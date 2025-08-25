Horóscopo semanal de Niño Prodigio: las predicciones del 25 al 31 de agosto

La última semana del mes de agosto será el momento ideal para recuperar la identidad personal, de acuerdo con las últimas predicciones de Niño Prodigio. El astrólogo dio a conocer lo que le depara a cada uno de los signos zodiacales del 25 al 31 del octavo mes del año.

Niño Prodigio revela qué le depara a los signos en la última semana de agosto

En los próximos siete días, entrará la vibración de Venus en el signo de Leo, pero no será el único afectado. Esta energía hará que las relaciones de pareja se enciendan en pasión y deseo, por lo tanto, es momento de aprovechar para pasar tiempo con esa persona especial.

Signos de Fuego

Aries (21 de marzo al 19 de abril): las personas de este signo llevan a cabo sus tareas de manera apresurada, pero es el momento de bajar la velocidad y hacer algo por gusto personal, ya sea una clase de baile, ver una película o cualquier otra actividad que permita estar un tiempo relajado.

Leo (23 de julio al 22 de agosto): es el momento de celebrarse a sí mismo, es decir, llevar a cabo todo el ritual de una cita, pero únicamente estar a solas para conocer el brillo exterior y lo que se ha logrado a lo largo de la vida.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): en estos días comienza la búsqueda de la vitalidad, lo que lleva a planear un viaje a un sitio tranquilo. Esta salida puede ser con una persona especial o realizarlo de manera solitaria.

Este signo tendrá un viaje que le brindará estabilidad (Pixabay/@ maggyona) (Pixabay/@ maggyona)

Signos de Tierra

Tauro (20 de abril al 20 de mayo): los nacidos bajo este signo han logrado ser responsables en los últimos meses, y ahora su lado amoroso saldrá con mayor frecuencia, ya sea con regalos o cualquier gesto.

Virgo (23 de agosto al 23 de septiembre): estas personas generalmente piensan mucho en el bienestar de los demás, menos en ellos mismos. En el cierre de agosto será el momento ideal para realizar las actividades que más te gusten con el objetivo de recargar energías.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): llevan varios días en una misma inercia que se ha convertido en rutina. Es momento de relajarse un poco y probar una serie de actividades como la meditación, la cual te ayuda a desconectarse de todo lo que sucede alrededor.

Signos de Aire

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): esta semana necesitarán de un verdadero amigo para dejar atrás la desconexión social, así que llamarán a un amigo de confianza para volver a la interacción y el contacto que ya se había quedado atrás.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero): esta semana habrá un momento de reflexión en el que pondrás en la balanza lo que hacía falta en la vida a nivel personal, pero no será el momento de hacerlo. Es mejor distraerse con juegos de mesa, videojuegos, rompecabezas y otras actividades que sacan a la luz al niño interior.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): en los próximos días llegará el momento de sanar cualquier relación que se rompió por malentendidos. La comunicación y el equilibrio emocional serán la clave para dar ese paso.

Libra tendrá la oportunidad de arreglar una relación personal rota (Pixabay/@maggyona) (Pixabay/@maggyona)

Signos de Agua

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): el lado emocional comienza a manifestarse, lo que lleva a conectarse a nivel más personal con ese interior que muchas veces se deja de lado. De igual manera, será el momento de hacer espacio para personas que valgan la pena y te brinden estabilidad.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre): desde hace varias semanas que tienen la intención de soltar, ya sea un problema o persona, pero la diosa Venus recuerda que cuando no haces espacio no puede llegar nada nuevo, así que será el momento de hacerle caso.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): las personas nacidas bajo este signo tienen un gran corazón, pero deberán a empezar por darse cariño a ellos mismos y sobre todo realizar actividades que los hagan felices. Una manera de hacerlo será a través del arte, ya sea con dibujos o manualidades que trasladan todo el poder de sanación a las manos.