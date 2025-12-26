Leyes de compras que cambiarán en EE.UU. a partir de 2026: impactan en Illinois y Nueva York
Distintas normas aprobadas en el país norteamericano modifican las regulaciones sobre impuestos, obligación de aceptar efectivo y otras cuestiones
- 4 minutos de lectura'
Un cambio aprobado en Illinois y una ley sancionada en Nueva York beneficiarán a los consumidores y permitirán ahorrar dinero y molestias en las experiencias de comprar alimentos. Además, otras modificaciones que impuso el Estado Imperial en su presupuesto para el año fiscal 2026 y que ya están en vigor, buscan brindarle a los clientes facilidades para devolver un producto y protegerlos de aumentos de precios.
La regla de Illinois que elimina un impuesto a la compra de alimentos
A partir de lo que comunicó el Departamento de Hacienda del estado de Illinois en una publicación oficial, se eliminará un impuesto del 1% que tenía la venta de comestibles.
La nueva legislación del estado gobernado por JB Pritzker quita esta tasa.
Sin embargo, la norma también autoriza a los condados imponer ese mismo impuesto de manera local. Por eso, en el caso de que autoridades municipales decidan usar esta vía de recaudación, muchos residentes del Estado de la Pradera no verán cambios.
Concretamente, las claves de la modificación son:
- El impuesto del 1% a la venta de alimentos se elimina a nivel estatal, pero queda a disposición de los condados poder cobrarlo.
- Para poder imponer ese impuesto, los condados necesitan una autorización estatal. La solicitud podía presentarse hasta el 1° de octubre.
- La definición de alimentos que se usa para esta tasa es la misma que utiliza actualmente el estado de Illinois.
- Productos como alcohol, refrescos y dulces no están englobados en esta categoría y tienen un recargo más alto.
- Illinois notificará a las tiendas de los condados que elijan mantener el impuesto del 1% de manera local.
Esta modificación comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2026.
La ley de Nueva York que obliga a aceptar el pago en efectivo en tiendas
En paralelo a la eliminación de impuestos de Illinois, Nueva York extiende a nivel estatal una ley que brinda a los consumidores la posibilidad de pagar con billetes en casi todos los comercios. La S4153A del Estado Imperial establece lo siguiente:
- Todas las tiendas de alimentos o minoristas, excepto bancos y compañías financieras, están obligadas a aceptar efectivo como forma de pago.
- La ley toma la definición de monedas o billetes de EE.UU. como efectivo, por lo que no se acepta dinero extranjero.
- Ningún establecimiento puede cobrar un recargo por utilizar esta vía de pago.
- Permite a las tiendas usar un sistema de conversión para trasladar el efectivo a una tarjeta prepaga.
- Tiene una excepción con los valores: las tiendas pueden negarse a aceptar efectivo en caso de que el cliente quiera usar billetes con una denominación mayor a US$20.
Nueva York aprobó esta ley en diciembre, pero recién empezará a regir en marzo de 2026.
Nueva York regula las devoluciones y el uso de IA en los precios
Junto con la mencionada ley, el estado gobernado por Kathy Hochul incluyó modificaciones en su presupuesto para el año fiscal 2026. Según un comunicado de prensa, se destacan dos normativas.
En primer lugar, quienes vendan productos en línea deberán mostrar sus políticas de devolución en un lugar claro para los clientes. Por eso, están obligadas a que la información sea visible en el recibo o en otras formas de prueba de pago.
Además, en lo que respecta a la inteligencia artificial, hay cambios. Ahora, las empresas de Nueva York que usen IA para analizar los patrones de consumo de un usuario y aumentar el precio mediante esa vía deberán aclararlo con la leyenda: “Este precio fue establecido por un algoritmo utilizando sus datos personales“. Así, buscan una mayor transparencia para los consumidores.
