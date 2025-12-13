Cuándo empieza la primavera en Illinois: la fecha y hora exacta

La llegada de la primavera en Illinois marca un quiebre claro después de los fríos prolongados del invierno y abre la puerta a un ciclo de temperaturas más templadas, días más extensos y un cambio perceptible en el comportamiento del clima.

La fecha exacta del comienzo astronómico de la primavera en Illinois

La primavera boreal de 2026 comenzará el viernes 20 de marzo, cuando el equinoccio ocurra a las 9.46 hs (hora Central), según lo detallado por Farmer’s Almanac. Ese instante representa el cruce fundamental en el que los rayos solares caen directamente sobre el ecuador y ofrecen, en líneas generales, la idea de un día y una noche casi equivalentes.

En Chicago, la primavera muestra un ascenso térmico muy marcado Canva

El fenómeno, que los astrónomos también llaman “Primer Punto de Aries”, señala el inicio oficial del periodo primaveral para todo el hemisferio norte, incluidas las ciudades de Illinois.

Este evento no solo define un cambio de estación: también pone en marcha la progresiva extensión del día, que aumenta desde el solsticio de diciembre. Aunque suele creerse que la jornada del equinoccio implica una partición exacta entre luz y sombra, Farmer’s Almanac recuerda que esto no ocurre con precisión debido a la refracción atmosférica, que adelanta la salida y retrasa la puesta del sol por algunos minutos. Esa distorsión explica por qué las horas iluminadas superan levemente a las oscuras.

Cómo se transforma el tiempo en Chicago durante la primavera boreal

En Chicago, la transición estacional que comienza luego del 20 de marzo, muestra un ascenso muy marcado en las temperaturas máximas y mínimas.

De acuerdo con los datos de Weather Spark, las marcas más elevadas ascienden a lo largo de la primavera desde 40°F (4°C) hasta 71°F (22°C), valores que rara vez descienden por debajo de 28°F (-2°C) aun en los días más fríos de marzo.

Las marcas térmicas más bajas también muestran una recuperación clara, al pasar de 29°F (-2°C) a 58°F (14°C) en los últimos días de la estación, una progresión que refleja la llegada sostenida del calor.

La presencia de precipitaciones en forma de lluvia gana protagonismo a medida que avanza la estación. Mientras que el 20 de marzo y los días siguientes arrancan con una probabilidad de jornada húmeda cercana al 19%, al finalizar mayo ese porcentaje escala hasta 37%.

En paralelo, las chances de que se produzcan episodios de lluvia exclusivamente crece desde el 14% inicial hasta un sólido 37% cerca del final del ciclo. La presencia de nieve, en cambio, se vuelve cada vez menos habitual, con un descenso que va del 3% al inicio de la primavera hasta desaparecer completamente.

Springfield, capital de Illinois, exhibe un repunte térmico sostenido Canva

La evolución del clima en Springfield durante la primavera boreal

En Springfield, capital de Illinois, el patrón del 20 de marzo en adelante también exhibe un repunte térmico sostenido. Según Weather Spark, las máximas se amplían desde 46°F (8°C) hasta 79°F (26°C) hacia el cierre de la estación, y solo en excepciones puntuales podrían descender por debajo de 31°F (-1°C). Las mínimas, por su parte, se elevan desde 29°F (-2°C) hasta 60°F (16°C) a medida que la primavera avanza, con una tendencia que refleja un calentamiento firme y progresivo.

Las lluvias siguen un comportamiento similar al de Chicago, con un incremento marcado en la chance de precipitaciones. El porcentaje de jornadas con alguna forma de humedad asciende del 20% registrado en los primeros días posteriores al equinoccio, al 37% que suele observarse a finales del periodo.

La nieve pierde presencia hasta desaparecer casi por completo: la probabilidad de lluvia pura sube del 15% al 37%, mientras que los eventos con mezcla de agua y nieve caen del 2% al 0%, lo que replica la transición típica hacia un clima predominantemente templado.

Rockford, en el norte del estado, experimenta una transición pronunciada: las máximas llegan a 76°F Canva

Qué esperar en Rockford cuando inicia la primavera boreal

Rockford, más al norte del estado, experimenta una transición que incluso se muestra más pronunciada que en otras zonas del estado. Los registros aportados por Weather Spark indican que las máximas pasan de 39°F (4°C) a 76°F (24°C) desde el 20 de marzo en adelante. Las mínimas acompañan este avance, aumentando desde 24°F (-4°C) hasta 55°F (13°C) y reducen notablemente las noches gélidas.

En cuanto a las precipitaciones, la ciudad arranca la estación con una probabilidad de jornada húmeda del 18%, que asciende hasta el 38% en los últimos días del periodo analizado.