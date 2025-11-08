No es Thanksgiving: cuándo es el próximo feriado en Estados Unidos

El Día de Acción de Gracias o Thanksgiving se celebra el cuarto jueves de noviembre, que este 2025 será el día 27 y es feriado. No obstante, los habitantes de Estados Unidos cuentan con un feriado previo este mes. Se trata del Día de los Veteranos (Veterans Day).

Cuándo se conmemora el Día de los Veteranos en Estados Unidos

Veterans Day es un feriado federal que se enmarca en el calendario de las 11 fechas oficiales en EE.UU. Esta conmemoración tiene lugar cada 11 de noviembre y honra a quienes prestaron servicio en las Fuerzas Armadas.

El Día de los Veteranos se conmemora cada 11 de noviembre en Estados Unidos Freepik

El 28º presidente de EE.UU., Woodrow Wilson, declaró como el “Día del Armisticio” el primer aniversario de la culminación de la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1919. En 1938, se consagró un feriado legal y, en 1954, pasó a denominarse Día de los Veteranos, con el objetivo de honrar a todos los que prestaron servicio en las Fuerzas Armadas del territorio norteamericano.

Cómo se conmemora el Día de los Veteranos en EE.UU.

Esta fecha conmemorativa se celebra en todo ese país con homenajes, desfiles y ceremonias solemnes. La cúspide de este aniversario tiene lugar en la Tumba del Soldado Desconocido en el cementerio de Arlington, en Virginia, cerca de Washington D.C.

Este feriado federal consagra su mayor evento en la Tumba del Soldado Desconocido en Arlington, Virginia war.gov

Ese nicho se convirtió en una sepultura simbólica para todos los caídos en la guerra que no fueron encontrados o identificados. Su historia radicó en los restos de un militar desconocido de la Primera Guerra Mundial y hoy alberga los cuerpos de tres oficiales, según detalló el Departamento de Defensa de EE.UU. (DOD, por sus siglas en inglés).

Cada ceremonia consta de una entrega de ofrenda del presidente de EE.UU. war.gov

Con tres figuras esculpidas que representan la paz, la victoria y el valor, representa la memoria de los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses y, cada 11 de noviembre, el presidente de ese país o un representante sitúa una ofrenda floral o una corona a modo de homenaje, que comienza a las 11 horas (hora local).

Qué está abierto y cerrado el Día de los Veteranos en EE.UU.

Como cada feriado federal, ciertas entidades como las bancarias o escolares permanecerán cerradas durante la jornada. El Servicio Postal de EE.UU. tampoco realizará entregas de correo regular, aunque continúan los envíos de Priority Express.

Mientras la Reserva Federal no contará con atención al público y los tribunales no operarán en el festivo en la mayoría de las jurisdicciones de Estados Unidos; la Bolsa de Nueva York se desarrollará como normalmente, así como el NASDAQ.

Por su parte, la mayoría de las cadenas de supermercados y los centros comerciales recibirán al público con regularidad, así como restaurantes y negocios gastronómicos en todo ese país.

Cuántos feriados quedan en Estados Unidos este 2025

Este año, los habitantes del territorio norteamericano esperan dos fechas oficiales, luego del Día de los Veteranos. Estas son: