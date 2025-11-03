Buenas noticias en Illinois: el cambio radical que verán en el transporte público

Los legisladores de Illinois aprobaron durante la madrugada del viernes un proyecto de ley que promete salvar con nuevas vías de financiación al transporte público de Chicago, que enfrenta un déficit millonario en 2026. El acuerdo eliminaría impuestos a los ciudadanos e impediría a las autoridades incrementar las tarifas durante el próximo año.

Cambio radical en el transporte público: los puntos más importantes de la nueva ley en Illinois

Con el objetivo de recaudar fondos para mantener en pie al transporte de la región, la legislación abarca desde los impuestos estatales hasta los aumentos en las tarifas. Además, establece la creación de una nueva junta que regulará las actividades del sector. Fue aprobado por 72 votos a favor y 33 en contra en la Cámara de Representantes. En el Senado, los legisladores lo ratificaron con 36 votos a favor y 21 en contra a las 4 hs del viernes.

De acuerdo con Chicago Sun Times, los puntos más importantes de la legislación, que entraría en vigor el 1° de junio de 2026 si el gobernador JB Pritzker la firma, son:

El impuesto estatal sobre las ventas de combustible será desviado hacia las operaciones de transporte público, por lo que recaudarán US$860 millones al año.

Los intereses del fondo estatal de 8000 millones de dólares se destinarán a carreteras del transporte público, con una recaudación de casi US$200 millones al año.

La Autoridad de Tránsito Regional estará autorizada a aumentar su impuesto sobre las ventas en el área de Chicago en un 0,25%, hasta el 1% en los condados de Lake, McHenry, Kane, DuPage y Will y el 1,25% en el condado de Cook.

No habrá incrementos de tarifas en el transporte público durante el primer año posterior a la aprobación del proyecto de ley.

Los peajes tendrán un aumento en 45 centavos para los automóviles de pasajeros y en un 30% para otros vehículos, con el objetivo de recaudar hasta US$1000 millones para la autopista de peaje de Illinois.

para los automóviles de pasajeros y en un 30% para otros vehículos, con el objetivo de recaudar hasta US$1000 millones para la autopista de peaje de Illinois. Se requiere un umbral de 15 votos para la conformación de una nueva junta de 20 miembros, denominada Autoridad de Tránsito del Norte de Illinois, que reemplace a la Autoridad Regional de Transporte.

La ley fue patrocinada por los representantes estatales de Chicago, Eva-Dina Delgado y Kam Buckner. En su cuenta de X, Buckner definió al acuerdo como “la política legislativa estatal más completa y trascendental sobre transporte público en la historia de este país”.

Eliminación de impuestos: las buenas noticias en Illinois para los ciudadanos

Al sancionar la legislación, las autoridades removieron un arancel propuesto del 7% a los servicios de streaming como Netflix. También fueron cancelados cargos adicionales para ciertos eventos, como conciertos masivos, espectáculos deportivos y otros.

En esa línea, según el medio, el proyecto de ley enmendado también eliminó un impuesto que aplicaba a las ganancias de capital no realizadas de los multimillonarios.

El objetivo de la ley sobre el transporte público en Illinois

En conjunto, las nuevas regulaciones tienen como propósito recaudar aproximadamente US$1500 millones en fondos. Si el gobernador JB Pritzker lo firma, evitará grandes recortes en los servicios de la Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA, por sus siglas en inglés), Metra y Pace.

Las agencias mencionadas se enfrentan a un déficit de financiación de US$230 millones en 2026, según explica CBS News. Este número incrementaría hacia US$834 millones en 2027 y a US$937 millones en 2028. Si bien la legislación no tiene un impacto en el servicio actual, lograría frenar un recorte del 40% en los servicios del transporte público del área.