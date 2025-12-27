La ciudad de EE.UU. elegida como uno de “mejores lugares para visitar en 2026”, según Frommer’s

Una de las publicaciones turísticas más influyentes a nivel mundial incluyó a Chicago entre los mejores destinos para visitar en 2026. La ciudad de Illinois figura en un listado exclusivo de 16 ciudades seleccionadas por sus nuevas atracciones, festivales culturales y eventos internacionales programados para ese año.

Chicago, uno de los mejores lugares para visitar en 2026

Frommer’s, una de las guías de viajes más reconocidas a nivel internacional, nombró a Chicago como uno de los 16 mejores lugares del mundo para visitar en 2026. Esta es la primera vez que la ciudad forma parte de este ranking.

La Bienal de Arquitectura es una exposición que se debe visitar en Chicago (Choose Chicago/Tom Harrys)

Uno de los principales motivos que llevó a Chicago a integrar la lista es la próxima inauguración del Centro Presidencial Obama, prevista para junio de 2026. El complejo, que abarca 7,6 hectáreas, se ubica en el Parque Jackson, en el South Side de la ciudad, a orillas del lago Michigan.

El recinto estará dedicado al expresidente Barack Obama, mandatario número 44 de Estados Unidos, e incluirá un museo que recorre la historia de Barack y Michelle Obama, además de una cancha de baloncesto con medidas oficiales de la NBA.

“Nos entusiasma que Frommer’s, una de las voces más prestigiosas del turismo, haya incluido a Chicago entre los mejores destinos del mundo para visitar en 2026”, señaló Kristen Reynolds, presidenta y directora ejecutiva de Choose Chicago, de acuerdo con El Ciudadano.

Eventos para visitar Chicago en 2026

Frommer’s también destacó a Chicago por la amplia agenda de eventos culturales, musicales y arquitectónicos que se desarrollarán a lo largo de 2026, así como por aniversarios emblemáticos.

Chicago tendrá varios eventos para disfrutar en primavera (Abel Arciniega :: @tequilagraphics) Photo: Abel Arciniega :: @tequilagraphics - Tequila Graphics, Inc.

La ciudad, considerada la cuna del rascacielos moderno, albergará la Bienal de Arquitectura de Chicago, cuya exposición permanecerá abierta hasta febrero de 2026, ofreciendo una oportunidad adicional para conocer su patrimonio urbano.

Durante la primavera, Chicago será sede del Día Mundial del Jazz. El evento principal se realizará el 30 de abril y contará con un concierto dirigido por Herbie Hancock, músico originario de la ciudad. Además, espacios icónicos como el Green Mill Uptown ofrecerán presentaciones especiales.

También en primavera, la Mansión McCormick, ubicada en el vecindario Gold Coast, acogerá “The Hand & The Eye”, la versión del Medio Oeste del famoso Magic Castle de California, considerado uno de los recintos de magia más grandes del mundo.

A estas actividades se suma la celebración del centenario de la Ruta 66 en 2026. La histórica carretera cuenta con nueva señalización para quienes deseen recorrer sus casi 4.000 kilómetros, desde Chicago hasta el muelle de Santa Mónica, en California.

Cuáles son los mejores lugares para visitar en 2026, según Frommer’s

Algunos de los destinos elegidos por la publicación como los mejores lugares para visitar en 2026, tienen que ver con eventos especiales que se llevarán a cabo, como Milán Cortina, que será la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, México, Canadá y Estados Unidos que serán los anfitriones del Mundial 2026 y Barcelona que conmemorará el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

Chicago será la sede del Día Mundial de Jazz 2026 (Choose Chicago)

Los 16 mejores lugares para visitar en 2026, sin un orden o catalogados como uno mejor que otro, son: