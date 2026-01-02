Chicago inicia 2026 con nuevos impuestos: el costo extra que impacta en las compras del supermercado

Con el inicio del 2026, comenzó a regir una nueva cifra para el impuesto que aplica Chicago sobre las bolsas de compras. Esta ciudad de Illinois actualizó el monto del recargo, que ya estaba en vigor. Este cambio se suma a una serie de modificaciones y novedades que se aplicarán tanto a nivel municipal como estatal.

Aumenta el impuesto a las bolsas en Chicago: cuánto se paga desde 2026

Al momento de adquirir alimentos y otros productos de necesidades básicas en supermercados y tiendas, los residentes de la ciudad deberán prestar atención al nuevo monto de la tasa.

Chicago cobrará 15 centavos de impuesto a la entrega de bolsas de compras en ciudad Anna Zielinska - Freepik

De acuerdo con lo que comunicó el gobierno municipal de Chicago en su sitio web, desde el 1° de enero se hizo efectivo el cambio en la tasa. Según se especifica, durante 2026 el recargo a las bolsas de compra será de 15 centavos.

La medida actualiza la cifra anterior, cuando el impuesto estaba establecido en US$0,10. Antes del 1° de enero del 2025, el monto era de US$0,07, por lo que aumentó a más del doble.

Cada tienda que entregue una bolsa está autorizada a retener un centavo. En ese sentido, tendrá la obligación de rendir US$0,14 a la ciudad de Chicago por cada uno de estos objetos que solicite un cliente.

Las bolsas de compras tendrán un recargo de US$0,15 en Chicago por un impuesto Target Corporation - REUTERS

Aumenta el impuesto a las bolsas en Chicago: cuánto se paga desde 2026

Junto con la comunicación sobre la actualización del monto para el impuesto a las bolsas de compras, la ciudad gobernada por Brandon Johnson también enumeró otras novedades impositivas. Casi todas ya entraron en vigor el 1° de enero, a excepción de dos normas:

Arrendamiento de bienes personales : se establece una tasa del 15% sobre el precio de alquiler para todos los contratos de este tipo.

: se establece una tasa del sobre el precio de alquiler para todos los contratos de este tipo. Arrendadores de vehículos motorizados : aplicará una tasa de US$0,50 por vehículo por cada periodo de alquiler especificado en el contrato.

: aplicará una tasa de por vehículo por cada periodo de alquiler especificado en el contrato. Amarre de embarcaciones : queda dispuesta una tasa general de 23,25% . En el caso de organizaciones sin fines de lucro, se reduce al 7%.

: queda dispuesta una tasa general de . En el caso de organizaciones sin fines de lucro, se reduce al 7%. Entretenimiento en redes sociales : apunta a empresas que recopilan datos de más de 100.000 usuarios de Chicago al mes. Se establece una tasa de US$0,50 por cada persona por encima de esa cifra.

: apunta a empresas que recopilan de Chicago al mes. Se establece una tasa de por encima de esa cifra. Apuestas deportivas : queda establecida una tasa del 10,25% sobre los ingresos brutos ajustados por cada operación realizada dentro de la ciudad.

: queda establecida una tasa del sobre los ingresos brutos ajustados por cada operación realizada dentro de la ciudad. Transporte terrestre en zonas de congestión : recargos de US$0,60 para viajes compartidos que comiencen o terminen en estas áreas de lunes a viernes de 6 a 22 hs y US$1,50 para individuales que lo hagan durante ese horario cualquier día de la semana. Aplica desde el 6 de enero .

: recargos de que comiencen o terminen en estas áreas de lunes a viernes de 6 a 22 hs y que lo hagan durante ese horario cualquier día de la semana. Aplica desde el . Venta de alcohol para consumo fuera del local: tasa del 1,5% para la compra de bebidas alcohólicas que no se consumen dentro de la tienda.

Chicago cobrará un impuesto a las redes sociales que recopilen datos de más de 100.000 usuarios de la ciudad al mes Shutterstock - Shutterstock

El impuesto que Illinois eliminó y dejó en manos de los condados para 2026

Según una publicación del Departamento de Hacienda, el Estado de la Pradera eliminó una tasa del 1% sobre la venta de comestibles.

Sin embargo, a partir del 1° de enero, los condados que hayan recibido la autorización previamente podrán cobrarlo localmente. Esto significa que para muchos residentes de Illinois no hubo cambios, sino que la tasa dejó de ser estatal y pasó a ciertas administraciones municipales.