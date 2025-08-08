“Portal 8/8”: Mhoni Vidente reveló en qué consiste el Día del Infinito cómo afecta los signos del zodíaco

Mhoni Vidente, astróloga cubana, compartió las predicciones para los signos que serán influenciados por la energía del “Portal 8/8″ de este viernes 8 de agosto, conocido como el Día del Infinito. Algunos integrantes del zodíaco serán dominados completamente por esta energía.

Las predicciones de Mhoni Vidente para el “Portal 8/8″

La también tarotista aseguró que en el Día del Infinito, “todo lo que empiecen los signos no tendrá fin" y que el 8 de agosto es mágico. Asimismo, se acerca la alineación de seis planetas, por lo que las energías estarán muy intensas en las próximas horas.

Los signos que tendrán suerte el Día del Infinito

La carta de El As de Oros y de El Emperador revelan los signos beneficiados por la suerte:

Piscis

Mhoni Vidente predice abundancia, prosperidad y crecimiento. Dejarán el pasado atrás, “vivirán el aquí y el ahora” y ya no idealizarán el futuro.

Cáncer

Son sentimentales, pero también son fuertes, líderes e inteligentes. Dejarán el drama y comenzarán a atraer la buena fortuna y el éxito.

Virgo

Se trata de la constelación más grande, un signo que va a dominar por completo a partir de este portal. Están destinados a ser líderes y a triunfar.

Sagitario

Son alegres, coquetos, viajeros, y comenzarán a realizar cambios en su vida, tanto en el aspecto laboral, como en el personal. También encontrarán el verdadero amor y la estabilidad.

Capricornio

Son de carácter fuerte, pero si se deshacen de la soberbia y del ego, podrán conseguir cosas grandes. El Día del Infinito los dominará de forma total y los guiará a pensar en el bien y en el progreso.

Mhoni Vidente revela sus predicciones para el zodíaco tras el Día del Infinito y Portal 8/8 (Archivo)

La astróloga cubana predijo que la abundancia, el dinero y la buena fortuna llegará a las vidas de estos miembros del zodíaco. Además, sus números de la suerte serán el 08, 11, y 23. Mientras que los colores rojo y azul fuerte les brindarán energía positiva.

El ritual del “Portal 8/8″ de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente explicó que el día 8 de agosto es del “no fin” o la “no terminación”, y que cualquier pago de deudas se multiplicará, mientras que todas las inversiones serán recuperadas en los días posteriores.

Como parte del ritual del “Portal 8/8″ se debe prender una veladora blanca a la que previamente se le puso el perfume de uso diario y personal. También pueden realizar decretos o peticiones al Universo, para aprovechar la energía de la fecha especial.

También podrán reunirse ocho monedas de circulación actual, a las que se les colocará el perfume personal y canela, para después tallarlas entre las palmas de las manos y atraer la riqueza total.

El ritual con limones que ayuda a eliminar la energía negativa, según Mhoni Vidente (Archivo) YouTube: Mhoni Vidente

Las monedas pueden ser de cualquier dominación y deberán colocarse en la cartera para que todo se multiplique. Algunas otras recomendaciones de la astróloga cubana consisten en rezar un Padre Nuestro y la oración.

“Jesús, enemigos veo. Sangre de mis venas quieren, yo no se las voy a dar. Alabado sea el sacramento del altar. Víboras, serpientes venenosas, recojan el veneno que han preparado para mí”. La oración debe recitarse al mismo tiempo que se estrujan dos limones por todo el cuerpo, con el objetivo de deshacerse de la energía negativa.

La alineación de seis planetas traerá energías de cambio para la humanidad, según Mhoni Vidente (Archivo)

Después, los dos limones deberán ponerse dentro de un recipiente de vidrio con agua, si la limpieza se realizó de forma correcta, las frutas flotarán. Tras este ritual, la buena suerte, abundancia, riqueza, estabilidad y salud estarán presentes.