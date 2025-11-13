Buenas noticias en Illinois: los residentes que sentirán un alivio en sus impuestos de propiedad

El estado de Illinois aprobó una nueva ley que amplía una exención en los impuestos de propiedad para adultos mayores. Además, modifica el umbral de ingresos para que más residentes puedan beneficiarse de esta medida.

Una nueva ley de Illinois extiende la exención impositiva para adultos mayores

De acuerdo con lo que establece la Senate Bill 642, se extiende el beneficio en impuestos a la vivienda para personas mayores de bajos ingresos. Esta medida congela el valor tasado de la propiedad en el año en el que se otorga la exención para el pago del gravamen.

Illinois aprobó una nueva ley que alivia a los adultos mayores en el pago del impuesto a la propiedad Freepik

Hasta ahora, los requisitos básicos para calificar a esta ayuda son tener al menos 65 años y que el ingreso total del hogar no supere los 65.000 dólares. Además, las autoridades pueden requerir cumplir con otras condiciones.

La ley de Illinois cambia las condiciones del beneficio en el impuesto a la propiedad

A partir de lo que establece el texto, la SB 642 modifica el requisito de ingresos y agrega otras cuestiones que los adultos mayores deben tener en cuenta. Concretamente, estos son los cambios:

Aumenta el límite de ingresos permitidos de US$65.000 a US$75.000 en el año fiscal 2026 y luego a US$77.000 y US$79.000 en 2027 y 2028, respectivamente.

de US$65.000 a US$75.000 en el año fiscal 2026 y luego a US$77.000 y US$79.000 en 2027 y 2028, respectivamente. Agrega un requisito de ocupación de tres años , para que el beneficio impositivo no pueda ser solicitado por nuevos propietarios.

, para que el beneficio impositivo no pueda ser solicitado por nuevos propietarios. Introduce la posibilidad de otorgar un plan de pagos a adultos mayores atrasados con sus impuestos.

Sobre este último punto, la norma establece que los condados de Illinois ahora tendrán la autoridad de ofrecer estos planes a los propietarios. Los contribuyentes que apliquen a esta medida también estarían en condiciones de evitar los intereses punitorios, si así lo deciden las autoridades tributarias.

El proyecto de Illinois necesita la firma del gobernador, JB Pritzker, para convertirse en ley Archivo

El beneficio también se reflejará en la tasa dispuesta para el año fiscal 2025, que será reducida. Desde el 1° de abril de 2026, los intereses por impuestos impagos serán del 0,75% mensual.

El proyecto se introdujo originalmente el 24 de enero en el Senado y recibió la aprobación de ambas cámaras a fines de octubre. Ahora, requiere la firma del gobernador de Illinois, JB Pritzker, para convertirse oficialmente en ley.

Los beneficios en el impuesto buscan retener a los adultos mayores de Illinois

La intención de la norma es favorecer a uno de los grupos más castigados por la carga impositiva del estado. Según MyStateLine, Illinois tiene una de las tasas de impuestos a la propiedad más altas de EE.UU.

En ese sentido, muchos residentes abandonan el Estado de la Pradera por ese motivo. Dentro de ese grupo, los adultos mayores que tienen dificultades en sus ingresos son quienes más se ven afectados.

La nueva norma de Illinois trae beneficios a los adultos mayores en el pago de impuestos de propiedad Shutterstock

En ese contexto, la Senate Bill 642 consiguió un apoyo casi unánime en ambas cámaras. Sin embargo, cinco representantes estatales votaron en contra de la norma.

Según la visión crítica del proyecto, hay preocupación en torno a cómo afectará este beneficio impositivo a las arcas municipales. El temor es que posteriormente esto obligue a recortar presupuestos.