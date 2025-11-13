Cuánta nieve puede caer en Chicago para el Día de Acción de Gracias 2025: el historial

La llegada del Día de Acción de Gracias de 2025, este jueves 27 de noviembre, despertó el interés por saber si Chicago enfrentará lluvias, frío intenso o algún episodio de nieve. Los informes regionales difundidos por el Old Farmer’s Almanac, los datos históricos del feriado y el pronóstico puntual para la ciudad ofrecen un panorama con matices, desde la posibilidad de copos aislados en el norte del Medio Oeste hasta una jornada marcada por precipitaciones leves.

Pronóstico de nieve y clima en Chicago para Thanksgiving 2025

El Old Farmer’s Almanac publicó su mapa especial para los viajes de la semana del feriado. En el caso del Medio Oeste, indicó que las temperaturas se presentarían “suaves”, con registros más cálidos hacia el oeste de Illinois y la opción de nevadas limitadas al Alto Medio Oeste, donde algunos copos podrían alterar los viajes.

Old Farmer´s Almanac Old Farmer´s Almanac

El reporte también señaló que “la semana de Thanksgiving 2025 traerá un mosaico climático en Estados Unidos, con sol en gran parte del este y lluvias en el oeste.

La nieve quedará restringida a unas pocas zonas del norte (Nueva Inglaterra, el Alto Medio Oeste, las zonas elevadas del Oeste Intermontañoso y Alaska), donde los copos podrían afectar los viajes”.

Alicia Roman, meteoróloga de NBC Chicago, recordó que la ciudad atravesó en otros años semanas de noviembre con temperaturas de hasta 70 °F (21 °C). Sobre las previsiones actuales expresó: “Puede pasar cualquier cosa”. También mencionó que la máxima promedio para el 27 de noviembre es de 43 °F (6 °C) y que la jornada de 2024 registró 35 °F (1,6 °C) como temperatura máxima.

Lluvias, nieve y bajas temperaturas: el tiempo en Chicago durante el Día de Acción de Gracias

Por su parte, The Weather Channel publicó el pronóstico puntual para Chicago durante el Día de Acción de Gracias de 2025. Durante el día, se espera una máxima de 42 °F (5,5 °C), con 35% de probabilidad de precipitaciones. El reporte detalla lluvias matutinas y cielo nublado hacia la tarde.

Los vientos soplarán desde el oeste a 10–20 mph (16–32 km/h). La probabilidad de lluvia será del 40%.

Cuándo fue la última vez que nevó en Chicago durante Thanksgiving Ashlee Rezin/Chicago Sun-Times - AP

Durante la noche, el canal anticipó una mínima de 32 °F (0 °C), con 31% de probabilidad de precipitaciones. Habrá chubascos durante la tarde que darán paso a una noche nublada.

Los vientos del oeste-noroeste alcanzarán valores de 16–24 mph (26–38 km/h). La probabilidad de lluvia será del 30%.

Temperaturas históricas de Chicago en Thanksgiving: promedios, récords y extremos

Los registros históricos muestran un rango amplio de escenarios climáticos en Chicago durante esta fecha. El promedio indica una máxima de 43 °F (6 °C) y una mínima de 29 °F (-1,6 °C).

Entre los valores extremos más destacados figuran:

Máxima más cálida registrada : 69 °F (20,5 °C) en 1966.

: 69 °F (20,5 °C) en 1966. Mínima más baja registrada: –1 °F (–18 °C) en 1950.

–1 °F (–18 °C) en 1950. Máxima más fría registrada: 14 °F (–10 °C) en 1930.

14 °F (–10 °C) en 1930. Nevada más intensa registrada : 3 pulgadas (7,6 cm) en 1980.

: 3 pulgadas (7,6 cm) en 1980. Última vez con nieve acumulada: 2007, con 0,1 pulgadas (0,25 cm).

Los datos climáticos históricos de Chicago en el Día de Acción de Gracias NWS

Chicago: las temperaturas mínimas más bajas en la historia del feriado

El archivo climático también muestra episodios extremos de frío:

–1 °F (–18 °C) en 1950.

en 1950. 0 °F (–17,7 °C) en 1872.

en 1872. 3 °F (–16 °C) en 1930.

en 1930. 9 °F (–12,7 °C) en 1898.

en 1898. 10 °F (–12,2 °C) en 1989.

en 1989. 10 °F (–12,2 °C) en 1929.

en 1929. 12 °F (–11,1 °C) en 1903.

en 1903. 12 °F (–11,1 °C) en 1892.

en 1892. 13 °F (–10,5 °C) en 1947.

en 1947. 14 °F (–10 °C) en cinco ocasiones en la historia de Chicago.

Récords de nieve en Chicago para Thanksgiving: acumulaciones históricas

El histórico de acumulación de nieve refleja valores que en algunos casos afectaron viajes y actividades festivas: