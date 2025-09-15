Los seis casos en los que pueden revocar una licencia de conducir para migrantes indocumentados en Illinois

Los migrantes sin estatus legal en Estados Unidos pueden tramitar la licencia de conducir estándar en Illinois, desde la aprobación de la ley del 1º de julio de 2024 promulgada por el gobernador JB Pritzker. Existen al menos seis casos en los que las autoridades pueden revocar este permiso a los extranjeros indocumentados.

En qué casos puede ser revocada la licencia de conducir para indocumentados en Illinois

La firma The Davis Law Group, P.C. explicó las circunstancias en las que la Secretaría de Estado de Illinois puede suspender o cancelar el permiso de manejo a migrantes sin estatus legal por sospechas de fraude. Las sanciones llevadas a cabo pueden ser de carácter temporal o permanente.

(Archivo) En qué casos pueden revocar o suspender la licencia de conducir en Illinois a los migrantes indocumentados Facebook Illinois Secretary of State

Estos son los seis casos en los que el organismo estatal puede revocar o pausar la licencia de conducir a extranjeros sin documentación en EE.UU.:

Si el titular de la licencia de conducir le permite a otra persona utilizar esta documentación bajo su identidad. Por ejemplo, cuando un menor de 21 años la usa para comprar bebidas alcohólicas o ingresar en un establecimiento que no lo permite.

Si una una persona utiliza el permiso de manejo de otra persona, como en el mismo ejemplo que el caso anterior, así como también cuando se le pide una identificación en circunstancias de detención policial.

Si se comete fraude en el proceso de obtención de la licencia de conducir. Estos casos son frecuentes a través de páginas de terceros que no son el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) correspondiente y que ofrecen este tipo de servicios de manera ilegal.

Si el solicitante aporta información falsa en el proceso, como la edad u otro dato como el número del Seguro Social.

Si contrata a una persona para solicitar la licencia en su nombre o si se hace pasar por otra persona al realizar el trámite.

Si el titular de una licencia de conducir le otorga su documentación de identidad a otra persona para que solicite el permiso.

(Archivo) Los conductores migrantes de Illinois pueden perder su permiso de manejo en ciertas circunstancias Freepick

Cuáles son las sanciones por cometer fraude en las licencias de conducir en Illinois

El estudio de abogados señaló que las penas por los delitos mencionados anteriormente suelen conllevar la suspensión del permiso de manejo por 12 meses en la primera infracción, mientras que en caso de reincidencia ocurriría una revocación.

También destacó que, por norma general, este proceso implica que el titular de la licencia de conducir de Illinois comparezca ante un investigador con el secretario de la Policía estatal para verificar su identidad. Posteriormente, se determina si se aplica una suspensión temporal o permanente.

Las entrevistas y encuentros pertinentes suelen desarrollarse en la sede del distrito uno de la Policía en Villa Park. En ciertos casos, los afectados pueden optar a la solicitud de un permiso de conducir restringido de trabajo durante el período de aplicación de la sanción, al someterse a una audiencia administrativa.

Los conductores de Illinois que reciban sanciones pueden solicitar un permiso restringido Freepik

Los requisitos que deben cumplir los migrantes indocumentados para obtener una licencia de conducir en Illinois

Además de la prueba de manejo requerida para cualquier permiso, los extranjeros sin estatus legal deben presentar la siguiente documentación en una oficina del DMV: