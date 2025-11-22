Documentos válidos y qué hacer si el ICE te detiene en una parada de auto en Chicago

Ante la intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en las paradas de tránsito de Chicago, Illinois, algunas organizaciones que defienden los derechos de los migrantes revelaron cuáles son los documentos válidos para presentar. Además, especificaron una serie de acciones que pueden ser útiles en medio de un arresto.

Qué documentos presentar si el ICE me frena en una parada de tránsito en Chicago

De acuerdo con el Immigrant Defense Project (IDP, por sus siglas en inglés), que elaboró una guía especial para migrantes, la única identificación que un conductor debe mostrar al ICE en una parada de auto es una licencia de manejar u otro tipo de ID emitido por el gobierno de Estados Unidos.

Es de vital importancia no entregar ni mostrar algún documento que sea falso o esté vencido, ya que los uniformados podrían considerar a la persona como una amenaza.

Todas las personas en Estados Unidos tienen protecciones constitucionales, incluido el derecho a permanecer en silencio cuando son arrestadas por agentes de inmigración Flickr/ICE - Flickr/ICE

Tampoco es necesario que el acompañante muestre su identificación ni mencionar información personal, incluso nombre, dirección y lugar de nacimiento. Las autoridades federales solo tienen la potestad de solicitarle la documentación a quien está al volante.

Según los abogados de The Mendoza Law Firm, otros documentos que pueden tener validez son:

Un permiso de trabajo vigente.

Recibos de trámites ante Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( Uscis , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Una carta de representación legal.

Una determinación de Buena Fe o Prima Facie, en casos de visas humanitarias.

En el caso de los extranjeros con estatus legal en EE.UU., pueden mostrarle al oficial su pasaporte, tarjeta de residente permanente o el permiso de trabajo. Cualquier documento que acredite su estadía podrá utilizarse.

Qué pasa en el caso de los inmigrantes indocumentados

Por otro lado, en el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC, por sus siglas en inglés) indican que los inmigrantes indocumentados no tienen la obligación de hablar sobre su situación migratoria con los agentes, y tienen el derecho a permanecer en silencio sin responder preguntas.

Un pasaporte puede ser válido para una parada de tránsito del ICE Freepik

En Chicago: qué hacer si el ICE me frena en una parada de auto

Los abogados expertos de The Mendoza Law Firm dicen que lo más importante, en caso de ser frenado por el ICE en una parada de auto, es mantener la calma. Cualquier intento de escapar o desafiar a los uniformados, puede provocar un efecto contrario.

Hay cuatro consejos a seguir para estas situaciones:

Mantenerse tranquilos y con las manos a la vista.

Bajar la ventanilla solo si los oficiales lo solicitan y no salir del vehículo , siempre y cuando no muestren una orden judicial con el nombre del conductor y firmada por un juez.

, siempre y cuando no muestren una orden judicial con el nombre del conductor y firmada por un juez. Preguntar si se está libre para irse . Si dicen que no, ejercer el derecho a guardar silencio .

. Si dicen que no, ejercer el . No firmar nada, sin antes consultar con un abogado de inmigración.

Si a un migrante se le detiene en una parada de tráfico, tiene derecho a preguntar si el agente pertenece al departamento de policía o de inmigración Flickr/ICE

Una frase que puede ser muy útil, según los especialistas, es: “Quiero ejercer mi derecho a guardar silencio y hablar con mi abogado de inmigración”.

Los derechos que tienen los migrantes de Chicago cuando están en su auto

De acuerdo con la sede de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en Illinois, existen cuatro derechos fundamentales que los migrantes deben poner en práctica si el ICE o cualquier agencia federal los detiene en una parada de auto: