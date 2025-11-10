Buenas noticias en Chicago: el cambio en el transporte que impacta en los trenes y beneficia a los usuarios
La medida comenzará a regir en 2026 y facilitará el acceso al servicio a muchos residentes de la ciudad en Illinois
- 3 minutos de lectura'
Los residentes de Chicago verán cambios en el sistema de transporte público. La medida impactará directamente en los trenes y beneficiará a los usuarios frecuentes que utilizan día a día el servicio en esta ciudad de Illinois.
Los cambios en los trenes de Chicago
La Autoridad del Transporte de Chicago (CTA, por sus siglas en inglés) aseguró a ABC7 que, desde 2026, implementará modificaciones sobre sus horarios en la Línea Naranja del sistema de trenes de la CTA, lo que ampliará la franja en la que estará activo el servicio.
A partir del año próximo, la Línea Naranja se sumará a las que funcionan durante las 24 horas del día. Esta medida beneficia directamente a aquellos usuarios que no pueden utilizar el servicio durante algunos momentos de la madrugada en los que se encuentra paralizado.
Según el sitio oficial de la CTA, actualmente la Línea Naranja de trenes opera hasta la una de la madrugada y abre a las cuatro, por lo que el servicio queda sin funcionar durante tres horas de la noche.
La entidad también confirmó que se agregarán más de 10 nuevas rutas a la Red de Autobuses Frecuentes e incluso “ampliará los esfuerzos de limpieza de vehículos e instalaciones”, dijo un portavoz de la agencia al portal citado.
La ley en Illinois que permitió la ampliación horaria de los trenes de Chicago
A fines de octubre, según ABC7, la Asamblea General del estado de Illinois aprobó un proyecto legislativo para cubrir un déficit presupuestario para el transporte público: se trata de la Ley de la Autoridad de Tránsito del Norte (NITA, por sus siglas en inglés).
Esta norma implicó el visto bueno a un plan de financiamiento de 1500 millones de dólares para las agencias de transporte público sin los grandes aumentos de impuestos estatales propuestos anteriormente.
El presupuesto se financia con los ingresos que son destinados el Fondo Vial del estado y, al mismo tiempo, con un aumento del impuesto sobre las ventas dirigido al área de Chicago.
El proyecto fue bien recibido por el Senado con 36 votos a favor y 21 en contra. El resultado tuvo lugar después de un año de debate y negociaciones en el que tanto promotores como opositores a la medida discutieron su aprobación.
La crisis presupuestaria que atraviesan las empresas del transporte público en Chicago
De acuerdo con el medio citado, la CTA, la Autoridad Regional del Transporte (RTA, por sus siglas en inglés), el tren de cercanías Metra y el autobús suburbano Pace tuvieron dificultades al enfrentar un importante déficit financiero de US$230 millones.
Incluso, se prevé que puede aumentar a US$834 millones en 2027 y a US$937 millones en 2028. Por eso, la NITA trajo un fuerte alivio a las entidades y permitió nuevas medidas que ahora celebran los residentes que utilizan los servicios.
