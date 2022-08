La reacción de Silvina Luna cuando Mica Vázquez contó que Fernando Gago jugó a “dos puntas” con ellas

Mica Vázquez se volvió viral la semana pasada después de contar en su programa de radio que se separó de Fernando Gago tras encontrarle un mail dirigido a Gisela Dulko. Este sábado por la noche, invitada a PH, Podemos Hablar (Telefe) dio más detalles sobre el tema y aseguró sobre el actual DT de Racing: “Me cagó con media Argentina y media Europa”. La actriz hizo una salvedad para contar que el exfutbolista también jugó “a dos puntas” con ella y Silvina Luna, y al ver esto la modelo tuvo una inesperada reacción.

“Estuve cuatro años con Gago y me fui a vivir a Madrid por él. Teníamos 19 años, nos fuimos chicos. Aunque es difícil estar con un futbolista: gente, dobles relaciones, infidelidades... Yo estaba totalmente enamorada de él y me enteré de algunas historias”, introdujo la ex Chiquititas, en diálogo con Andy Kusnetzoff.

Mica Vázquez contó detalles de cómo fue la convivencia con Fernando Gago en Madrid

Vázquez, aseguró que para ella “ya prescribió la historia”, pero añadió otra anécdota acerca del momento en el que aún salía con el futbolista. “Hace poco me encontré con una amiga de Silvina Luna y me dijo: ‘Cuando vos salías con Fer, él también hablaba con Silvina a la vez. Le decía que fuera a Madrid’. ¡Y en Madrid estaba yo también! Ella me dio a entender que Silvina no sabía”, relató.

Mientras Mica revelaba su historia en el programa de televisión, el exparticipante de El Hotel de los Famosos, Locho Loccisano, se encontraba cenando junto a la modelo y Majo Martino, y filmó su reacción, que incluyó la confirmación de la versión de la actriz. “Es verdad. Estaba jugando a dos puntas. Él no me dijo que estaba de novio. Un besito, Gago”, dijo Luna, notablemente relajada mientras comía helado de chocolate y se reía con sus amigos.

Silvina Luna reaccionó ante las declaraciones de Mica Vázquez sobre Fernando Gago.

En el programa, la actriz volvió a hacer referencia al comienzo de la relación entre Gago y la extenista Gisela Dulko: “Antes de casarse, paralelamente estuvo un ratito con las dos. Me enteré de que ellos estaban juntos cuando nosotros no estábamos separados. Se conocieron en los Juegos Olímpicos [de Pekín, 2008] y no sé con certeza en qué momento se dieron el primer peso, pero hay cuentas ahí que no me cierran”, dijo.

Ante la revelación, la deportista aclaró que no tenía noción de que su exmarido salía con otra persona cuando comenzaron: “Jamás supe que él estaba en otra relación cuando empezó a salir conmigo y nunca fue mi intención lastimar a nadie”.

“Nunca le guardé rencor”

Vázquez aseguró que la relación con el futbolista “terminó bárbaro”. “Nunca le guardé rencor. Siempre lo intenté justificar y entender la cabeza de un chico de 19 años, que de vivir en un barrio tranquilo y humilde pasó a ser Gago. A entrar a una cancha y que se caiga, a ir a un boliche y que te traigan a todas las minas que vos querés, tener la plata que quieras para hacer lo que quieras. Se te va la cabeza a cualquier lado, con todo”, señaló.

Cuando el conductor le consultó si ella le fue fiel a su novio, la actriz reveló: “Hasta un momento. No estábamos separados, pero sí en un tiempo. Y yo dije: ‘Me tengo que vengar’. Fue más venganza que otra cosa. Pero me chapé a un pibe, nada más”.

ARCHIVO.- Fernando Gago mantuvo una relación de 4 años con Mica Vázquez. Prensa Racing

“Muchos años después de separarnos, volvimos a hablar. Tuvimos una charla re linda y nos pedimos perdón por muchas cosas”, contó Mica y agregó con picardía: “Él bastante más que yo”. Pese a la buena relación, aseguró que tras esa conversación no volvió a verlo nunca más.