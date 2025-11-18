Búsqueda desesperada en Illinois: el ganador de US$200 mil de Powerball tiene solo días para reclamar el premio

Un afortunado de Illinois ganó 200 mil dólares en Powerball, pero todavía no reclamó su premio. En este contexto, las autoridades instaron a las personas a revisar sus boletos, dado que quedan menos de dos semanas para que se cumpla la fecha límite. En caso de superar el 30 de noviembre de 2025, el ganador perderá el derecho a la recompensa.

Cuenta regresiva para reclamar los US$200 mil de Powerball en Illinois: dónde se compró el boleto

De acuerdo con el apartado de premios sin reclamar en la página oficial de la lotería de Illinois, restan solo 12 días para que venza un premio de US$200 mil correspondientes a un ticket que fue adquirido en una gasolinera Citgo, ubicada en 44 East Sibley Boulevard, en Dolton, un suburbio ubicado al sur de Chicago, en el condado de Cook.

La lotería de Illinois busca a un ganador de US$200 mil que tiene 12 días para reclamar su premio Jenny Kane/AP Photo

El sorteo en cuestión se llevó a cabo el 30 de noviembre de 2024. De acuerdo a las leyes estatales, un ganador tiene hasta un año para reclamar su premio de Powerball. Por lo tanto, la ventana disponible para solicitar la recompensa terminará el 30 de noviembre de 2025.

Las autoridades aclaran que el boleto debe ser canjeado en uno de los centros disponibles de la lotería local, para lo que se necesita programar un encuentro. “Por motivos de seguridad, no se permitirá la entrada sin cita previa. Agradecemos su paciencia y comprensión”, precisaron en un comunicado.

Los ganadores deben programar una cita con la autoridad de la lotería para reclamar su premio si es mayor a US$10.000

Qué pasa si nadie reclama el premio de Powerball en Illinois antes de que se cumpla el año

Los premios no reclamados quedan en manos de la lotería, según las políticas de la entidad en Illinois. El plazo es de un año desde el día del sorteo, tanto para juegos de Powerball como Mega Millions, Lotto, Lucky Day Lotto, Pick 3, Pick 4 y FastPlay.

La normativa establece que el dinero, junto con una fracción de cada monto gastado en boletos, se debe utilizar para financiar educación pública del estado y otras causas de las comunidades locales.

“Cuando la gente juega a la Lotería de Illinois, es un triunfo para nuestro Estado y para los casi dos millones de estudiantes de escuelas públicas y sus familias”, remarcan las autoridades, que enfatizan en la idea de transmitir “transparencia” con el fin que se les da a los fondos que no son reclamados.

En ese marco, la agencia de juegos ya destinó más de US$24.000 millones al presupuesto estatal. Los recursos contribuyen a iniciativas en beneficio de la comunidad, educación y programas con impacto social.

El portal oficial de la Lotería de Illinois permite consultar boletos no cobrados y sus fechas de vencimiento

Cómo reclamar un premio en la lotería de Illinois

En primera instancia, se debe firmar el reverso del boleto para verificar que la persona ganadora es quien busca reclamar el premio. A partir de allí, el afortunado tiene cuatro opciones para proceder con la obtención del dinero:

En persona

Por correo

En un Centro de Reclamaciones

A través del sistema electrónico

Para montos menores a US$600, el dinero se agrega directamente a la cuenta en línea del jugador. Cuando el premio sobrepasa los US$2000, se utiliza un cheque. Cuando excede los US$10.000, solo se puede realizar el trámite en persona o por correo, siempre con una cita previa.