El mensaje de Brandon Johnson a los residentes de Chicago abre la incertidumbre por el pago de SNAP

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, apuntó contra Donald Trump por la advertencia del gobierno de Estados Unidos sobre la paralización de los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) el 1º de noviembre. En medio del cierre del gobierno federal, la administración anunció que proporcionará únicamente la mitad de los beneficios generales de esta ayuda.

Qué dijo Brandon Johnson sobre los cupones de SNAP en Chicago

Luego de que el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) determinara que no se emitirían los cupones de SNAP en todo ese país por la paralización de fondos federales en el inicio de noviembre, Johnson señaló que la administración de Chicago colabora para apoyar a los bancos de alimentos y despensas locales.

El mensaje de Johnson a los residentes de Chicago sobre los fondos de asistencia nutricional X/@ChicagosMayor

"El ataque draconiano de Trump contra los beneficios de SNAP es solo un paso más en su guerra contra la clase trabajadora", señaló el alcalde de la ciudad de Illinois en una publicación de X el 3 de noviembre. Chicago cuenta con 1,9 millones de inscritos en esta ayuda.

En un trato de dar tranquilidad a los residentes de Chicago, Johnson indicó que colabora con socios del condado de Cook y del estado para otorgar apoyo a los bancos de alimentos y despensas locales. Algunos de los mencionados son el Greater Chicago Food Depositor y el Nourishing Hope.

Este movimiento del alcalde tiene el objetivo de que “los habitantes de Chicago no pasen hambre durante este período de mayor necesidad".

Johnson anunció su colaboración con el condado de Cook y otros territorios para asistir a los beneficiarios de SNAP X/@ChicagosMayor

Con estas iniciativas, Chicago se une a otros territorios de Estados Unidos que lideran iniciativas para otorgar asistencia alimentaria a los beneficiarios de SNAP.

Cómo solicitar asistencia alimentaria por la paralización de SNAP en Chicago

La administración de Johnson compartió un comunicado para que los residentes de la ciudad de Illinois puedan solicitar asistencia alimentaria inmediata. En tanto, informó que el programa WIC no se interrumpirá en noviembre por el cierre del gobierno federal.

Los titulares de SNAP pueden ingresar a la página web del gobierno local, donde se precisa toda la información, y utilizar una de las vías indicadas:

Llamar al 2-1-1.

Proporcionar el domicilio en el localizador de alimentos del Greater Chicago Food Depository.

Utilizar el localizador de alimentos We Got You Illinois.

Contactar al (773) 247-3663 para averiguar cuál es el banco de alimentos más cercano.

El funcionario señaló que los titulares de SNAP en Chicago pueden acudir a un banco de alimentos X/@ChicagosMayor

Qué pasará con los pagos de SNAP en Chicago en noviembre

Luego de que el USDA advirtiera que no se otorgarían los cupones de asistencia nutricional el 1º de noviembre, el gobierno de Trump anunció que proporcionará la mitad de los beneficios generales de SNAP en noviembre, el lunes 3 de noviembre, según remarcó CNN.

La administración federal utilizará un fondo de contingencia en medio del cierre del gobierno, pero los pagos podrían retrasarse. El presupuesto que se destinará de este programa a SNAP abarca 4.650 millones de dólares y “se obligarán a cubrir el 50% de las asignaciones actuales de los hogares elegibles” en noviembre.

Así se dictaminó en una declaración jurada que envió un funcionario del USDA a un tribunal federal y US$600 millones se emplearán para gastos administrativos estatales y asistencia nutricional para Puerto Rico y la Samoa Americana.