Documentos válidos y qué hacer si el ICE te detiene en una parada de auto en Chicago
Las organizaciones defensoras de migrantes detallan varias indicaciones a tener en cuenta para evitar problemas con los agentes federales en las calles
- 4 minutos de lectura'
Ante la intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en las paradas de tránsito de Chicago, Illinois, algunas organizaciones que defienden los derechos de los migrantes revelaron cuáles son los documentos válidos para presentar. Además, especificaron una serie de acciones que pueden ser útiles en medio de un arresto.
Qué documentos presentar si el ICE me frena en una parada de tránsito en Chicago
De acuerdo con el Immigrant Defense Project (IDP, por sus siglas en inglés), que elaboró una guía especial para migrantes, la única identificación que un conductor debe mostrar al ICE en una parada de auto es una licencia de manejar u otro tipo de ID emitido por el gobierno de Estados Unidos.
Es de vital importancia no entregar ni mostrar algún documento que sea falso o esté vencido, ya que los uniformados podrían considerar a la persona como una amenaza.
Tampoco es necesario que el acompañante muestre su identificación ni mencionar información personal, incluso nombre, dirección y lugar de nacimiento. Las autoridades federales solo tienen la potestad de solicitarle la documentación a quien está al volante.
Según los abogados de The Mendoza Law Firm, otros documentos que pueden tener validez son:
- Un permiso de trabajo vigente.
- Recibos de trámites ante Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).
- Una carta de representación legal.
- Una determinación de Buena Fe o Prima Facie, en casos de visas humanitarias.
En el caso de los extranjeros con estatus legal en EE.UU., pueden mostrarle al oficial su pasaporte, tarjeta de residente permanente o el permiso de trabajo. Cualquier documento que acredite su estadía podrá utilizarse.
Qué pasa en el caso de los inmigrantes indocumentados
Por otro lado, en el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC, por sus siglas en inglés) indican que los inmigrantes indocumentados no tienen la obligación de hablar sobre su situación migratoria con los agentes, y tienen el derecho a permanecer en silencio sin responder preguntas.
En Chicago: qué hacer si el ICE me frena en una parada de auto
Los abogados expertos de The Mendoza Law Firm dicen que lo más importante, en caso de ser frenado por el ICE en una parada de auto, es mantener la calma. Cualquier intento de escapar o desafiar a los uniformados, puede provocar un efecto contrario.
Hay cuatro consejos a seguir para estas situaciones:
- Mantenerse tranquilos y con las manos a la vista.
- Bajar la ventanilla solo si los oficiales lo solicitan y no salir del vehículo, siempre y cuando no muestren una orden judicial con el nombre del conductor y firmada por un juez.
- Preguntar si se está libre para irse. Si dicen que no, ejercer el derecho a guardar silencio.
- No firmar nada, sin antes consultar con un abogado de inmigración.
Una frase que puede ser muy útil, según los especialistas, es: “Quiero ejercer mi derecho a guardar silencio y hablar con mi abogado de inmigración”.
Los derechos que tienen los migrantes de Chicago cuando están en su auto
De acuerdo con la sede de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en Illinois, existen cuatro derechos fundamentales que los migrantes deben poner en práctica si el ICE o cualquier agencia federal los detiene en una parada de auto:
- Tanto conductores como pasajeros pueden guardar silencio. Incluso, el pasajero puede preguntar si puede bajar.
- Pueden negarse a mostrar el interior de su coche, aunque podría ser registrado sin su consentimiento si los oficiales creen que hay algo sospechoso.
- La Patrulla Fronteriza (USBP, por sus siglas en inglés) debe tener sospechas razonables de que el conductor o los pasajeros del vehículo cometieron una infracción migratoria o un delito federal.
- Cualquier arresto o detención prolongada por parte de la USBP requiere una causa probable. Los migrantes pueden preguntar a los agentes sobre esa causa.
Otras noticias de Agenda EEUU
Y su entrega. Así son los autos usados certificados de Ford que se venden en Amazon
En Utah. La milagrosa salvación de un búho cornudo: cayó dentro de una mezcladora de cemento, pero todo terminó bien
"Fuerte, saludable y con energía". El verdadero secreto de Chuck Norris para mantenerse en forma a sus 85 años
- 1
El megaevento detrás del récord de ocupación hotelera en la Ciudad que moverá US$50 millones
- 2
Rumania: el inesperado repliegue de EE.UU. que obliga a reforzarse a uno de los países más expuestos a la amenaza rusa en Europa
- 3
“Sacrifiqué plata”: renunció a una automotriz alemana por el sueño de su vida y hoy tiene una empresa donde diseña las máquinas del futuro
- 4
El empresario que sirve de hilo para unir los negocios en la Andis desde el kirchnerismo a la actualidad