequila, se debe tirar en el porche.

“Se debe hacer un ritual por persona y con mucha fe el día 1° de diciembre. La riqueza, estabilidad y abundancia llegará”.