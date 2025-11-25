Atención conductores en Chicago: cuánto cuesta el sticker para vehículos en 2025 y cuál es la multa por no tenerlo

Los conductores que viven en Chicago deben tener la calcomanía vehicular para circular en la ciudad. Es obligatoria desde el momento en que se compra, y no tenerla o no usarla puede resultar en una multa mínima de US$200.

Cuánto cuestan los stickers vehiculares en Chicago

El costo anual de las calcomanías varía según el peso y el tipo de vehículo. De acuerdo con la Oficina del Secretario Municipal, el rango de precio va desde US$53 para motocicletas hasta US$530 para camiones.

Los precios anuales específicos por tipo de licencia, con vigencia a partir del 1 de febrero de 2024, son:

Motocicleta : US$53,04

: US$53,04 Vehículo con peso en vacío de 4,500 lbs o menos, con capacidad de carga de 2,499 lbs o menos: US$100,17

US$100,17 Vehículo con peso en vacío de 4,501 lbs o más, con capacidad de carga de 2,499 lbs o menos: US$159,12

US$159,12 Camioneta pequeña con un peso bruto de 16.000 lb: US$235,71

US$235,71 Camioneta grande con un peso mayor a 16.000 lb: US$530,40

La ciudad también vende permisos de tiempo reducido que son válidas por cuatro meses, en el caso de la persona no pueda pagar la calcomanía de año completo.

Cuánto tiempo se debe esperar para obtener una calcomanía y cuándo son válidas

Las calcomanías para vehículos son válidas al momento de la compra y cuentan con el mes y año del próximo vencimiento. Al recibirla, se debe retirar el sticker anterior y reemplazarlo con la nueva.

Si una persona adquiere un auto nuevo, tiene un período de 30 días para exhibir una calcomanía de Chicago. Entretanto, aquellos que se muden a la ciudad también cuenta con ese estatus a partir de la fecha de mudanza.

Cuál es la multa que se aplica en caso de no tener el sticker para vehículos y qué hacer en caso de extravío

Según la Ordenanza de la Ciudad, se debe aplicar un recargo de US$60 por pago atrasado y US$30 para calcomanías con descuentos para personas mayores, en caso de realizarse el trámite después del período de gracia de compra asignado.

Todas las calcomanías de la ciudad de Chicago vencen el último día de cada mes. Por tanto, la oficina ofrece un período máximo de 15 días para comprar los stickers sin ningún tipo de cargo.

En caso de extravíos en el correo, es posible que la persona tenga derecho a un reemplazo gratuito. Las calcomanías compradas en línea deberían llegar un plazo de 10 a 12 días hábiles.

Si pasó el período de espera, o si han transcurrido más de 30 días desde que las compró por correo, se debe llamar al 312-74C-LERK (312-742-5375) para determinar si la calcomanía de Chicago fue devuelta por no entregarse y luego completar un formulario electrónico, junto con una identificación con fotografía y comprobante de domicilio actual.

Asimismo, si se extravía la calcomanía o hay un robo, se debe proporcionar un informe policial y pagar una tarifa de reemplazo de US$20 para recibir otra calcomanía.