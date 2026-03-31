Avanza Pritzker: el gobernador impulsa una ley para proteger a los niños de las redes sociales en Illinois

El gobernador JB Pritzker promueve una nueva legislación en Illinois para garantizar un entorno digital más seguro para los menores de edad. Con la propuesta, busca regular las plataformas tecnológicas y los riesgos asociados al uso excesivo de dispositivos.

Las medidas clave para la seguridad digital infantil en Illinois

La iniciativa establece controles estrictos sobre el acceso y la interacción de los jóvenes con las redes sociales, según comunicó el propio mandatario estatal en la red social X. La medida incluye:

Verificación de edad: las empresas deberán confirmar la edad del usuario mediante el sistema operativo del dispositivo.

las empresas deberán confirmar la edad del usuario mediante el sistema operativo del dispositivo. Restricción de notificaciones: se prohíbe el envío de alertas durante la noche a menores de 18 años para proteger su descanso.

se prohíbe el envío de alertas durante la noche a menores de 18 años para proteger su descanso. Privacidad: las cuentas de menores tendrán configuraciones automáticas que protegen sus datos de ubicación y perfiles.

las cuentas de menores tendrán configuraciones automáticas que protegen sus datos de ubicación y perfiles. Uso en escuelas: los distritos escolares deberán adoptar políticas para prohibir el uso de celulares y consolas durante el horario escolar.

El gobernador de Illinois promovió la aprobación de una nueva ley

El proyecto, identificado como Ley de Seguridad en Redes Sociales para Niños (HB 5511), responde a la preocupación por la polarización y la desinformación que fomentan ciertas plataformas digitales.

Según el gobernador, las familias merecen un “respaldo real” frente a la influencia de los gigantes tecnológicos en la vida cotidiana.

“Quiero empoderar a los padres con más herramientas para ayudar a proteger a sus hijos; nuestros niños necesitan saber que están seguros cuando están en línea", dijo el mandatario estatal. Recientemente, la propuesta fue elevada a una segunda lectura en la Cámara de Representantes.

El gobernador de Illinois considera que los niños enfrentan una "crisis de salud mental sin precedentes" Associated Press

La normativa también contempla una estructura de tarifas mensuales para las compañías con un gran volumen de usuarios activos en el estado. Estos fondos se destinarían al financiamiento de la educación pública y clínicas de salud mental.

El impacto en el sistema educativo y la salud mental que tendría la ley apoyada por Pritzker en Illinois

Esta regulación en las escuelas primarias y secundarias busca eliminar las distracciones durante toda la jornada académica. Los directivos podrán aplicar excepciones para estudiantes con necesidades médicas o que requieran servicios de traducción.

Financiamiento escolar: se estima una recaudación de 200 millones de dólares anuales para apoyar a las escuelas locales.

se estima una recaudación de 200 millones de dólares anuales para apoyar a las escuelas locales. Recursos para crisis: una parte del capital fortalecerá los programas de respuesta ante crisis de salud mental en las comunidades.

El gobernador JB Pritzker promueve la ley con el objetivo de aumentar la seguridad de los jóvenes en redes @JBPritzker

“Necesitamos detener las fuentes de algoritmos adictivos dirigidas a nuestros niños. Detener el intercambio de ubicación en la plataforma y detener las transacciones financieras fraudulentas entre niños y usuarios desconocidos. Necesitamos aprobar la Ley de Seguridad de los Niños en las Redes Sociales", señaló Pritzker.

El líder estatal sostiene que el avance de esta ley posiciona a Illinois como un estado líder en la protección de los derechos de los consumidores más jóvenes.

La implementación, si pasa las instancias correspondientes, se proyecta para el ciclo académico 2027-2028 en todo el territorio estatal.