La nueva crisis que sufre Illinois, según una orden firmada por JB Pritzker

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, firmó una orden ejecutiva ante una crisis comercial en el sector agrícola y apuntó contra las políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El líder estatal detalló las disposiciones de la medida, que entraron en vigor el 29 de octubre.

Por qué Pritzker declaró una crisis comercial agrícola en Illinois

El miércoles pasado, el demócrata firmó una orden ejecutiva que declaró una crisis comercial agrícola en Illinois y anunció medidas para responder a la situación.

Según Pritzker, el estado afronta dificultades financieras en el sector debido a las políticas arancelarias impuestas por Trump en su segundo mandato.

El sector agrícola afronta una crisis en las importaciones que amenaza la economía de Illinois, según Pritzker Jae C. Hong - AP

Pritzker alegó que el Estado de la Pradera es el mayor exportador agrícola del Medio Oeste, con 13.700 millones de dólares en 2023 y un impacto anual de US$26.400 millones, y que los impuestos que el mandatario republicano implementó en febrero pasado amenazan la economía del estado y los trabajadores del rubro.

“Basándome en los impactos que los agricultores de Illinois están experimentando debido a las políticas comerciales actuales de EE.UU., encuentro que existe una crisis comercial agrícola dentro del estado”, precisó Pritzker.

El gobernador estatal se refirió a los aranceles de hasta el 145% a los productos chinos y la reacción de China de imponer una tasa del 34%. “En 2016, antes de la primera administración de Trump, China compraba el 62% de las exportaciones estadounidenses de soja”, puntualizó el gobernador estatal. Así, indicó que en 2018 se redujo al 18%.

El gobernador de Illinois reclamó la situación del comercio de la soja en EE.UU.

Pritzker destacó que el país asiático adquirió “cantidades limitadas” de soja, tanto de Illinois como de EE.UU. en general, para el año agrícola 2025-26. “Esto representa una pérdida de un mercado de exportación que tradicionalmente ha comercializado hasta el 50% del total de las exportaciones estadounidenses de soja”, aseveró.

Asimismo, enfatizó en que estas medidas redujeron también las exportaciones de maíz, trigo y otros productos agrícolas de Illinois.

Trump se reunió con Xi Jinping en el Aeropuerto Internacional Gimhae, el jueves 30 de octubre Mark Schiefelbein - AP

En un acuerdo comercial el jueves 30 de octubre entre Trump y Xi Jinping determinó una reducción de los aranceles si China reanudaba las compras estadounidenses de soja y mantenía el flujo de exportaciones de tierras raras, entre otras condiciones.

Qué implica la orden que firmó Pritzker en el sector agrícola de Illinois

El líder demócrata ordenó al Departamento de Agricultura y al de Comercio y Oportunidades Económicas estatales que coordinen, promuevan, desarrollen y mejoren los mercados nacionales de productos agrícolas. Según Pritzker, su objetivo es ayudar a los productores del sector y a las comunidades rurales de Illinois.

El gobernador de Illinois firmó la orden ejecutiva el 29 de octubre y entró en vigor de forma inmediata Facebook Governor JB Pritzker

Además, se incluyó en la orden la continuación de la inversión a la Iniciativa de Recursos para Familias Agrícolas, que cuenta con asesoramiento gratuito con profesionales sobre factores de estrés y experiencias vividas para el apoyo de los trabajadores del sector en un período de inestabilidad económica.

En la última sección, el líder estatal indicó que la disposición entró en vigor en Illinois de forma inmediata, tras su firma el 29 de octubre pasado.