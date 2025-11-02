Por US$160: este es el viaje en tren “más bello de EE.UU.” y une Chicago con Seattle en 46 horas

Los viajes en tren permiten disfrutar de hermosos paisajes sin necesidad de estresarse ni fatigarse por la conducción. Para planificar una experiencia única, los expertos han reconocido cuál es el viaje en tren más bello de Estados Unidos y va de Chicago a Seattle en 46 horas por menos de US$200.

El recorrido en tren más bello de EE.UU., que va desde Chicago hasta Seattle

Se trata del Empire Builder, de Amtrak, el tren más pintoresco del país, que atraviesa algunos de los paisajes más magníficos de Estados Unidos. Las enormes ventanas panorámicas en los vagones permiten apreciar a la perfección las vistas, según The Independent.

El viaje en este tren ofrece las vistas más hermosas de EE.UU. (Instagram/@justinfranz)

En su recorrido, el Empire Builder cubre 1138 millas (1831 kilómetros) desde Chicago hasta Portland o Seattle, en un trayecto de 46 horas. Su nombre hace referencia a su ruta histórica, que sigue el camino de los primeros pioneros y atraviesa grandes paisajes del país.

Así es el recorrido del tren Empire Builder

El tren parte de la estación Unión de Chicago, donde se puede disfrutar del majestuoso río Mississippi antes de que el resplandor nocturno de Minneapolis y St. Paul, las Ciudades Gemelas, ilumine el cielo, según informó Secret Chicago.

A la mañana siguiente, el tren cruza las Grandes Llanuras de Dakota del Norte. Poco después de salir de la ciudad de Minot, y antes del mediodía, pasa por el puente Gassman Coulee, una estructura del siglo XIX que alcanza los 117 pies (36 metros) de altura en su punto más alto.

El salón panorámico del Empire Builder ofrece grandes ventanas para ver el paisaje (Instagram/@haleymc)

Luego, llega al Parque Nacional de los Glaciares, en Montana, donde los viajeros pueden apreciar el Big Sky Country, uno de los paisajes más hermosos del recorrido, según The Independent.

Al llegar a Spokane, en el estado de Washington, el tren se divide físicamente: una parte continúa por el desfiladero del río Columbia hasta la estación Unión de Portland, en Oregón, mientras que la otra mitad avanza por las montañas Cascade hasta la estación King Street, en Seattle.

Cuánto cuesta viajar en el Empire Builder

Con el objetivo de brindar un servicio confortable durante las 46 horas, el tren ofrece opciones para distintos presupuestos, de acuerdo con Secret Chicago:

Clase Turista: US$160 por persona, con asientos cómodos para todo el viaje.

US$160 por persona, con asientos cómodos para todo el viaje. Camarotes: desde US$800 para dos personas e incluye comidas.

desde US$800 para dos personas e incluye comidas. Dormitorios: desde US$1500 para dos personas, con sofá, sillón y comidas.

desde US$1500 para dos personas, con sofá, sillón y comidas. Habitaciones familiares: desde US$1800 para cuatro personas. Ofrecen asientos que se transforman en dos camas y dos camas individuales, además de incluir alimentos.

El Empire Builder de Amtrak recorre 1138 millas (1831 kilómetros) en 46 horas (Instagram/@matty_w001_)

El Empire Builder cuenta con servicio de comida

El tren dispone de una cafetería con sándwiches, aperitivos, bebidas con y sin alcohol, y comidas ligeras, destacó Amtrak Guide.

Los pasajeros de los coches cama tienen servicio de comidas con el precio del pasaje (se puede comer en el coche restaurante o solicitar el servicio en la habitación). Por su parte, los pasajeros de clase turista pueden comprar desayuno, almuerzo y cena en el coche restaurante.

De qué lado del Empire Builder es mejor sentarse

Según el sitio oficial de Amtrak Guide, se aconseja sentarse del lado izquierdo del tren que parte de Seattle (lado derecho para los trenes que viajan hacia el oeste) para disfrutar de las vistas de Puget Sound.

El Empire Builder ofrece comodidades que se adaptan a todos los presupuestos (Instagram/@ar4s2_film)

En cambio, para apreciar el río Columbia, lo mejor es ubicarse del lado derecho del tren que sale de Portland (lado izquierdo del tren en dirección oeste). Finalmente, para observar el río Flathead, en las Montañas Rocosas, lo ideal es viajar hacia el este y ubicarse del lado izquierdo del salón panorámico.

Cómo conseguir el mejor precio en el Amtrak Empire Builder

Para obtener una buena tarifa, el sitio Roaming Around the World recomienda: