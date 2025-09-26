Cuáles son los requisitos para obtener la licencia de conducir como inmigrante en Illinois en octubre de 2025

Como inmigrante en Illinois, es posible obtener una licencia de conducir, según las legislaciones estatales. El documento acredita al titular a manejar un vehículo en las vías públicas y también puede servir como prueba de identidad en el estado. Para octubre de 2025, estos son los requisitos del trámite.

Requisitos para obtener la licencia de conducir como inmigrante en Illinois

Los inmigrantes con estatus legal en Illinois pueden obtener un permiso de conductor al cumplir con los mismos requisitos de un ciudadano estadounidense.

En Illinois se puede obtener la licencia de conducir en las oficinas de Servicios al Conductor de la Secretaría de Estado Illinois Secretary of State

La documentación a presentar como prueba de identidad incluye el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés); el pasaporte extranjero con una visa estadounidense válida adjunta, acompañado del Formulario I-94 aprobado que documente su ingreso más reciente a Estados Unidos y la tarjeta de residente permanente, conocida como green card.

Este es el trámite a seguir en octubre de 2025:

Acudir a un centro de la Secretaría de Estado, mostrar los documentos de identificación exigidos y tomarse una foto.

Entregar todas las licencias válidas de otros estados, tarjetas de identificación estatales, permisos de instrucción y licencias de conducir comerciales.

Pagar la tasa correspondiente.

Aprobar los exámenes correspondientes (de la vista, escrito y/o de conducción).

Una vez cumplidos todos los requisitos necesarios, se expedirá un permiso de conducir temporal, seguro y en papel, válido durante 90 días, que servirá como documento de identidad estatal para conducir y como prueba de identificación hasta que la tarjeta permanente llegue por correo en un plazo de 15 días hábiles.

Los migrantes legales, que cumplan con la presentación de documentos aceptables, podrán obtener una licencia Real ID, que será aceptada como identificación federal.

La Real ID es un sello colocado en todos los documentos de identificación emitidos por el estado (Illinois Secretary of State) Illinois Secretary of State

La ley HB 3882 que aprueba cambios en las licencias para inmigrantes

En 2023, el gobernador Jay Robert “JB” Pritzker firmó la ley HB 3882 que otorga a los migrantes indocumentados una licencia de conducir estandarizada. El 1º de julio de 2024 entró en vigor la legislación que autoriza el documento que sirve como forma válida de identificación y es el reemplazo del permiso conocido como TVDL.

Las nuevas licencias tienen vigencia por cuatro años y ya no llevan una franja morada en la parte superior ni la leyenda “No válido para identificación”.

Quienes la tramitan por primera vez deben visitar una oficina del DMV para presentar la documentación requerida. Además, el gobierno indica que el solicitante aún tendrá como requisito aprobar un examen de manejo, poseer un seguro de vehículo válido y demostrar residencia en Illinois durante al menos un año.

Los solicitantes deben acordar una cita online o por teléfono. Para acceder al sistema de programación de citas de la Secretaría de Estado de Illinois, se tiene que visitar el sitio ilsos.gov o llamar al número (844) 817-4649.

Entre los requisitos que una persona indocumentada necesita para solicitar una licencia se encuentran:

Demostrar haber residido en Illinois durante al menos 12 meses, y proporcionar la dirección de residencia actual.

Demostrar que no son elegibles para obtener un número de Seguro Social.

Poseer un pasaporte o tarjeta consular válida y vigente.

Aprobar los exámenes de vista, escritos y prácticos que demuestren su aptitud para manejar un vehículo.

Pagar el costo de la licencia.

Illinois sigue en búsqueda de facilidades para los conductores Facebook Illinois Secretary of State

Cuánto cuesta la licencia de conducir de Illinois

Para obtener la lista completa de costos, el solicitante puede visitar la página “Tarifas básicas de la licencia de conducir”, que pone a disposición la Secretaría de Estado. Algunas de las más comunes son: