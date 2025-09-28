Cabrini-Green: el ambicioso proyecto que promete construir viviendas en un espacio de siete acres en Chicago

En el corazón de Chicago, Illinois, un terreno vacío que durante décadas estuvo ligado al nombre de Cabrini-Green será reurbanizado. La Autoridad de Vivienda de Chicago (CHA, por sus siglas en inglés) aprobó un nuevo plan que busca transformar esos siete acres (2,8 hectáreas) en una comunidad con departamentos, condominios y casas adosadas. El anuncio marcó un punto de inflexión luego de meses de incertidumbre y de que una primera propuesta en 2024 fracasara por falta de financiamiento.

Chicago: quiénes se harán cargo de la reurbanización de Cabrini-Green

El predio, ubicado en la intersección de Clybourn Avenue y Larrabee Street, lleva años a la espera de un proyecto viable. Allí funcionó la Near North High School, que cerró en 2001 y cuyo edificio fue demolido en 2023. La última torre de viviendas públicas de Cabrini-Green había caído en 2011, lo que cerró una etapa cargada de tensiones sociales, pobreza y conflictos urbanos, según relataron desde Chicago Sun Times.

La CHA eligió a Cabrini New Vision, una sociedad conformada por Evergreen Real Estate Group y KLEO Enterprises, para llevar adelante la reurbanización. La decisión llegó después de que la agencia tuviera que relanzar en marzo la convocatoria para presentar propuestas, tras el retiro de Hunt Development Group y sus socios, que no lograron sostener los costos de la primera iniciativa.

Según explicó el medio citado, el proyecto anterior se derrumbó cuando el consorcio liderado por la empresa de Texas no consiguió asegurarse créditos fiscales ni respaldo financiero.

Qué incluye la propuesta en Cabrini-Green

El plan maestro contempla una combinación de vivienda en alquiler y en venta. Según adelantaron los responsables, la primera fase prevé levantar cuatro edificios con 450 departamentos, de los cuales al menos 180 estarán subsidiados por la CHA. Además, se proyectan alrededor de 75 unidades entre condominios y casas adosadas, con una distribución equilibrada entre ambas tipologías.

Imágenes al interior del nuevo proyecto: cómo quedaría Cabrini-Green Cabrini New Vision, Pappageorge Haymes Partners y SmithGroup

Los desarrolladores explicaron que buscaron diferenciarse de la propuesta anterior, sobre todo en lo financiero, ya que los altos costos de construcción y la volatilidad de las tasas de interés habían puesto en jaque al proyecto previo. Aun así, reconocieron que edificar vivienda asequible en Chicago es caro y requiere una mezcla de fondos:

Créditos fiscales, federales y estatales.

Programas de financiamiento mediante incrementos de impuestos (TIF, por sus siglas en inglés).

Subvenciones específicas.

Recursos combinados de distintas agencias públicas.

El diseño incluye también espacios comunitarios y de esparcimiento. Uno de los puntos centrales será un parque triangular en el corazón del predio, rodeado por balcones de los edificios residenciales. Asimismo, se prevé abrir una nueva calle que divida el terreno y organice la circulación entre las áreas de alquiler y las de venta.

Evergreen y KLEO: las empresas que lideran la reurbanización de Cabrini-Green

Evergreen Real Estate Group es una firma con amplia experiencia en propiedades asequibles en Chicago, aunque es la primera vez que aborda un proyecto en un antiguo complejo de vivienda pública.

El fundador de KLEO destacó que la exitosa relación de trabajo previa con Evergreen fue determinante para formar esta nueva alianza y enfrentar el desafío de reurbanizar el simbólico terreno de Cabrini-Green Freepik

KLEO Enterprises, por su parte, tiene raíces en la comunidad local y ya había trabajado en alianza con Evergreen en los apartamentos de Auburn Gresham, un plan que convirtió tierras baldías del South Side en viviendas accesibles.

Torrey Barrett, fundador de KLEO, destacó que esa experiencia previa cimentó la confianza para volver a asociarse: “Tuvimos una gran relación de trabajo y por eso decidí sumarme a ellos”, aseguró. Para David Block, director de desarrollo de Evergreen, este proyecto será un desafío distinto porque implica lidiar con la herencia de Cabrini-Green y, al mismo tiempo, con un mercado inmobiliario en plena transformación.