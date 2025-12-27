La ciudad de EE.UU. elegida como uno de “mejores lugares para visitar en 2026”, según Frommer’s
Una de las publicaciones más importantes del turismo publicó su top mundial para el siguiente año
- 3 minutos de lectura'
Una de las publicaciones turísticas más influyentes a nivel mundial incluyó a Chicago entre los mejores destinos para visitar en 2026. La ciudad de Illinois figura en un listado exclusivo de 16 ciudades seleccionadas por sus nuevas atracciones, festivales culturales y eventos internacionales programados para ese año.
Chicago, uno de los mejores lugares para visitar en 2026
Frommer’s, una de las guías de viajes más reconocidas a nivel internacional, nombró a Chicago como uno de los 16 mejores lugares del mundo para visitar en 2026. Esta es la primera vez que la ciudad forma parte de este ranking.
Uno de los principales motivos que llevó a Chicago a integrar la lista es la próxima inauguración del Centro Presidencial Obama, prevista para junio de 2026. El complejo, que abarca 7,6 hectáreas, se ubica en el Parque Jackson, en el South Side de la ciudad, a orillas del lago Michigan.
El recinto estará dedicado al expresidente Barack Obama, mandatario número 44 de Estados Unidos, e incluirá un museo que recorre la historia de Barack y Michelle Obama, además de una cancha de baloncesto con medidas oficiales de la NBA.
“Nos entusiasma que Frommer’s, una de las voces más prestigiosas del turismo, haya incluido a Chicago entre los mejores destinos del mundo para visitar en 2026”, señaló Kristen Reynolds, presidenta y directora ejecutiva de Choose Chicago, de acuerdo con El Ciudadano.
Eventos para visitar Chicago en 2026
Frommer’s también destacó a Chicago por la amplia agenda de eventos culturales, musicales y arquitectónicos que se desarrollarán a lo largo de 2026, así como por aniversarios emblemáticos.
La ciudad, considerada la cuna del rascacielos moderno, albergará la Bienal de Arquitectura de Chicago, cuya exposición permanecerá abierta hasta febrero de 2026, ofreciendo una oportunidad adicional para conocer su patrimonio urbano.
Durante la primavera, Chicago será sede del Día Mundial del Jazz. El evento principal se realizará el 30 de abril y contará con un concierto dirigido por Herbie Hancock, músico originario de la ciudad. Además, espacios icónicos como el Green Mill Uptown ofrecerán presentaciones especiales.
También en primavera, la Mansión McCormick, ubicada en el vecindario Gold Coast, acogerá “The Hand & The Eye”, la versión del Medio Oeste del famoso Magic Castle de California, considerado uno de los recintos de magia más grandes del mundo.
A estas actividades se suma la celebración del centenario de la Ruta 66 en 2026. La histórica carretera cuenta con nueva señalización para quienes deseen recorrer sus casi 4.000 kilómetros, desde Chicago hasta el muelle de Santa Mónica, en California.
Cuáles son los mejores lugares para visitar en 2026, según Frommer’s
Algunos de los destinos elegidos por la publicación como los mejores lugares para visitar en 2026, tienen que ver con eventos especiales que se llevarán a cabo, como Milán Cortina, que será la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, México, Canadá y Estados Unidos que serán los anfitriones del Mundial 2026 y Barcelona que conmemorará el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.
Los 16 mejores lugares para visitar en 2026, sin un orden o catalogados como uno mejor que otro, son:
- Chicago, Illinois, Estados Unidos
- Jasper, Alberta, Canadá
- Viti Levu, Fiyi
- Oulu, Finlandia
- Asheville, Carolina del Norte
- Algarve, Portugal
- Adelaida, Australia
- Patagonia Azul, Argentina
- Viena, Austria
- Hot Springs, Arkansas
- Palawan, Filipinas
- Perú
- Albuquerque, Nuevo México
- Parque Nacional Kruger, África
- Costa Navarino, Grecia
Otras noticias de Chicago
HB 3247. La ley firmada por JB Pritzker en Illinois que protege a estudiantes migrantes a partir del 1° de enero 2026
Illinois. Avanza el ICE, pero los mexicanos se defienden: así es La Villita, el barrio latino que quedó semivacío por las redadas
Christkindlmarket. El mercado navideño de Chicago al estilo alemán que es como estar en Europa
- 1
Qué dijo la madre de Felicitas, la joven argentina que se casó con un estadounidense y ahora podría ser deportada de EE.UU.
- 2
Un juez que ya condenó a Cristina Kirchner intervendrá en el juicio por el caso Hotesur y Los Sauces
- 3
“Inocencia Fiscal”: el Senado sancionó la ley que modifica el Régimen Penal Tributario
- 4
Uno por uno: así votó cada senador el presupuesto 2026