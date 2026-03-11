¿Adiós Pritzker? Quién va ganando las encuestas rumbo a las elecciones primarias en Illinois del 17 de marzo

A solo días de las elecciones primarias en Illinois del 17 de marzo, las encuestas de los candidatos a gobernador muestran un panorama bastante claro. Por el lado demócrata, J.B. Pritzker, actual mandatario, no enfrenta rivales en la primaria y será el candidato del partido en noviembre. En la oposición, Darren Bailey se perfila como el máximo aspirante republicano.

J.B. Pritzker será el candidato demócrata: la última encuesta sobre su aprobación

En los próximos comicios, el actual gobernador no tendrá ningún competidor en la interna demócrata. Por lo tanto, Pritzker continúa su campaña rumbo a las elecciones generales del 3 de noviembre.

J.B. Pritzker sabe que será el candidato demócrata en las elecciones generales de Illinois Archivo

Ante este panorama, las últimas encuestas no midieron su eventual desempeño electoral, sino que se enfocaron mayormente en las internas republicanas, que definirán al candidato entre cuatro nombres.

Sin embargo, un sondeo de Emerson College, que se realizó entre el 3 y 5 de enero y contó con una muestra de 1000 posibles votantes, sí evaluó el nivel de aprobación de su gestión. Estos fueron los porcentajes:

50,6 % aprueba

41,5% desaprueba

7,9% no tiene una opinión

A pesar de que estos números no se traducen directamente en votos para las elecciones y que aún faltan meses para la elección de noviembre, Pritzker encara las primarias con un índice positivo sobre la opinión de su gobierno en Illinois.

Darren Bailey se perfila para ser el ganador republicano en las elecciones primarias de Illinois

Mientras que nadie se postuló para enfrentar a Pritzker en la interna demócrata, en el partido opositor las proyecciones anticipan a un ganador bastante claro para el 17 de marzo.

Darren Bailey se perfila como el ganador republicano para las elecciones primarias del 17 de marzo en Illinois Facebook Darren Bailey

De acuerdo con la mencionada encuesta de Emerson College, estos fueron los porcentajes de intención de voto en la interna republicana:

Darren Bailey : 34,4%

: 34,4% Ted Dabrowski : 8,2%

: 8,2% James Mendrick : 5,4%

: 5,4% Rick Heidner: 1,1%

Por su parte, de acuerdo con la recopilación que realizó The New York Times, el sondeo más reciente corresponde a Osage Research y se completó entre el 20 y el 22 de enero. Tras la consulta a 412 posibles electores, estos fueron los porcentajes de apoyo para los republicanos:

Darren Bailey : 57%

: 57% Rick Heidner : 9%

: 9% Ted Dabrowski : 8%

: 8% James Mendrick: 4%

En este caso, se trató de una encuesta que ordenó el equipo de campaña de Bailey, por lo que la diferencia en los porcentajes podría explicarse en parte a partir de eso. Sin embargo, ambos estudios recientes coinciden en una amplia ventaja.

El republicano Darren Bailey desafía de nuevo a J.B. Pritzker por la gobernación

Qué se vota en las elecciones de Illinois

A su vez, se elegirán los nombres para otros puestos. De acuerdo con Ballotpedia, estos son los cargos en juego en los comicios de 2026:

Cargos ejecutivos

Gobernador

Vicegobernador

Fiscal General

Secretario de Estado

Contralor

Tesorero

Cargos legislativos

Senador de Estados Unidos

Representantes de EE.UU.

Senadores estatales

Representantes estatales

Cargos judiciales

Jueces de cortes de apelación

Sumado a lo anterior, los votantes del Estado de la Pradera también deberán emitir sufragio para definir a los miembros de las juntas escolares.